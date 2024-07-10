ТЦК с начала года составил почти 12 тысяч штрафов

Около 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК передано в исполнительную службу с начала года. За пол года текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает Опендатабот.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

11798 штрафов за нарушение правил военного учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников с начала года. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Так, в 2023 году с украинцев принудительно взыскивали 10 337 подобных штрафов.

В настоящее время треть этих штрафов уже закрыта — 4236 взысканий. В то же время 7526 штрафов все еще взимается с должников.

Речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил военного учета, а только те, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников. Через открытие подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг.

Как проверить наличие штрафа

Чтобы проверить, не наложен ли штраф, перейдите на страницу сервиса в Опендатаботе, введите свой ФИО и дату рождения. А чтобы не пропустить подобные новые штрафы, подпишитесь на бесплатный мониторинг за ИНН в сервисах Опендатабота — в Telegram/Viber.