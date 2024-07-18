Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11340 по соглашению со следствием в производстве по коррупционным преступлениям. Согласно документу, в случае заключения соглашения о признании виновности подозреваемые в коррупции чиновники смогут избежать тюремного заключения и дальнейшего расследования, заплатив только штраф.
Рада поддержала законопроект о возможности «откупиться» за коррупцию
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Какие суммы штрафов
- от 204 тыс. грн до 2,05 млн грн при совершении уголовного проступка;
- от 2,05 млн до 20,4 млн грн при совершении нетяжкого преступления;
- от 20,4 млн до 102 млн грн в случае совершения тяжкого преступления;
- от 102 млн грн до 204 млн грн при совершении особо тяжкого преступления.
Что это даст коррупционерам
Если законопроект будет принят, топ-коррупционеры смогут легально откупиться от тюрьмы даже без полного возмещения ущерба — можно просто оплатить часть суммы.
Кроме этого, этот документ дает возможность пойманным коррупционерам не разоблачать соучастников и информацию о других преступлениях.
Законопроект был инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем и поддержан 231 народным депутатом.
Национальное антикоррупционное бюро, специализированная антикоррупционная прокуратура и парламентский Комитет по антикоррупционной политике выступили против законопроекта.
Источник: Минфин
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https://tsn.ua/politika/legalniy-vidkup-korupcioneriv-scho-ne-tak-iz-zakonoproyektom-11340-yakiy-pidtrimala-rada-2623653.html