В приложении «Резерв+» появился статус бронирования от мобилизации

Теперь в мобильном приложении «Резерв+» отображается статус бронирования от мобилизации. В реестр внесено уже 340 тысяч записей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

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«Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег. Чтобы актуальная информация о броне отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан», — написала Черногоренко.

Как обновить документ

Щелкните три точки справа от документа.

Выберите «Обновить документ».

После этого вы увидите свой актуальный статус.

Если ваше бронирование было только на бумаге, статус «Забронировано» появится в приложении.

Если ваша бронь продолжается, но в приложении этого не было — новый термин должен отобразиться в «Резерв+».

Что делать, если бронь не появилась в «Резерве+»

По словам Черногоренко, часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.

«Но мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в «Резерв+», — подчеркнула она.

Напомним

18 мая Минобороны запустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные от 8 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.

С 18 июня у «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.

Ранее Черногоренко рассказала, что приложение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000).