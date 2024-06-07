Правительство не обсуждает повышение налогов — Шмигаль

Правительство Украины не обсуждает вопрос повышения налогов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на часе вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

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«Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопросы повышения налогов», — сказал Шмигаль.

В то же время он подтвердил, что правительство будет обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны.

Как напомнил премьер, Министерство обороны имеет на этот год 1,7 трлн. грн., которые направляют только на нужды сектора безопасности и обороны.

Выступавший перед этим министр финансов Сергей Марченко на вопрос о законопроектах, которые могут обеспечить источники доходов, поблагодарил Раду за начатое рассмотрение законопроектов по повышению акцизных налогов на топливо и табак.

По словам Марченко, его результатом может стать несущественный рост цен на гривну-две на некоторые продукты, что при инфляции в 3,2% незначительно повлияет на ее уровень.

«Forbes Украина» в конце мая сообщало, что в правительстве рассматриваются предложения по увеличению военного сбора с 1,5% до 5% и ставке НДС на 2−3 процентных пункта.