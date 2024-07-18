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18 июля 2024, 19:27 Читати українською

Рада поддержала законопроект о возможности «откупиться» за коррупцию

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11340 по соглашению со следствием в производстве по коррупционным преступлениям. Согласно документу, в случае заключения соглашения о признании виновности подозреваемые в коррупции чиновники смогут избежать тюремного заключения и дальнейшего расследования, заплатив только штраф.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11340 по соглашению со следствием в производстве по коррупционным преступлениям.
Фото:depositphotos

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Какие суммы штрафов

  • от 204 тыс. грн до 2,05 млн грн при совершении уголовного проступка;
  • от 2,05 млн до 20,4 млн грн при совершении нетяжкого преступления;
  • от 20,4 млн до 102 млн грн в случае совершения тяжкого преступления;
  • от 102 млн грн до 204 млн грн при совершении особо тяжкого преступления.

Что это даст коррупционерам

Если законопроект будет принят, топ-коррупционеры смогут легально откупиться от тюрьмы даже без полного возмещения ущерба — можно просто оплатить часть суммы.

Кроме этого, этот документ дает возможность пойманным коррупционерам не разоблачать соучастников и информацию о других преступлениях.

Законопроект был инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем и поддержан 231 народным депутатом.

Национальное антикоррупционное бюро, специализированная антикоррупционная прокуратура и парламентский Комитет по антикоррупционной политике выступили против законопроекта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+45
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 июля 2024, 19:33
#
Феноменально! Закон, що заохочує чиновників займатися корупцією пом’якшуючи покарання — це саме те потужне рішення, яке конче необхідно державі.
+
+60
Riojas
Riojas
18 июля 2024, 19:37
#
А вот экономическое бронирование вызовет недовольство общества. Смотри, не перепутай.
+
+30
innapcholko
innapcholko
18 июля 2024, 19:40
#
Украина страна возможностей!
+
+133
Mini Mi
Mini Mi
18 июля 2024, 19:42
#
Отличная схема — украл миллиард, откатил 200 лямов и все, ты законопослушный гражданин, не то что эти ухилянти.
+
0
Саша Ник
Саша Ник
18 июля 2024, 19:43
#
Вот оно, это перемога!
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
18 июля 2024, 19:50
#
Коли я вже прокинусь і зрозумію, що це просто дурний сон?
+
0
Кино Индустрия
Кино Индустрия
18 июля 2024, 20:59
#
Шмыгаля в отставку! Или это он перед отставкой (по слухам) решил кому-то помочь не бесплатно разумееться?!
+
0
allfinanz1
allfinanz1
18 июля 2024, 21:08
#
Уже зашкаливает…
+
0
bonv
bonv
18 июля 2024, 21:25
#
Хотіли по приколу вибирати клоунів до влади? Тепер насолоджуйтесь…
+
0
bonv
bonv
18 июля 2024, 21:27
#
Син скандального ексзаступника секретаря РНБО будує розкішну віллу в Іспанії - «Схеми».
https://tsn.ua/ukrayina/sin-gladkovskogo-svinarchuka-buduye-rozkishnu-villu-v-ispaniyi-shemi-2623926.html
+
0
bonv
bonv
18 июля 2024, 21:28
#
Легальний «відкуп» корупціонерів: що не так із законопроєктом № 11340, який підтримала Рада.
https://tsn.ua/politika/legalniy-vidkup-korupcioneriv-scho-ne-tak-iz-zakonoproyektom-11340-yakiy-pidtrimala-rada-2623653.html
+
+15
Genna Smatko
Genna Smatko
18 июля 2024, 21:33
#
Тю якщо раніше не хотілося бути корупціонером то наразі навіть став подумувати на яку посаду сісти.
+
0
innapcholko
innapcholko
18 июля 2024, 21:44
#
Ну вообще тоже начало интересовать — примут закон начнем копать лазейки — в №опу совесть — в семье 2 инвалида, лекарства дорогие, нужно еще постоянное лечение — все очень дорогое, от государства максимум подачки по программе доступны ликы (это доступные — а не бесплатные!!! важно!!!)…
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