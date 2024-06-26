Теперь в мобильном приложении «Резерв+» отображается статус бронирования от мобилизации. В реестр внесено уже 340 тысяч записей. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на своей странице в Facebook.
В приложении «Резерв+» появился статус бронирования от мобилизации
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«Мы цифровизировали бумажные бронирования. Взяли приказы о бронировании в Минэкономики и занесли 340 000 записей в реестр Оберег. Чтобы актуальная информация о броне отображалась в электронных военно-учетных документах наших граждан», — написала Черногоренко.
Как обновить документ
- Щелкните три точки справа от документа.
- Выберите «Обновить документ».
- После этого вы увидите свой актуальный статус.
Если ваше бронирование было только на бумаге, статус «Забронировано» появится в приложении.
Если ваша бронь продолжается, но в приложении этого не было — новый термин должен отобразиться в «Резерв+».
Что делать, если бронь не появилась в «Резерве+»
По словам Черногоренко, часть приказов о бронировании не удалось оцифровать из-за отсутствия информации, идентифицирующей конкретное лицо.
«Но мы уже работаем над четким и прозрачным алгоритмом, чтобы все забронированные граждане могли получить актуальный статус в «Резерв+», — подчеркнула она.
Напомним
18 мая Минобороны запустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные от 8 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.
С 18 июня у «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как и бумажный.
Ранее Черногоренко рассказала, что приложение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000).
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