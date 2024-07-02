МВФ обнародовал обновленный Меморандум для Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета
МВФ добавил Украине два новых структурных маяка
МВФ обнародовал обновленный Меморандум для Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета
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По его словам, сейчас выполнено 23 из 37 маяков (пять выполнены с опозданием).
«Будет два новых маяка: реформа таможни до конца октября (закон об этом 6490 д уже принят в первом чтении) и отмена „поправок Лозового“ (по закрытию досудебного расследования, если пропущены сроки) — тоже до конца октября», — написал Железняк.
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Требования для реформы таможни:
- запуск до конца сентября оценки эффективности антикоррупционной программы и опроса экспортеров и импортеров по уровню добродетели каждые два года;
- реформа кадровой политики и зарплат;
- развитие центров передового опыта;
- проверка таможенных документов в центральном офисе, а не в пунктах пропуска.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
восени кацапня запустить черговий ракетний наліт на ті енергооб'єкти, що ще не добили цієї весни і в двох нових маяках вже зовсім не буде світла. так тому мвф і передайте!
І головне, яким боком реформа митниці і поправки Лозового пов’язані з енергетикою, окрім, звісно роздування хайпу на відключеннях?