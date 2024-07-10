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10 июля 2024, 10:43 Читати українською

ТЦК с начала года составил почти 12 тысяч штрафов

Около 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК передано в исполнительную службу с начала года. За пол года текущего года в исполнительную службу уже поступило больше штрафов от ТЦК, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает Опендатабот.

Около 12 тысяч штрафов за нарушение военного учета от ТЦК передано в исполнительную службу с начала года.
Фото:depositphotos

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Что известно

11798 штрафов за нарушение правил военного учета ТЦК передали для принудительного взыскания с должников с начала года. Это уже больше, чем за весь прошлый год. Так, в 2023 году с украинцев принудительно взыскивали 10 337 подобных штрафов.

В настоящее время треть этих штрафов уже закрыта — 4236 взысканий. В то же время 7526 штрафов все еще взимается с должников.

Речь идет не обо всех штрафах, вынесенных ТЦК за нарушение правил военного учета, а только те, которые были переданы на принудительное взыскание в исполнительную службу. Соответственно, нарушители были внесены в Единый реестр должников. Через открытие подобного исполнительного производства может быть наложен арест на средства и имущество должника, с помощью которых в дальнейшем погасят долг.

Как проверить наличие штрафа

Чтобы проверить, не наложен ли штраф, перейдите на страницу сервиса в Опендатаботе, введите свой ФИО и дату рождения. А чтобы не пропустить подобные новые штрафы, подпишитесь на бесплатный мониторинг за ИНН в сервисах Опендатабота — в Telegram/Viber.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 13

+
+72
SamBB
SamBB
10 июля 2024, 11:04
#
Ура таваріщі! Продовжувати в тому ж дусі, — скоро запровадять план по штрафах як і в поліцейських.
+
0
Три літри
Три літри
10 июля 2024, 11:54
#
В поліції немає плану по штрафах.
Онови дані та спи спокійно.
+
+15
getup
getup
10 июля 2024, 12:44
#
До першої повістки… Ти дійсно такий наївний, як вовк у казці?..
+
+15
innapcholko
innapcholko
10 июля 2024, 12:45
#
Чтобы твои данные потом слили куда попало?
+
0
xo4y
xo4y
10 июля 2024, 11:20
#
Якось працював на одному ринку, при Янику, стабільно раз місяць-два приїзджав туди беркут, пакував усіх Вєтнамців, Китайців, яких знаходив, у автобуси й увозили. Вони там сплачували данину й штраф офіційно так як багато хто з них перебував нелегально. Якось так.
+
0
Moonlighter
Moonlighter
10 июля 2024, 12:51
#
На шулявке еще при Ющенко силовики крышевали рынок нелегалов.
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
10 июля 2024, 11:37
#
Це не проблема, а смерть — це вже проблема. Та й протези і реабілітація дорожче будуть ніж штраф від ТЦК.
+
+25
innapcholko
innapcholko
10 июля 2024, 11:49
#
ТЦК сейчас самый главный враг Украины!
+
0
Три літри
Три літри
10 июля 2024, 12:12
#
Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервісу в Опендатаботі, введіть своє ПІБ та дату народження. А для того, щоб не пропустити подібні нові штрафи, підпишіться на безкоштовний моніторинг за ІПН в сервісах Опендатабота — в Telegram/Viber.

а це реклама
+
+15
Rubi0
Rubi0
10 июля 2024, 12:15
#
После этого люди все мечтают что нам Запад даст сотни млрд на восстановление, рф будет платить репарации. Держите карман шире))
+
0
Три літри
Три літри
10 июля 2024, 12:20
#
Як раз це ніяк не заважає «Заходу» передавати нам російські гроші.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
10 июля 2024, 12:27
#
Аравия уже высказалась по этому поводу.
+
0
Три літри
Три літри
10 июля 2024, 12:34
#
Аравія як давно стала частиною «Заходу»?

І що ж вона сказала?

До слова не пригадаю щоб Аравія обіцяла передати нам російські гроші.
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