Военный билет через QR-код и исправление ошибок: у «Резерв+» появились новые функции

С 18 июня в приложении «Резерв+» появился QR-код, отсканировав который уполномоченные органы могут проверить силу электронного военно-учетного документа, имеющего такую же юридическую силу, как бумажный. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

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«Чтобы получить электронный военно-учетный документ, достаточно авторизироваться в приложении „Резерв+“ и обновить данные о себе. Если вы уже обновляли данные ранее, загрузите приложение в App Store или Google Play Market», — пояснила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Также в приложении можно сгенерировать PDF-версию электронного военно-учетного документа в несколько кликов.

Кроме того, в «Резерв+» теперь доступна функция «Исправить данные онлайн» для двух случаев:

Я военнослужащий, но до сих пор на учете для тех военнослужащих, чей актуальный статус не отражался в реестре «Оберег».

Данные не найдены — для всех военнообязанных, получивших такое уведомление в приложении «Резерв+».

«Граждане могут заполнить заявку, которая поступит в реестр «Оберег» для исправления данных. Информацию актуализируют дистанционно — для этого не нужно идти в ТЦК», — добавила Черногоренко.

«Просим обратить внимание: приложение постепенно разворачивается в App Store и Google Play Market — и в течение нескольких дней станет доступным для всех», — отметили в Минобороны.

Напомним

18 мая Минобороны выпустило приложение «Резерв+», с помощью которого военнообязанные от 8 до 60 лет должны обновить свои данные — фактическое место жительства, номер телефона и e-mail.

Ранее Черногоренко рассказала, что приложение «Резерв+» разрабатывалось на донорские средства, разработка обошлась в 3,4 млн грн ($86 000).