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7 июня 2024, 15:56 Читати українською

Правительство не обсуждает повышение налогов — Шмигаль

Правительство Украины не обсуждает вопрос повышения налогов. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на часе вопросов правительству в Верховной Раде в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

Правительство Украины не обсуждает вопрос повышения налогов.

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«Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопросы повышения налогов», — сказал Шмигаль.

В то же время он подтвердил, что правительство будет обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны.

Как напомнил премьер, Министерство обороны имеет на этот год 1,7 трлн. грн., которые направляют только на нужды сектора безопасности и обороны.

Выступавший перед этим министр финансов Сергей Марченко на вопрос о законопроектах, которые могут обеспечить источники доходов, поблагодарил Раду за начатое рассмотрение законопроектов по повышению акцизных налогов на топливо и табак.

По словам Марченко, его результатом может стать несущественный рост цен на гривну-две на некоторые продукты, что при инфляции в 3,2% незначительно повлияет на ее уровень.

«Forbes Украина» в конце мая сообщало, что в правительстве рассматриваются предложения по увеличению военного сбора с 1,5% до 5% и ставке НДС на 2−3 процентных пункта.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+135
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
7 июня 2024, 16:12
#
Ми не обговорюємо, ми робимо © Шмигаль
+
+90
nitrolog
nitrolog
7 июня 2024, 16:25
#
А цей уряд хоч раз робив щось із обіцяного, яке не йшло проти людей?
+
+15
vovan9870
vovan9870
7 июня 2024, 16:34
#
А навіщо їм податки? Європа допоможе. https://mbiz.censor.net/news/3493123/rada_pidtrymala_doplaty_dlya_chynovnykiv_za_rahunok_koshtiv_vid_yes
+
0
paulball
paulball
7 июня 2024, 17:29
#
Тут точняк есть над чем СБУ поработать
+
+30
ux ui
ux ui
7 июня 2024, 17:40
#
Ты наверное привык жить в неандертальском веке, где правят твоим подобные херои. Но в США или Европе, или даже рассии свет почему-то для людей не отключают. А и в твоем ссаном сбу пока что тоже. ***
+
+15
bosyak
bosyak
7 июня 2024, 17:55
#
Ви здивуєтесь, але і США і в Європі і в росії світло відключають, але на їх територіях війна не йде
+
+15
ux ui
ux ui
7 июня 2024, 18:32
#
А вы наверное вещаете одновременно из США, России и Европы, и там везде одновременно света нет? Ботоферма зеленого карлика все не уймется
+
+15
irakez
irakez
7 июня 2024, 17:50
#
Ніби уряд колись щось обговорював за останні три роки. Що там обговорювати? Нові податки вже узгоджені і будут введені святєйшим указом сонцесяйного лідора, як це відбувається завжди. А уряду взять під козирьок та виконувать.
+
0
financialGenius
financialGenius
7 июня 2024, 18:03
#
Ну-ну , верим верим и делим на 10 сказанное …
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