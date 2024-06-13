Отзыв мая: Как Сенс разорвал отношения с клиенткой, которая купила ОВГЗ на деньги от депозита, но не подтвердила их чистоту

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на отклик месяца на работу банков в мае. Им стала наша читательница под ником webwolf , которая рассказала о своем опыте попадания под финмониторинг. Ее опыт может быть полезен и другим читателям Минфина, и вот почему.

Автор отзыва является давней клиенткой Сенс банка, перевела в банк депозиты, которые держала в других банках. На деньги от одного из них, срок которого истек, решила приобрести военные облигации. Через месяц после этого к ней обратился банк с вопросом «откуда деньги».

«Доказательства о том, что они выплачены из депозита в их же банке, его не устроили, также пыталась апеллировать выписками с депозитных счетов других банков, откуда они были переведены в Сенс — также не приняли во внимание», — пишет читательница.

«В результате через несколько дней меня по телефону сообщили о закрытии всех счетов и разрыве деловых отношений. Никаких подозрительных трансакций я не выполняла, правил не нарушала и вообще никаких претензий в банке раньше не было ко мне, а тут сразу такая жесткая мера ко мне с крайне Неприятным завершением. Выходит так: долго держать в банке депозиты — это отмывание средств, покупка военных облигаций — финансирование терроризма.

По мнению партнера ECOVIS Bondar & Bondar Law Bureau Александры Никитиной, банк как субъект первичного финансового мониторинга вполне правомерно применил к клиенту меры надлежащей проверки, поскольку приобретение военных операций на существенную сумму:

было нетипичной операцией для этого клиента (по его же собственным словам),

могло не соответствовать цели установления деловых отношений с банком, указанным в анкете при открытии депозитного счета (ведь депозитный счет, очевидно, не открывается для приобретения облигаций),

могло превысить ожидаемый лимит расходных операций, указанный клиентом в анкете при открытии счета,

могло превышать размер состояния, указанного клиентом в анкете при открытии счета много лет назад.

«Например, если клиент 10 лет назад отметил размер состояния Х, и через 10 лет при отсутствии других официальных источников дохода (или подтверждающих их документов) потратил сумму, превышающую размер состояния по состоянию на 10 лет назад, на облигации, у банка закономерно возникает вопрос о том, за какие средства клиент жил 10 лет и такой клиент становится подозрительным», — объясняет юрист.

Она также привела другое основание закрытия счетов: банки, в которых клиентка раньше имела депозиты, могли оказаться банками-оболочками или поддерживавшими отношения с банками-оболочками.

«Соответственно, у конечного банка есть закономерные сомнения относительно того, были ли предыдущими банками должным образом проверены источники происхождения средств, которыми были сформированы первичные депозиты. И если при попытке конечного банка провести повторную проверку источников формирования средств, которыми были сформированы первичные депозиты, клиент не предоставил документы, должным образом подтверждающие законные источники происхождения таких средств, банк как субъект первичного финмониторинга вправе прекратить деловые отношения с таким клиентом», — говорит Александра Никитина.

Именно так ответил нам и банк, которого мы попросили прокомментировать ситуацию.

«В соответствии с внутренними документами Sense Bank, депозиты и проценты по ним не являются подтверждением источника средств и состояния клиента, поскольку не дают понять, изучил ли другой банк, в котором клиент Sense Bank обслуживался ранее, источник его доходов.

Отдельно отмечаем, что выписки по счетам из других банков подтверждают факт движения средств клиента, а не источник их происхождения и не объясняет источники состояния клиента", — сообщили в банке и добавили, что клиенты должны помнить: когда банк предоставляет запрос, то это является не капризом финучреждения, а его обязанностью.

Если клиент не предоставляет исчерпывающую информацию о его деятельности, источниках происхождения средств и состояния, финансовом состоянии, проведенных финансовых операциях и т. д. , то банк в соответствии со статьей 15 закона об отмывании денег обязан отказать клиенту в обслуживании", — подчеркнули в банке.

Как доказать «чистоту» денег

Клиентам следует понимать, что банковский счет не является источником происхождения средств, а только местом их хранения", — уточняет Александра Никитина.

По ее словам, средствами с законным источником происхождения считаются:

заработанные законной деятельностью (трудовой, предпринимательской, инвестиционной)

подаренные лицом, имеющим законный источник их происхождения,

унаследованные.

В любом случае деньги должны быть должным образом задекларированы, а из полученных сумм уплачены причитающиеся налоги. И все это должно подтверждаться документами и банковскими выписками, позволяющими проследить путь денег.

Отдельные объяснения, которые иногда пытаются предоставить клиенты, не решит проблем.

«Аргументы о „накоплении“ от лица, ни дня не получавшего официального дохода, не работают, ведь априори отсутствует легальный источник накопления. Доход „в конвертах“ от трудовой деятельности имеет такой же статус, как „накопление“. Подарок от родителей — пенсионеров, которые на свою пенсию содержат всю семью взрослых детей — туда же. Одним словом, сегодня в тренде белый (задекларированный и облагаемый налогом) кэш, а не мешки черного нала», — резюмирует юрист.

Александра Никитина советует читательнице:

еще раз пересмотреть свою финансовую историю,

должным образом подкрепить ее документами, содержащими ответы об источнике происхождения (а не только место хранения и движения) средств,

перед совершением любой нетипичной операции актуализировать личные данные в анкете (увеличить лимиты, добавить типы расходных операций и т. п. ),

согласовать осуществление такой операции (и сопровождающих ее документов) с персональным менеджером.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыва месяца» читайте здесь.