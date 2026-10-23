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23 октября 2026, 19:50 Читати українською

МВФ назвал главные угрозы экономике Европы: среди них война россии против Украины

Европейские страны одолевают энергетические потрясения, но сталкиваются с новыми препятствиями для экономического роста. МВФ предостерегает, что наряду с высокими долгами и демографическими проблемами на экономические перспективы региона продолжает влиять война россии против Украины. Своими выводами по итогам Ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка поделился глава НБУ Андрей Пышный, пишет Forbes Ukraine.

Европейские страны одолевают энергетические потрясения, но сталкиваются с новыми препятствиями для экономического роста.
Андрей Пышный подвел итоги дискуссий МВФ о будущем Европы. ФОТО: facebook.com/pyshnyy
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Андрей Пышный выделил пять ключевых выводов для Европы.

Европе нужны новые источники роста

Европейской экономике уже недостаточно просто адаптироваться к кризису. Требуются новые источники производительности и долгосрочного роста. Об этом заявил директор Европейского департамента МВФ Матеуш Щурек, презентуя региональный экономический обзор для стран Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы.

Энергетические потрясения, высокие государственные долги, демографические ограничения и дефицит рабочей силы снижают потенциал региона. К тому же, странам все сложнее конкурировать на внешних рынках благодаря низким затратам. Зарплаты растут быстрее производительности, а экспорт теряет ценовые преимущества.

Новыми двигателями экономического развития могут стать европейская интеграция, расширение единого рынка, частные инвестиции, инновации и цифровизация.

«Нельзя привыкать» к войне россии против Украины

Во время встречи Матеуш Щурек отметил необходимость не терять внимание к последствиям российской агрессии.

«Международное экономическое сообщество не должно привыкать к последствиям российской войны против Украины», — сказал он.

По словам Щурека, война продолжает оказывать существенное влияние на экономический рост и потенциал Европы. Ее влияние на среднесрочные перспективы может быть даже больше, чем последствия отдельных геополитических событий.

Андрей Пышный считает такую оценку важным сигналом для Украины. Признание российской агрессии одним из факторов, сдерживающих экономическое развитие Европы, усиливает аргументы в пользу поддержки Украины, ее восстановления и вступления в ЕС.

Для украинской делегации важными темами Ежегодного собрания также были привлечение финансирования на 2027 год и усиление давления на россию.

Евроинтеграция открывает возможности, но не гарантирует рост

По оценкам МВФ, уровень доходов в странах Западных Балкан и Молдове может быть примерно на 30% выше десятилетия после вступления в Евросоюз.

Однако сам факт членства не гарантирует такой результат. Он зависит от повышения производительности и эффективности реформ.

Для Украины, которая движется в ЕС, это означает, что евроинтеграция создает возможности для экономического развития, но их нужно реализовать благодаря внутренним изменениям.

Энергетические шоки влияют не только на цены на энергоносители

Центральным банкам следует учитывать не только непосредственное влияние удорожания энергии на инфляцию, но и вторичные эффекты. Речь идет о ситуациях, когда рост стоимости энергоносителей влечет за собой удорожание других товаров и услуг и изменяет инфляционные ожидания.

Опыт стран региона показывает, что масштаб такого влияния зависит от доверия к монетарной политике, состояния экономики и бюджетных условий. Поэтому центральным банкам нужно последовательно придерживаться своих целей, но в то же время учитывать особенности экономической ситуации в каждой стране.

Отдельное внимание Андрей Пышный уделил энергетической безопасности Европы. По его мнению, для укрепления устойчивости региона следует ограничивать доходы от продажи энергоресурсов, которые используют для подрыва этой устойчивости. В первую очередь речь идет о россии.

Европе нужна общая стратегия устойчивости

Уязвимость европейской экономики вновь проявилась из-за энергетического шока, вызванного войной на Ближнем Востоке. В МВФ отмечают, что совместное движение стран к возобновляемой энергетике помогло смягчить его последствия.

Андрей Пышный отмечает, что экономические вызовы все чаще выходят за пределы отдельных государств. Отвечать на них следует через международное партнерство и координацию действий.

Европейская устойчивость зависит от совместных решений в области энергетики, развития инфраструктуры, интеграции рынков и экономической безопасности. Некоторые страны не могут полностью защититься от общих угроз, действуя самостоятельно.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
23 октября 2026, 20:17
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Іди за грати вже, фантазер!
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