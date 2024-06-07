Регулятор забрал лицензию у «Украинской биржи»

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) лишила АО «Украинская биржа» лицензии. Соответствующее решение было принято 5 июня. Оно вступит в силу в начале июля. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники.

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Причина принятия такого решения — нарушение закона «О рынках капитала и организованных товарных рынках». Дело в том, что владельцем большого пакета акций любого лицензиата НКЦБФР не может быть лицо, в отношении которого, в частности, применены санкции. И такое лицо среди участников «Украинской биржи».

Собственно единственным лицом, которое имеет существенное участие в его капитале, является Тимур Турлов, который еще в октябре 2022 года был внесен в санкционный список. Среди ограничений — блокировка активов.

Турлов, через компанию Freedom Holding Corp. владеет 24,26% акций «Украинской биржи».

Ее миноритарным акционером (2,49%), через «Сбербанк России» и цепочку оффшорных компаний, является Министерство финансов Российской Федерации.

Председатель правления У Б Артемий Ершов заявлял, что самостоятельно биржа не может изменить структуру собственности. По мнению Ершова, НКЦБФР стоило бы выступить с инициативой изъятия пакетов подсанкционных акционеров в доход государства, однако этого не произошло за 1,5 года с момента введения санкций в отношении Тимура Турлова.

В мае старейшая фондовая биржа Украины ПФТС также решила сдать лицензию. Следовательно, в Украине осталась одна фондовая биржа — «Перспектива».