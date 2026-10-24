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24 октября 2026, 13:21 Читати українською

Норвегия повысила налог на богатство: почему денег стало меньше

Повышение налогов на богатство в Норвегии увеличило поступление, но эмиграция части плательщиков снизила потенциальный результат реформы. Об этом пишет «Цена государства» со ссылкой на исследование Национального бюро экономических исследований США (NBER).

Повышение налогов на богатство в Норвегии увеличило поступление, но эмиграция части плательщиков снизила потенциальный результат реформы.
Норвегия оценивает повышение налога на богатство
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В 2021—2024 годах Норвегия почти вдвое увеличила эффективную предельную ставку налога на богатство, вложенное в бизнес, — с 0,47% до 0,88%. Максимальная номинальная ставка выросла с 0,85 до 1,1%, а налоговые льготы для акций частных и публичных компаний сократили.

Часть богатейших владельцев бизнеса отреагировала на изменения переездом за границу. По оценке экономиста Мариуса Ринга, налоговая реформа побудила эмигрировать около 74−98 состоятельных людей. Это около 1,78% плательщиков с наибольшим состоянием — верхних 0,1% соответствующей группы.

Сколько денег недополучило государство

По расчетам исследователя, если бы состоятельные плательщики не выезжали из-за реформы, поступления от налога на богатство в 2021—2024 годах могли бы вырасти примерно на 75,1%.

Но после учета эмиграции, вызванной изменениями в налогообложении, прирост составил около 71,5%. То есть из-за оттока плательщиков государство потеряло часть потенциальных доходов, хотя общие поступления от налога все равно существенно увеличились.

Важно различать эти два показателя: исследование не свидетельствует о том, что после повышения ставки налоговые поступления упали. Оно показывает, что они могли вырасти еще больше, если бы часть состоятельных владельцев не изменила страну проживания.

Или пострадали инвестиции и бизнес

Ринг также проверил, привело ли повышение налогов к сокращению инвестиций компаний. В данных за 2022−2024 годы он не выявил статистически значимого снижения инвестиций в норвежских компаниях, владельцы которых платят налог на богатство. Исследователь также не нашел доказательств увеличения количества банкротств из-за реформы.

Итак, в пределах исследованного периода основной зафиксированной реакцией стала эмиграция небольшой группы богатейших плательщиков, а не заметное сокращение инвестиций или массовый уход предприятий с рынка.

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Чему учит норвежский опыт

Пример Норвегии показывает, что повышение налоговой ставки не обязательно пропорционально увеличивает поступление в бюджет. Результат зависит и от того, как плательщики реагируют на новые правила.

Когда речь идет о мобильном капитале и состоятельных владельцах бизнеса, одним из вариантов реакции может быть изменение страны проживания. Это не обязательно нивелирует эффект налоговой реформы, но способно снизить ее фискальный результат.

В то же время, выводы исследования не означают, что налог на богатство неизбежно вредит экономике. В случае Норвегии поступления выросли, а автор не нашел убедительных доказательств сокращения инвестиций. Но исследование оценивает краткосрочные последствия реформы за 2021−2024 годы, поэтому не дает окончательного ответа на ее долгосрочное влияние.

Как мы писали: Самый суверенный фонд мира потерял почти $30 млрд за квартал из-за роста ставок

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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