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18 июля 2024, 8:47 Читати українською

На портале «Дия» заработало электронное бронирование

На портале «Действие» стал доступен сервис электронного бронирования военнообязанных, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

На портале «Действие» стал доступен сервис электронного бронирования военнообязанных, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто это значитТеперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.
Фото:unian.ua

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.

Как забронировать через портал «Дия»

  • Министерства, ОВА вносят в Единый список учреждений (органов власти, предприятий, организаций) предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством имеют право бронировать работников.

  • Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, представляет на портале «Дия» списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью.

  • Система автоматически проверяет, работает ли человек официально и есть ли его данные в реестре «Оберіг».

  • «Дия» в течение суток посылает уведомление руководителю о результате рассмотрения.

  • В случае положительного решения, система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении «Резерв+».

Читайте: В «Дии» можно будет узнать штраф от ТЦК — Минобороны

Выписку о бронировании можно будет скачать на портале «Дия» и при необходимости распечатать. Также по желанию документы на бронирование могут быть поданы в бумажном формате.

Предыстория

Ранее, как писал «Минфин», стало известно, что Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над созданием услуги «єБронювання», которая в ближайшее время станет доступной для предприятий.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Статус критически важного для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса позволяет бронировать до 100% сотрудников независимо от военно-учетной специальности», — говорится в разъяснении.

Право получить статус критически важного могут предприятия, производящие вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы, их составные части или предоставляющие услуги по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасам, их составным частям. При этом такие предприятия должны удовлетворять одному из двух критериев.

Первый — находиться в состоянии выполнения государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны, быть привлеченным на основании договоров в качестве соисполнителя государственного контракта или прямого договора с воинскими частями.

Второй критерий — быть участником кластера Brave1 и получать финансовую государственную поддержку в виде грантов для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны.

    Автор:
    Роман Мирончук
    Редактор ленты новостей Роман Мирончук
    Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
    Источник: Минфин
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