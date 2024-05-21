Мужчины не хотят работать в «белую» из-за страха мобилизации: как выжить бизнесу

Усиление мобилизации может остановить работу многих компаний. Как ситуацию может спасти бронирование и сколько работников обязательно должны сохранить компании, рассказал президент UBC Group Игорь Гуменный.

В стране официальная безработица 18−20%, но наши предприятия, которые входят в UBC Group, не могут закрыть 100% вакансий. Наши компании работают 100% в «белую». Мужчины боятся работать официально из-за страха мобилизации. На заводах у нас уже более 70% женщин, мы переделываем под них бизнес-процессы, но это не 100% выход из ситуации. Есть ключевые функции, на которые даже нельзя пригласить работников с рынка. Работников некоторых профессий нужно готовить по 5−10 лет.

Нужно на государственном уровне решить вопрос с бронированием ключевых работников. Дополнить существующую систему экономического бронирования, предоставить право на отсрочку работникам с зарплатой от 40 тыс. грн или просто доплачивать в бюджет за забронированного работника 20−30 тыс. грн. Таких работников примерно 1%, согласно статистике, с таким уровнем зарплаты.

В Украине большое количество малых и средних предприятий не подпадают под критерии стратегических. В таких предприятиях от 2−3 ключевых сотрудников зависит функционирование компании. Таких квалифицированных специалистов и инженеров нужно готовить 5−10 лет.

Например, на встрече владельцы типографий говорили, что если призвать печатника, которого готовят, обучают 8−10 лет, — все остановится. В компаниях UBC, которые занимаются промышленным инжинирингом, производством, которые не подпадают под стратегические критерии, есть буквально 3−5% ключевых работников, от которых зависит функционирование бизнеса.

Второй вопрос — возможность выезда за границу. UBC Group — это 75% экспорт. Для того, чтобы экспортировать нашу продукцию, нам нужно заключать контракты, принимать участие в конференциях, выставках и переговорах. Условная Coca-Cola не заключает контрактов онлайн. Для решения этой проблемы можно ввести залог 2−3 млн грн для того, чтобы директора и менеджеры по продажам могли выезжать на переговоры за границу.

Понятно, что это очень эмоциональный вопрос. Вопрос о справедливости. Но война — это не только сами боевые действия, это также ресурсы, налоги. Это в первую очередь мощная экономика.

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Если мобилизация остановит бизнес, работу предприятий, то в бюджете не будет банально денег, чтобы платить зарплаты военным. Это вопрос экономической выживаемости, не просто целесообразности. Речь идет буквально об 1−3% работающих. Тех, кто создает ВВП.