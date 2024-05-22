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22 мая 2024, 10:44 Читати українською

Украина выполнила все структурные маяки МВФ для четвертого пересмотра программы EFF

Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с МВФ, миссия которого по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве, сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова «Интерфакс-Украина».

Украина полностью выполнила все структурные маяки и другие обязательства по программе расширенного финансирования EFF с МВФ, миссия которого по четвертому пересмотру программы, как ожидается, начнет работу в конце мая в Варшаве, сообщила заместитель министра финансов Ольга Зыкова «Интерфакс-Украина».►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно«Все структурные маяки выполнены.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«Все структурные маяки выполнены. После того как мы получили положительные новости от США, имеем четкое понимание плана работы с Евросоюзом по Ukraine Facility и соответствующих траншей, мы можем говорить о том, что мы в программе и выполняем свои обязательства», — сказала она.

Как отметила Зыкова, во время работы миссии речь пойдет о структурной работе над тем, чтобы Украина в дальнейшем оставалась в рамках программы, нарабатываться план работы до будущего до конца года пятого ее пересмотра.

По ее словам, «критических точек нет».

Читайте: Украина выполнила все структурные маяки МВФ, предусмотренные на март — Марченко

«Нам нужно понимать, что у нас есть гарантии того, что программа будет полностью продлена партнерами до конца четырехлетнего периода… (Существует) очень простая, но одновременно важная связь между предсказуемостью и своевременностью поступления внешнего финансирования и соответственно тем, каких фискальных меры, монетарные меры мы принимаем», — добавила замминистра финансов.

Она напомнила, что первые месяцы этого года в отсутствие финансирования ЕС и США, которое частично компенсировали Япония и Норвегия, Украина прошла практически благодаря внутренним мероприятиям: налог на сверхприбыль банков, досрочная уплата дивидендов крупнейшими госкомпаниями.

«У них (принятых мер) не было деструктивного влияния на экономику, что положительно, но в то же время это те меры, которые можно принять один раз. И мы не хотели бы принимать меры, которые оказали бы негативное влияние на экономику и на систему в целом», — подчеркнула Зыкова.

По ее словам, Украина проводит и дальше будет проводить активные переговоры и с США, и с ЕС по вопросу взаимного предполагаемого выполнения взятых на себя обязательств.

Напомним

Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд.

Первый транш $2,7 млрд был выделен в начале апреля, второй и третий в размере SDR664 млн (около $881−890 млн по тогдашнему курсу) — в начале июля и в середине декабря 2023 года.

В конце марта этого года совет директоров одобрил выделение Украине четвертого транша по итогам третьего пересмотра, когда оценивали исполнение обязательств сроком на конец декабря 2023 года.

На 2024 год предусмотрено еще три транша по итогам соответствующих просмотров программы: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) в середине июня, затем по SDR835 млн в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: по SDR684 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по SDR966 млн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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+15
Vadim531
Vadim531
22 мая 2024, 11:27
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Подайте христа ради червонец золотой.
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bosyak
bosyak
22 мая 2024, 11:51
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Маєте інший план? Не соромтесь, напишіть.
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zevs1
zevs1
22 мая 2024, 12:21
#
Есть и Другой план развития страны, достаточно почитать программу Хавьера Милея который внедряет её в Аргентине.
Как говорится было бы желание власти что-то менять и делать а бездействия и воровство првели к войне.
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0
LSD75
LSD75
22 мая 2024, 11:53
#
А толку?с жопы уже не выбраться)
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