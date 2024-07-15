Множество штрафов и имущество на торгах: что может ждать тех, кто не обновил данные в ТЦК

Завтра последний день, когда по Закону о мобилизации военнообязанные должны обновить свои данные. Что будет уже с 17 июля с теми, кто этого не сделал, разбирались в BBC Украина. «Минфин» выбрал главное.

Что будут делать с теми, кто данные обновил

Общее количество военнообязанных Министерство обороны оценивает в 10,6 млн человек. По состоянию на 7 июля — последний раз, когда отчитывались в Министерстве обороны, — свои данные обновили чуть больше 3,1 миллиона граждан.

Большинство людей делали это через приложение Резерв+, не через визит в ТЦК. Но онлайн невозможно пройти военно-врачебную комиссию, которую по новому Закону о мобилизации нужно проходить в военное время каждый год.

Таким образом, можно предположить, что многих из тех, кто обновил свои данные, после 16 июля ожидает направление на ВЛК.

Хотя в своем заявлении Минобороны объяснило, что прохождение ВЛК — это «отдельный вид воинского долга», то есть процесс обновления данных считается завершенным и без визита к врачебной комиссии.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федора Вениславского, если человек обновил данные без указания отсрочки или наличия бронирования, и у него востребованные в генштабе военно-учетные специальности, он может быть потенциально мобилизован.

Повестки онлайн не предусмотрены, но 9 июля Кабинет министров упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным почтой. Представители ТЦК и СП могут налагать квалифицированную электронную подпись в день формирования повестки.

Если ВЛК признает военнообязанного пригодным, он, скорее всего, сразу получит боевую повестку. Если человек не придет по повестке на прохождение ВЛК — его ждет штраф от 17 до 25 тысяч гривен. Если после ВЛК без уважительных причин не явится в ТЦК — это уголовная ответственность, то есть до 5 лет тюрьмы.

Что нужно знать тем, кто данные не обновил

Штрафы

Тех военнообязанных, которые не обновили свои данные до 16 июля, можно оштрафовать на суммы от 17 до 25 тыс. грн.

Кроме того, им также могут прислать повестку — по последнему адресу, который был в реестре. Если по этому адресу гражданин не проживает — повестку все равно сочтут врученной, даже если он не заберет ее из почтового отделения.

Это правило касается всех военнообязанных.

По словам депутата от «Слуги Народа» Александра Федиенко, люди, которые не смогли обновить данные до 16 июля, смогут это вроде бы сделать и после 16 июля, даже без штрафа.

В обществе было много разговоров, что из-за длинных очередей в ТЦК, о которых часто сообщали в соцсетях, сроки обновления данных могут продлить даже до 120 дней. В Верховной Раде лежат несколько законопроектов, которые это предлагают.

Но принятие законопроекта — это процедура, которая занимает минимум несколько дней, поэтому надежд на продление сроков больше нет.

«И я хочу подчеркнуть, что пропускная способность Резерв+ такова, что все желающие могут выполнить условия закона. Невыполнение требований закона — это уже субъективный подход, нежелание. Если не хотят, то будут привлекаться к административной ответственности», — говорит Федор Вениславский.

На добровольную уплату штрафа человеку дают 5 дней.

Блокировка счетов

Если не оплатить штраф — могут заблокировать счет. Если там есть необходимая сумма, то ее спишут, говорит Елена Хоменко из адвокатского объединения «Актум».

«Если нет, счета и дальше будут заблокированы, и параллельно ТЦК может подавать запросы о человеке в налоговую, реестр МВД и другие реестры, чтобы собрать полную информацию и перечень имущества, которое есть у мужчины», — говорит Елена Хоменко.

Хоменко обращает внимание на то, что сумма может идти на счета государства несколько дней. То есть даже после уплаты штрафа счета могут быть еще несколько дней заблокированы.

Кроме штрафов, человека могут ограничить в праве водить машину.

Чтобы ограничить кого-либо в праве водить, начальник ТЦК должен подготовить заявление, его подают в суд, где без участия военнообязанного в течение 30 дней это дело рассматривают, говорит Хоменко.

О том, что вас лишили права водить машину, можно узнать в «Дії» или «уже на блокпосту или на улице во время проверки».

Имущество на торгах

Если человек системно не будет платить штрафы и его долг вырастет ориентировочно до 150 тысяч, говорит адвокат, то его имущество выставят на торги.

То есть имущество не могут забрать, если человек должен государству только 25 тысяч. Однако штрафы могут быть наложены повторно, да и разных правонарушений может быть много — не обновил данные, не пришел на ВЛК, не явился по повестке и т. д.

Определенное имущество государство у военнообязанного не может забирать — это, например, колесное кресло, уточняет адвокат.

Если у вас много штрафов, вы сняли деньги со счетов и у вас нет имущества — это тоже не выход.

В будущем, считает Хоменко, государство может найти способ влиять на таких лиц и изменить законодательство, заменив административную ответственность на уголовную.

Читайте также: ТЦК с начала года составил почти 12 тысяч штрафов

Что может быть дальше

Новый Закон о мобилизации не предусматривает, что после 16 июля у представителей ТЦК появятся новые полномочия.

Елена Хоменко напоминает, что задерживать мужчин на улице и доставлять их в военкоматы могут только полицейские. Представители ТЦК не могут это делать самостоятельно.

Следует еще помнить, что, согласно новому Закону о мобилизации, мужчина не имеет права отказаться от вручения повестки, говорит адвокат. Раньше такое право у человека было, а после 18 мая — больше нет.

«Поэтому, если вам дают повестку, а вы отказываетесь, представитель полиции может начинать процедуру задержания», — говорит Елена Хоменко.

После того, как военнообязанный обновил данные, об этом будет указано в его документах. Если это Резерв+, то это QR-код, который можно считать любым устройством.

Это подталкивает к предположениям, что на улицах украинских городов может увеличиться количество блокпостов или патрулей с полицейскими и представителями ТЦК, которые могут останавливать мужчин и проверять QR-коды, чтобы выявить тех, кто не обновил данные. Заявлений о том, что подобные массовые мероприятия действительно планируются, от представителей власти не было.