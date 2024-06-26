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26 июня 2024, 18:21 Читати українською

В приложении «Резерв+» появился статус бронирования от мобилизации

Теперь в мобильном приложении «Резерв+» отображается статус бронирования от мобилизации. В реестр внесено уже 340 тысяч записей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.

Теперь в мобильном приложении «Резерв+» отображается статус бронирования от мобилизации.
Фото: скриншот с App Store

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«Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег. Чтобы актуальная информация о броне отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан», — написала Черногоренко.

Как обновить документ

  • Щелкните три точки справа от документа.
  • Выберите «Обновить документ».
  • После этого вы увидите свой актуальный статус.

Если ваше бронирование было только на бумаге, статус «Забронировано» появится в приложении.

Если ваша бронь продолжается, но в приложении этого не было — новый термин должен отобразиться в «Резерв+».

Что делать, если бронь не появилась в «Резерве+»

По словам Черногоренко, часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.

«Но мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в «Резерв+», — подчеркнула она.

Напомним

18 мая Минобороны запустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные от 8 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.

С 18 июня у «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.

Ранее Черногоренко рассказала, что приложение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
BatonUA
BatonUA
26 июня 2024, 19:04
#
«військовозобов'язані віком від 8 до 60 років»
+
0
Бедный папа
Бедный папа
26 июня 2024, 19:19
#
> Что делать, если бронь не появилась в «Резерве+»

нарисовать в фотошопе, именно так школотроны создают приложения-клоны «Дии»
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