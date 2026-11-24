В Украине планируется законодательно урегулировать противодействие опасным интернет-трендам, которые могут угрожать жизни, здоровью и психологическому состоянию детей. Народные депутаты предлагают обязать школы реагировать на распространение таких явлений, а за привлечение учащихся в деструктивные челленжи предусмотреть административную ответственность. В то же время парламентский комитет признал, что предложенные правила нуждаются в существенной доработке.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Речь идет о двух законопроектах — № 15395 и № 15396, поданных народным депутатом Сергеем Кузьминым. 19 ноября 2026 г. их рассмотрел Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта. По результатам обсуждения комитет рекомендовал парламенту вернуть оба документа инициатору на доработку.

Почему опасные интернет-тренды нуждаются в законодательном внимании

Распространение социальных сетей и цифровых платформ создало среду, в которой опасные модели поведения могут быстро становиться популярными среди подростков. Челенджи и онлайн игры часто построены на принципе привлечения новых участников: пользователю предлагают выполнить определенную задачу, опубликовать результат и передать вызов другим.

Проблема возникает тогда, когда такие задачи подразумевают рискованное поведение, самоповреждение, психологическое давление или действия, угрожающие жизни. Один из самых известных примеров — игра «Синий кит», которая получила огласку в середине 2010-х годов. Ее связывали с онлайн-группами и задачами, которые постепенно подталкивали подростков к опасным действиям, в частности, самоповреждению.

В то же время опасность не ограничивается частными громкими случаями. Интернет-тренды могут распространяться через видео, чаты, закрытые сообщества и рекомендательные алгоритмы платформ. Иногда рискованные действия представляются как развлечение, способ обрести популярность или доказать собственную смелость.

Поэтому вопрос заключается не только в запрещении конкретной игры или челленджа. Нужна система, которая позволит вовремя выявлять угрозу, защищать детей от принуждения и манипуляций и определять, кто должен реагировать, если ученик вовлечен в опасную активность.

Какие правила предлагают ввести

Законопроект № 15395 предусматривает изменения в законы «Об образовании» и «О полном общем среднем образовании». Авторы хотят закрепить в законодательстве понятие «деструктивный интернет-тренд (игра) в образовательной среде», а также определить обязанности руководителей и педагогов по противодействию таким явлениям.

Документ, в частности, предусматривает запрет привлекать учащихся к деструктивным интернет-трендам в заведениях полного общего среднего образования. Таким образом, школа должна получить формальные правовые основания для реагирования на подобные случаи.

Второй документ — законопроект № 15396 — касается административной ответственности. Им предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, которая предусматривала бы санкции за:

пропаганда деструктивных интернет-трендов среди учащихся;

привлечение или принуждение детей к участию в таких активностях;

действия родителей в случаях, когда несовершеннолетние принимают участие в соответствующих трендах;

несообщение руководителем учебного заведения полиции об обнаруженных фактах участия учащихся в таких явлениях.

Итак, инициатива предусматривает не только образовательные мероприятия, но и административные санкции. В то же время, конкретные размеры штрафов и механизм применения ответственности требуют надлежащего законодательного урегулирования.

Почему депутаты не поддержали законопроекты в предложенном виде

В ходе подготовки документов центральные органы исполнительной власти высказали ряд замечаний. Они касаются, прежде всего, нечетких определений, распределения полномочий и практического применения будущих норм.

Министерство образования и науки считает предложенное понятие деструктивного интернет-тренда слишком широким и оценочным. Поэтому непонятно, какие именно онлайн-активности будут подпадать под запрет. Кроме того, министерство подвергло сомнению целесообразность возложения на педагогов и руководителей школ обязанностей по выявлению таких случаев, ведь соответствующие функции частично относятся к компетенции правоохранительных органов.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в целом признало актуальность инициативы, но отметило необходимость доработки. В частности, нужно определить четкие критерии, по которым интернет-тренд будет считаться деструктивным, порядок уведомления о таких случаях и механизме взаимодействия между учреждениями.

На проблемы с терминологией обратила внимание и Национальная полиция. В законопроектах используются понятия «челлендж», «деструктивное поведение» и «массовая поведенческая модель», не имеющие четкого законодательного определения. Полиция также указала, что ответственность не должна ограничиваться только участниками образовательного процесса: опасный контент могут создавать и распространять люди, не имеющие отношения к школе.

Министерство юстиции выявило еще одну юридическую проблему: предложенный номер статьи 173 КУоАП уже использован. Кроме того, в документах недостаточно урегулирована ответственность непосредственно организующих и проводящих опасные интернет-тренды.

Министерство цифровой трансформации также предложило уточнить терминологию, в частности, определение информационно-коммуникационных сетей.

В чем главное противоречие законопроектов

Во время заседания комитета депутаты согласились, что защиту детей от опасных интернет-трендов нельзя ограничивать только школьниками или общеобразовательными учреждениями. Такие явления могут угрожать молодежи в университетах, колледжах и вне учебных заведений.

В то же время, в законопроектах выявили несогласованность. Например, документ об административной ответственности предлагает штрафовать руководителя школы за несообщение полиции об обнаруженных случаях участия учащихся в деструктивных трендах. Но соответствующая обязанность в законодательстве об образовании, которое изменяет первый законопроект, должным образом не прописана.

Возникает вопрос и о том, как школа должна устанавливать факт участия ребенка в опасном челендже, какие доказательства должны быть основанием для сообщения полиции и кто должен оценивать уровень угрозы.

Если эти вопросы не урегулированы, новые правила могут создать для педагогов дополнительные юридические риски, но не обеспечить эффективной защиты детей.

Замечания касаются не самой идеи противодействия опасным онлайн-явлениям, а способу ее реализации. Закон должен не просто запретить неопределенные деструктивные тренды, а установить понятные критерии, процедуру реагирования и ответственность конкретных лиц.

Читайте также: Рада вернула контроль за государственной помощью бизнеса: что изменится для предприятий

Что будет дальше

19 ноября Комитет Верховной Рады по молодежи и спорту решил рекомендовать парламенту по результатам рассмотрения в первом чтении вернуть законопроекты № 15395 и № 15396 их автору на доработку.

Выводы комитета должны передать в Комитет по вопросам образования, науки и инноваций по законопроекту № 15395, а также Комитету по вопросам правоохранительной деятельности по документу № 15396.

Таким образом, депутаты не отказались от идеи законодательно оградить детей от опасных интернет-трендов. Однако перед дальнейшим рассмотрением инициаторам следует согласовать два документа между собой, конкретизировать определение, распределить полномочия между школами и правоохранителями и предусмотреть действенный механизм реагирования.

Как мы писали: 223 депутата в зале: Верховная Рада не поддержала запросы к президенту и законопроект о местном самоуправлении