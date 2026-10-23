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23 октября 2026, 19:30 Читати українською

«Уничтоженное» не означает «списанное»: что ГНС объяснила бизнесу о налогах

Состав разрушен, оборудование уничтожено, но для налогового учета этого мало. Нужен именно документ. В информационном письме ГНС № 4/2026 разъясняется об имуществе, утраченном из-за обстрелов. Для уничтоженных товаров и сырья НДС не начисляется только при наличии сертификата Торгово-промышленной палаты. Само отсутствие доступа к имуществу на оккупированной территории или в зоне боевых действий не равно его подтвержденной ликвидации.

Состав разрушен, оборудование уничтожено, но для налогового учета этого мало.
Имущество уничтожено в результате обстрела: когда бизнес не начисляет НДС и какие документы требует налоговая. ФОТО: Pexels
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Разбираем, что это значит для бизнеса.

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Сообщать налоговую о самом факте уничтожения или повреждения имущества не нужно: такой обязанности Налоговый кодекс не устанавливает. Однако без документов уничтожение ничего не меняет в налогах. А если из-за боевых действий плательщик не может своевременно подать отчет или уплатить налог, действуют отдельные правила подтверждения этой невозможности, прописанные в Порядке Минфина № 225.

Товары: НДС не начисляют, но только с сертификатом

Если товары, сырье или готовая продукция уничтожены из-за обстоятельств непреодолимой силы во время военного положения, НДС за них не начисляют. Для этого требуется сертификат Торгово-промышленной палаты: ГНС называет его обязательным документом.

Для налога на прибыль отдельных правил для таких потерь нет. Их учитывают по правилам бухучета на основании первоначальных документов и инвентаризации. Инвентаризация в таких случаях обязательна.

Уничтожение имущества не останавливает и автоматическую проверку налоговых накладных: их регистрацию могут заблокировать и у пострадавшего плательщика. Тогда следует подать объяснения и документы об уничтожении и изменениях в деятельности. Если сами документы утрачены, ГНС допускает восстановленные копии от контрагентов, банковские и электронные документы, а также бумаги о перевозке или хранении товара.

Основные средства: до появления доступа имущество остается на учете

Списание уничтоженного оборудования или зданий не считается продажей для НДС, если оно должно подтверждено. Подтверждением может быть сертификат ТПП, акт о пожаре, выписка из реестра о прекращении права собственности или, если имущество похитили, выписка из Единого реестра досудебных расследований.

Сложнее с имуществом на оккупированной территории или в зоне боевых действий, куда нет доступа. Здесь ГНС предостерегает: отсутствие доступа и слухи о возможном уничтожении не равны подтвержденному списанию. Имущество остается на балансе, а потери от уменьшения его полезности налоговой выгоды не дают, потому что увеличивают финансовый результат до налогообложения. После появления доступа проводят инвентаризацию и решают, что с имуществом делать дальше.

Налоги за уничтоженную недвижимость и долги: автоматики нет

Налог на недвижимость и плату за землю за уничтоженные объекты не начисляют, но только если данные об уничтожении внесены в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий. Пересчета «сам собой» не будет. Если предприятие уже задекларировало налог, а основание для льготы появилось позже, декларацию следует уточнить.

С платы за землю освобождают весь участок, если уничтоженный объект занимал не менее трети ее площади и половину, если меньше. В письме указано, что эта норма действует до 1 января 2026 года, а продление льгот предусматривает закон № 4903-IX, который на момент подготовки разъяснения был передан на подпись Президенту.

Уничтожение акцизного состава также не освобождает от налоговых обязанностей. Чтобы подтвердить, что своевременно выполнить конкретную обязанность невозможно, нужно доказать связь между разрушением и этой невозможностью.

Рассрочка или отсрочка налогового долга его не списывает. За него насчитывают проценты (120% учетной ставки НБУ), а отсрочку дают только с сертификатом ТПП. Для сумм от 1 млн грн требуется налоговый залог, а для 10 млн грн и более при определенных условиях еще и согласование Минфина.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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