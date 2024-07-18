Рада поддержала законопроект о возможности «откупиться» за коррупцию

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 11340 по соглашению со следствием в производстве по коррупционным преступлениям. Согласно документу, в случае заключения соглашения о признании виновности подозреваемые в коррупции чиновники смогут избежать тюремного заключения и дальнейшего расследования, заплатив только штраф.

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Какие суммы штрафов

от 204 тыс. грн до 2,05 млн грн при совершении уголовного проступка;

от 2,05 млн до 20,4 млн грн при совершении нетяжкого преступления;

от 20,4 млн до 102 млн грн в случае совершения тяжкого преступления;

от 102 млн грн до 204 млн грн при совершении особо тяжкого преступления.

Что это даст коррупционерам

Если законопроект будет принят, топ-коррупционеры смогут легально откупиться от тюрьмы даже без полного возмещения ущерба — можно просто оплатить часть суммы.

Кроме этого, этот документ дает возможность пойманным коррупционерам не разоблачать соучастников и информацию о других преступлениях.

Законопроект был инициирован премьер-министром Денисом Шмыгалем и поддержан 231 народным депутатом.

Национальное антикоррупционное бюро, специализированная антикоррупционная прокуратура и парламентский Комитет по антикоррупционной политике выступили против законопроекта.