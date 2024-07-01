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1 июля 2024, 19:27 Читати українською

Объем проблемных кредитов за месяц вырос на миллиард

Объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе вырос впервые за последние месяцы: в мае он увеличился на 993 млн. грн. — до 421,29 миллиарда гривен по состоянию на 1 июня. В то же время, объем предоставленных банками кредитов вырос на 19,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Национального банка.

Объем неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе вырос впервые за последние месяцы: в мае он увеличился на 993 млн.

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Следовательно, с учетом увеличения объемов кредитования доля неработающих кредитов в банковском секторе по состоянию на 1 июня 2024 года составила 35%, что на 0,5 процентного пункта ниже показателя по состоянию на 1 мая 2024 года.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 1 мая составила 35,5%, что на 0,5 процентного пункта ниже показателя по состоянию на 1 апреля. При этом объем неработающих кредитов за месяц уменьшился на 20,6 млн. грн.

В первом квартале 2024 года объем неработающих кредитов уменьшился на 2 млрд грн — до 420,3 млрд грн, преимущественно из-за списания неработающих розничных кредитов банками с украинским частным капиталом.

Источник: Минфин
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