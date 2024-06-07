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7 июня 2024, 9:21 Читати українською

Регулятор забрал лицензию у «Украинской биржи»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) лишила АО «Украинская биржа» лицензии. Соответствующее решение было принято 5 июня. Оно вступит в силу в начале июля. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) лишила АО «Украинская биржа» лицензии.

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Причина принятия такого решения — нарушение закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках». Дело в том, что владельцем большого пакета акций любого лицензиата НКЦБФР не может быть лицо, в отношении которого, в частности, применены санкции. И такое лицо среди участников «Украинской биржи».

Собственно единственным лицом, которое имеет существенное участие в его капитале, является Тимур Турлов, который еще в октябре 2022 года был внесен в санкционный список. Среди ограничений — блокировка активов.

Турлов, через компанию Freedom Holding Corp. владеет 24,26% акций «Украинской биржи».

Ее миноритарным акционером (2,49%), через «Сбербанк России» и цепочку оффшорных компаний, является Министерство финансов Российской Федерации.

Председатель правления У Б Артемий Ершов заявлял, что самостоятельно биржа не может изменить структуру собственности. По мнению Ершова, НКЦБФР стоило бы выступить с инициативой изъятия пакетов подсанкционных акционеров в доход государства, однако этого не произошло за 1,5 года с момента введения санкций в отношении Тимура Турлова.

В мае старейшая фондовая биржа Украины ПФТС также решила сдать лицензию. Следовательно, в Украине осталась одна фондовая биржа — «Перспектива».

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+26
Genna Smatko
Genna Smatko
7 июня 2024, 9:43
#
Рашисти гроші вивели тепер можна і закривати. Цікаво хтось за співпрацю з окупантом сяде і в яке крісло?
+
+26
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 июня 2024, 9:47
#
В тоже кресло, в которое сядут руководители «приватбанка», отделение которого работало в оккупированном херсоне.
+
0
Rubi0
Rubi0
7 июня 2024, 12:09
#
А надо было как, отрубить все, еще и связь с интернетом чтоб точно платежи не проходили и все сдохли от голода или невозможности купить лекарства, да что там сразу электричество газ и воду рубануть чтоб еще антисанитария была. Ну, а че Крым отрубили же… только после таких призывов как вы можете говорить что там наши люди? со своими так не поступают.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
7 июня 2024, 12:15
#
Вы пожалуйста не путайте или манипулируйте! Есть граждане, а есть государственное учреждение в данном случае гос банк. Разница есть?
+
+15
135705641568
135705641568
7 июня 2024, 10:21
#
Проти Фрідома санкції ввели в 2022 і там тей самий власник, а тут ще 2 роки чекали
+
0
Breaking
Breaking
7 июня 2024, 11:19
#
Перемога!!!111 Теперь мы будем богаты …
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