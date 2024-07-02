МВФ добавил Украине два новых структурных маяка

МВФ обнародовал обновленный Меморандум для Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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По его словам, сейчас выполнено 23 из 37 маяков (пять выполнены с опозданием).

«Будет два новых маяка: реформа таможни до конца октября (закон об этом 6490 д уже принят в первом чтении) и отмена „поправок Лозового“ (по закрытию досудебного расследования, если пропущены сроки) — тоже до конца октября», — написал Железняк.

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Требования для реформы таможни: