Повышение налогов на богатство в Норвегии увеличило поступление, но эмиграция части плательщиков снизила потенциальный результат реформы. Об этом пишет «Цена государства» со ссылкой на исследование Национального бюро экономических исследований США (NBER).
Норвегия повысила налог на богатство: почему денег стало меньше
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В 2021—2024 годах Норвегия почти вдвое увеличила эффективную предельную ставку налога на богатство, вложенное в бизнес, — с 0,47% до 0,88%. Максимальная номинальная ставка выросла с 0,85 до 1,1%, а налоговые льготы для акций частных и публичных компаний сократили.
Часть богатейших владельцев бизнеса отреагировала на изменения переездом за границу. По оценке экономиста Мариуса Ринга, налоговая реформа побудила эмигрировать около 74−98 состоятельных людей. Это около 1,78% плательщиков с наибольшим состоянием — верхних 0,1% соответствующей группы.
Сколько денег недополучило государство
По расчетам исследователя, если бы состоятельные плательщики не выезжали из-за реформы, поступления от налога на богатство в 2021—2024 годах могли бы вырасти примерно на 75,1%.
Но после учета эмиграции, вызванной изменениями в налогообложении, прирост составил около 71,5%. То есть из-за оттока плательщиков государство потеряло часть потенциальных доходов, хотя общие поступления от налога все равно существенно увеличились.
Важно различать эти два показателя: исследование не свидетельствует о том, что после повышения ставки налоговые поступления упали. Оно показывает, что они могли вырасти еще больше, если бы часть состоятельных владельцев не изменила страну проживания.
Или пострадали инвестиции и бизнес
Ринг также проверил, привело ли повышение налогов к сокращению инвестиций компаний. В данных за 2022−2024 годы он не выявил статистически значимого снижения инвестиций в норвежских компаниях, владельцы которых платят налог на богатство. Исследователь также не нашел доказательств увеличения количества банкротств из-за реформы.
Итак, в пределах исследованного периода основной зафиксированной реакцией стала эмиграция небольшой группы богатейших плательщиков, а не заметное сокращение инвестиций или массовый уход предприятий с рынка.
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Чему учит норвежский опыт
Пример Норвегии показывает, что повышение налоговой ставки не обязательно пропорционально увеличивает поступление в бюджет. Результат зависит и от того, как плательщики реагируют на новые правила.
Когда речь идет о мобильном капитале и состоятельных владельцах бизнеса, одним из вариантов реакции может быть изменение страны проживания. Это не обязательно нивелирует эффект налоговой реформы, но способно снизить ее фискальный результат.
В то же время, выводы исследования не означают, что налог на богатство неизбежно вредит экономике. В случае Норвегии поступления выросли, а автор не нашел убедительных доказательств сокращения инвестиций. Но исследование оценивает краткосрочные последствия реформы за 2021−2024 годы, поэтому не дает окончательного ответа на ее долгосрочное влияние.
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