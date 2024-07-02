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2 июля 2024, 11:10 Читати українською

МВФ добавил Украине два новых структурных маяка

МВФ обнародовал обновленный Меморандум для Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

МВФ обнародовал обновленный Меморандум для Украины.
Фото:depositphotos

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Что добавили

По его словам, сейчас выполнено 23 из 37 маяков (пять выполнены с опозданием).

«Будет два новых маяка: реформа таможни до конца октября (закон об этом 6490 д уже принят в первом чтении) и отмена „поправок Лозового“ (по закрытию досудебного расследования, если пропущены сроки) — тоже до конца октября», — написал Железняк.

Читайте:Украина выполнила все структурные маяки МВФ для четвертого пересмотра программы EFF

Требования для реформы таможни:

  • запуск до конца сентября оценки эффективности антикоррупционной программы и опроса экспортеров и импортеров по уровню добродетели каждые два года;
  • реформа кадровой политики и зарплат;
  • развитие центров передового опыта;
  • проверка таможенных документов в центральном офисе, а не в пунктах пропуска.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
preyvanamor
preyvanamor
2 июля 2024, 11:25
#
Маяки? які маяки?
восени кацапня запустить черговий ракетний наліт на ті енергооб'єкти, що ще не добили цієї весни і в двох нових маяках вже зовсім не буде світла. так тому мвф і передайте!
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0
neverice
neverice
2 июля 2024, 12:12
#
Ви коментарі генеруєте якимось туповатим AI? Так і бачу, як МВФ маяки на узбережжі вимагає будувати :D
І головне, яким боком реформа митниці і поправки Лозового пов’язані з енергетикою, окрім, звісно роздування хайпу на відключеннях?
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