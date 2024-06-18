С 18 июня в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как бумажный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Военный билет через QR-код и исправление ошибок: у «Резерв+» появились новые функции
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«Чтобы получить электронный военно-учетный документ, достаточно авторизироваться в приложении „Резерв+“ и обновить данные о себе. Если вы уже обновляли данные ранее, загрузите приложение в App Store или Google Play Market», — пояснила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.
Также в приложении можно сгенерировать PDF-версию электронного военно-учетного документа в несколько кликов.
Кроме того, в «Резерв+» теперь доступна функция «Исправить данные онлайн» для двух случаев:
Я военнослужащий, но до сих пор на учете для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре «Оберег».
Данные не найдены — для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении «Резерв+».
«Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр «Оберег» для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно — для этого не нужно идти в ТЦК», — добавила Черногоренко.
«Просим обратить внимание: приложение постепенно разворачивается в App Store и Google Play Market — и в течение нескольких дней станет доступным для всех», — отметили в Минобороны.
Напомним
18 мая Минобороны выпустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные от 8 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.
Ранее Черногоренко рассказала, что приложение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000).
Комментарии - 5
не має 😂
та оновити дані щодо себе
не можливо як і а попередній версії застосунку
Крім того, в «Резерв+» відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків
і тут брехня — неможливо нічого виправити, навіть не зрозуміло як надати супровідні документи, наприклад паперовий ВК
Громадяни можуть заповнити заявку
Роман прикинувся людиною що не розуміє різницю між «виправити онлайн» та «відправити заявку на офлайн виправлення робітником ТЦК». А спочатку виглядав як журналіст.