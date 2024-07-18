На портале «Дия» заработало электронное бронирование

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Теперь руководители критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал.

Как забронировать через портал «Дия»

Министерства, ОВА вносят в Единый список учреждений (органов власти, предприятий, организаций) предприятия, учреждения и организации, которые в соответствии с законодательством имеют право бронировать работников.

Руководитель компании, имеющей право на бронирование своих работников, представляет на портале «Дия» списки на бронирование и удостоверяет заявление электронной подписью.

Система автоматически проверяет, работает ли человек официально и есть ли его данные в реестре «Оберіг».

«Дия» в течение суток посылает уведомление руководителю о результате рассмотрения.

В случае положительного решения, система автоматически переводит военнообязанного на специальный военный учет на срок действия бронирования. С этого момента он считается забронированным, а информация о бронировании появляется в приложении «Резерв+».

Читайте: В «Дии» можно будет узнать штраф от ТЦК — Минобороны

Выписку о бронировании можно будет скачать на портале «Дия» и при необходимости распечатать. Также по желанию документы на бронирование могут быть поданы в бумажном формате.

Предыстория

Ранее, как писал «Минфин», стало известно, что Министерство обороны совместно с Минцифры, Минэкономики и Пенсионным фондом работают над созданием услуги «єБронювання», которая в ближайшее время станет доступной для предприятий.

Министерство по стратегическим отраслям промышленности разъяснило условия и критерии для бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Статус критически важного для функционирования экономики в особый период в сфере оборонно-промышленного комплекса позволяет бронировать до 100% сотрудников независимо от военно-учетной специальности», — говорится в разъяснении.

Право получить статус критически важного могут предприятия, производящие вооружение, военную и специальную технику, боеприпасы, их составные части или предоставляющие услуги по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасам, их составным частям. При этом такие предприятия должны удовлетворять одному из двух критериев.

Первый — находиться в состоянии выполнения государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны, быть привлеченным на основании договоров в качестве соисполнителя государственного контракта или прямого договора с воинскими частями.

Второй критерий — быть участником кластера Brave1 и получать финансовую государственную поддержку в виде грантов для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны.