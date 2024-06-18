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18 июня 2024, 15:34 Читати українською

Военный билет через QR-код и исправление ошибок: у «Резерв+» появились новые функции

С 18 июня в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как бумажный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

С 18 июня в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как бумажный.

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«Чтобы получить электронный военно-учетный документ, достаточно авторизироваться в приложении „Резерв+“ и обновить данные о себе. Если вы уже обновляли данные ранее, загрузите приложение в App Store или Google Play Market», — пояснила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Также в приложении можно сгенерировать PDF-версию электронного военно-учетного документа в несколько кликов.

Кроме того, в «Резерв+» теперь доступна функция «Исправить данные онлайн» для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре «Оберег».

Данные не найдены — для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении «Резерв+».

«Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр «Оберег» для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно — для этого не нужно идти в ТЦК», — добавила Черногоренко.

«Просим обратить внимание: приложение постепенно разворачивается в App Store и Google Play Market — и в течение нескольких дней станет доступным для всех», — отметили в Минобороны.

Напомним

18 мая Минобороны выпустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные от 8 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.

Ранее Черногоренко рассказала, что приложение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+30
Три літри
Три літри
18 июня 2024, 15:44
#
що має таку ж юридичну силу, як і паперовий

не має 😂

та оновити дані щодо себе

не можливо як і а попередній версії застосунку

Крім того, в «Резерв+» відтепер доступна функція «Виправити дані онлайн» для двох випадків

і тут брехня — неможливо нічого виправити, навіть не зрозуміло як надати супровідні документи, наприклад паперовий ВК

Громадяни можуть заповнити заявку

Роман прикинувся людиною що не розуміє різницю між «виправити онлайн» та «відправити заявку на офлайн виправлення робітником ТЦК». А спочатку виглядав як журналіст.
+
+15
bonv
bonv
18 июня 2024, 16:02
#
Все як завжди лагає в зе-дії…
+
0
bonv
bonv
18 июня 2024, 16:03
#
Оформлені до 18 травня 2024 року військово-облікові документи залишаються чинними.
+
0
Pumbovik
Pumbovik
18 июня 2024, 16:46
#
Прописку слабо сделать через куэр код, чтоб бумаженцию не тягать и поменять спокойно онлайн можно было? Сначала ковидный сертификат, где делаешь укол или башкой крутишь на камеру 2 недели, теперь очередное творчество Зе. Уже который десяток лет чтоб сменить прописку надо круги ада пройти, а без прописки ты ничтожный червь в государстве, которому ни один банк счет не откроет
+
0
Олександр Доро
Олександр Доро
18 июня 2024, 18:21
#
Круто, вже з 8 років гребуть!!!)
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