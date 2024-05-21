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21 мая 2024, 8:50 Читати українською

Мужчины не хотят работать в «белую» из-за страха мобилизации: как выжить бизнесу

Усиление мобилизации может остановить работу многих компаний. Как ситуацию может спасти бронирование и сколько работников обязательно должны сохранить компании, рассказал президент UBC Group Игорь Гуменный.

Усиление мобилизации может привести к остановке многих предприятий.

В стране официальная безработица 18−20%, но наши предприятия, которые входят в UBC Group, не могут закрыть 100% вакансий. Наши компании работают 100% в «белую». Мужчины боятся работать официально из-за страха мобилизации. На заводах у нас уже более 70% женщин, мы переделываем под них бизнес-процессы, но это не 100% выход из ситуации. Есть ключевые функции, на которые даже нельзя пригласить работников с рынка. Работников некоторых профессий нужно готовить по 5−10 лет.

Нужно на государственном уровне решить вопрос с бронированием ключевых работников. Дополнить существующую систему экономического бронирования, предоставить право на отсрочку работникам с зарплатой от 40 тыс. грн или просто доплачивать в бюджет за забронированного работника 20−30 тыс. грн. Таких работников примерно 1%, согласно статистике, с таким уровнем зарплаты.

В Украине большое количество малых и средних предприятий не подпадают под критерии стратегических. В таких предприятиях от 2−3 ключевых сотрудников зависит функционирование компании. Таких квалифицированных специалистов и инженеров нужно готовить 5−10 лет.

Например, на встрече владельцы типографий говорили, что если призвать печатника, которого готовят, обучают 8−10 лет, — все остановится. В компаниях UBC, которые занимаются промышленным инжинирингом, производством, которые не подпадают под стратегические критерии, есть буквально 3−5% ключевых работников, от которых зависит функционирование бизнеса.

Второй вопрос — возможность выезда за границу. UBC Group — это 75% экспорт. Для того, чтобы экспортировать нашу продукцию, нам нужно заключать контракты, принимать участие в конференциях, выставках и переговорах. Условная Coca-Cola не заключает контрактов онлайн. Для решения этой проблемы можно ввести залог 2−3 млн грн для того, чтобы директора и менеджеры по продажам могли выезжать на переговоры за границу.

Понятно, что это очень эмоциональный вопрос. Вопрос о справедливости. Но война — это не только сами боевые действия, это также ресурсы, налоги. Это в первую очередь мощная экономика.

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Если мобилизация остановит бизнес, работу предприятий, то в бюджете не будет банально денег, чтобы платить зарплаты военным. Это вопрос экономической выживаемости, не просто целесообразности. Речь идет буквально об 1−3% работающих. Тех, кто создает ВВП.

Автор:
Гуменный Игорь
Президент Гуменный Игорь
UBC Group
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 12

+
0
Bookseller
Bookseller
21 мая 2024, 9:28
#
Как выжить бизнесу? А как выжить просто людям, тебя не интересует?
+
0
Три літри
Три літри
21 мая 2024, 10:12
#
А друге з перши не повʼязане?
+
+30
Три літри
Три літри
21 мая 2024, 9:28
#
Тим часом черговий тамада вносить до Верховної ради законопроект про відновлення радянського податку на бездітність, але тепер і для жінок також. Ще цей бравий парубок вирішив що в 57 саме час подумати про те щоб завести третю дитину.
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0
ZiDion
ZiDion
21 мая 2024, 10:26
#
Деньги заканчиваются, вот и налоги собирают
+
0
bosyak
bosyak
21 мая 2024, 11:12
#
Гроші і не починалися
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0
financialGenius
financialGenius
21 мая 2024, 9:52
#
Как говорил кверти1999 — что там ваши копейки которые вы платите и содержите 5 рабочих мест… вот 5−10 лет нужно готовить специалистов некоторых (не учитывая что в школе учились, а потом в университете учились, пока некоторые в армиях служили, а сейчас в тцк пошли с хорошими навыками). Та мобилихируйте айтишников — подготовте как вы умеете за день два и отправляйте их … самая быстрая война вам будет.
+
0
Три літри
Три літри
21 мая 2024, 10:11
#
Ой, айтішники звісно найбільше страждають від мобілізації: хтось закордоном сумує за гарбузовим лате, хтось в Україні позбавлений щастя відтягнутися ввечері у пабі.
+
0
Саша Ник
Саша Ник
21 мая 2024, 10:59
#
А если мобилизировать айтишников, то будет победа в войне?
Знаете ли, в армии не очень нужны люди умеющие думать, с критическим мышлением.
Поэтому и набирают людей не по офисам и закрытым ЖК, а по остановкам, вокзалам и подворотням.
+
+15
bonv
bonv
21 мая 2024, 10:48
#
Від безвізу до безпаспорту за 5 років. Гарно зробили їх разом!!!
+
+15
bonv
bonv
21 мая 2024, 10:49
#
Яка може бути мобілізація коли нелох сказав/пообіцяв, що треба просто перестати стріляти і подивитися путіну в очі??? Тому його і вибрали на виборах.
«Війну закінчу за один рік, а якщо ні, то буде інший президент», — грався, як з вогнем, Зеленський болючою темою в запалі передвиборчої риторики.
Зеленський очолює державу вже 5 років, а кінця війні й не видно. Гірше ж точно не буде (с)
29.01.2023 Зеленський: 2023 рік буде роком нашої перемоги. На дворі 2024 рік. Ще минулого року всіх перемогли боневтік.
Якщо головний ідол і бог країни в свій час проігнорував чотири повістки, люди мають підстави вважати, що в праві робити так само… Нехай Квартал95 воює!
+
0
bosyak
bosyak
21 мая 2024, 11:13
#
Інший обіцяв закінчити за два тижні, мабуть збрехав.
+
0
bonv
bonv
21 мая 2024, 11:23
#
5 законів людської глупоти.
Історія підтверджує, що в будь-який період країна прогресує тоді, коли при владі знаходиться достатньо розумних людей, щоб стримувати активних дурнів і не давати їм зруйнувати те, що розумники здійснили.
У регресуючій країні дурнів стільки ж, однак серед верхівки спостерігається зростання частки бандитів-дурнів, а серед решти населення — наївних простаків (73%). Така зміна розкладу незмінно посилює деструктивні наслідки дій дурнів, і вся країна котиться до біса.
https://mors.in.ua/people/1744−5-zakoniv-lyudskoyi-glupoty.html
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