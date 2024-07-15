Доллар на межбанке преодолел 41 грн/$: погонит ли страх девальвации его еще выше

Эта неделя на валютном рынке пройдет для гривны очень противоречиво и напряженно. Ситуация больше будет зависеть от психологических факторов и настроений участников украинского межбанка, нежели от сугубо экономических вводных. Хотя и экономических причин давления на гривну достаточно.

До конца июля давление на гривну будут усиливать следующие факторы:

Нерешенный вопрос реструктуризации внешних долгов и спекуляции вокруг темы дефолта (дедлайн на переговорах с кредиторами — начало августа) будут провоцировать попытки спекулянтов покачать курс.

Потенциальный дальнейший рост дефицита бюджета на фоне увеличения растущих расходов на войну. Периодически в кулуарах власти звучат идеи убедить МВФ в необходимости эмиссии гривны через выпуск новых порций ОВГЗ и о выкупе их Нацбанком в свой портфель. А это уже прямой путь к девальвации нацвалюты.

Активизация покупателей валюты (как на уровне бизнеса, так и физлиц) на опасениях дальнейшего скачка курса и раскручивания инфляции. В июне потребительская инфляция в годовом исчислении уже ускорилась до 4,8% с 3,3% в мае, и НБУ предупредил, что в последующие месяцы ценовое давление будет сохраняться.

Поэтому граждане и часть бизнесменов начнут спасать накопления, активно конвертируя гривну в СКВ. В свою очередь, увеличение спроса на валюту всегда было благодатной почвой для спекулятивных попыток раскачки валютного рынка.

С другой стороны, есть объективные причины, которые будут сдерживать обесценивание гривны:

На этой неделе начинается период бюджетных платежей у бизнеса, что всегда является подстраховкой для нацвалюты.

Кроме того, низкая платежеспособность основной части населения в сочетании с ежедневными обстрелами значительной части украинской территории рашистами, перебоями с электричеством, мобилизацией и другие военные реалии отвлекают граждан от проблем валютного курса.

Людям просто не до валюты, что несколько уменьшает давление на наличном сегменте рынка. А возможность купить валюту на свои карты или на трехмесячный депозит успокаивает и ту часть состоятельных граждан, которые опасаются существенной девальвации гривны.

В итоге неделя на валютном рынке будет очень непростой и многое будет зависеть именно от эмоциональной составляющей. На прошлой неделе Нацбанк практически ежедневно заливал рынок долларом и явно хотел сбить ажиотаж на межбанке.

Продолжит это делать регулятор и на текущей неделе: валютные резервы пока позволяют, а западные поступления и недавний заход $2,2 млрд от МВФ — частично сглаживают общую статистику снижения ЗВР.

Напомню, что только за июнь поступления в пользу правительства на валютные счета в Национальном банке составили более $2,43 млрд.

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Правда, за этот же период чистая продажа валюты Нацбанком на межбанке для поддержания гривны составила $2 994,6 млн, а на обслуживание и погашение госдолга в иностранной валюте ушло $444,5 млн (кроме еще и выплаты МВФ $247,6 млн). Однако в целом ситуация с золотовалютными резервами Украины пока выглядит достаточно контролируемой как со стороны правительства и Минфина, так и со стороны Нацбанка.

Динамика международных резервов

Кроме того, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта. Это полностью вписывается во все международные требования к ЗВР любой страны, тем более — воюющей Украины.

Отдельно стоит упомянуть об очередной порции валютных послаблений НБУ, а также о других новшествах по волонтерам, работе с инвесторами и уточнения по работе с валютой для граждан Украины, которые также будут оказывать влияние на курс.

Соответствующее решение вступило в в силу 11 июля 2024 года. Оно несколько осложнит жизнь валютному контролю банков и самому Нацбанку, но способствует повышению конкурентоспособности украинских производителей, снимает часть больных вопросов у волонтеров и инвесторов, а главное — действительно необходимо для усиления обороноспособности страны:

Отменены предельные сроки расчетов для товаров и оборудования военного и двойного использования, импортируемых исполнителями государственных контрактов по оборонным закупкам.

C 90 до 120 дней увеличены предельные сроки расчетов по экспорту некоторых видов аграрной продукции, осуществленному с 12 июля 2024 года. Это позволит поддержать отечественных экспортеров агропродукции, учитывая имеющиеся логистические вызовы, а также расширит их возможности по освоению новых рынков сбыта в Азии и Африке.

Предельные сроки расчетов по экспорту отдельных видов аграрной продукции останутся на 60 дней меньше, чем для других товаров отечественного экспорта (180 дней). По мнению регулятора, это усилит валютную дисциплину аграриев. Предельные сроки возврата валютной выручки агропроизводства составят: 120 календарных дней — для операций, совершаемых с 12 июля 2024 года, и 90 календарных дней — для операций, совершенных с 11 ноября 2023 года по 11 июля 2024 года включительно.

Блоки решений регулятора по работе с иностранными инвесторами, страховыми платежами в валюте, волонтерами и населением — это больше приведение этих вопросов в соответствие с реалиями военного времени, но не революция на валютном рынке страны.

Сочетание всех перечисленных факторов на этой неделе сработает разнонаправленно. И снова главным союзником для гривны останется только Нацбанк. Как и все последние дни, ему придется ежедневно присутствовать на рынке с интервенциями по продаже доллара, и своими ценниками практически формировать как курсовой тренд на межбанке, так по факту и официальный курс.

Тестирование и успешное преодоление психологического уровня в 41 гривну за доллар на прошлой неделе — лишь первая из попыток качнуть курс под предлогом неопределенности в переговорах по реструктуризации внешних долгов. Каждая фраза и наших чиновников, и западных кредиторов, имеющих отношение к ходу этих переговоров, будет существенно влиять на поведение всех участников украинского валютного рынка до конца месяца.

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Прогноз курса доллара и евро на 15−19 июля

Межбанк

НБУ будет ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара, чтобы гасить давление на гривну. Своими ценниками интервенций и их объемами регулятор будет практически управлять официальным и межбанковским курсом.

Курс евро на межбанке зависит от двух факторов — поведения пары евро/доллар на международных площадках и курса доллара относительно гривны на нашем рынке. Мой прогноз по паре евро/доллар на текущую неделю будет в пределах коридора от 1,079 до 1,095 доллара за евро.

Таким образом, если в этот период на торгах котировки доллара будут в пределах 40,70 — 41,20 гривен, то через пересчет пар евро/доллар и доллар/гривна, курс безналичного евро на межбанке будет находиться в коридоре от 43,91 до 45,12 гривен.

Наличный рынок

Большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред в пределах от 20 до 35 копеек по доллару, по евро — в пределах от 20 до 45 копеек. Хотя, как всегда, отдельные сети обменников выставят спред по обеим валютам в пределах до 60 копеек — 1 гривны.

Евровалюта будет главным инструментом для спекуляций на этой неделе. Особенно, если на внешних площадках будут валютные ралли по паре евро/доллар, а внутри страны на наличном рынке курс наличного доллара будет устраивать свои кульбиты относительно гривны. Это идеальная почва для желающих заработать на скачках курса наличного евро.

Коридор котировок покупки и продажи по наличному доллару в банках будет от 40,55 до 41,50 гривен, а в обменниках финкомпаний — в пределах от 40,40 до 41,45 гривен.

Котировки наличного евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 43,75 до 45,40 грн. В пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор будет в пределах от 43,90 до 45,35 грн.