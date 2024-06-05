Несмотря на сокращение грантов в бюджет от партнеров в 5 раз (на 180 млрд грн), доходы бюджета в годовом измерении выросли. За счет чего, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Бюджетная математика: как Украине удалось увеличить доходы
По данным Министерства финансов, в январе-мае 2024 года сумма грантов (безвозмездной международной помощи, которая зачисляется в доходы государственного бюджета) составила 44,7 млрд грн.
Против аналогичного периода прошлого года, она сократилась более чем в 5 раз, или на 180,6 млрд грн. Если за 5 месяцев 2023 года гранты занимали 31% (!) в доходах общего фонда госбюджета, то за 5 месяцев 2024 года — только 6%.
В то же время доходы государственного бюджета выросли год к году. За 5 месяцев доходы государственного бюджета составили 1074,8 млрд грн (+13,8 млрд грн, или +1,3% к аналогичному периоду прошлого года),
То есть мы не только самостоятельно закрыли достаточно большой разрыв в доходах, вызванный уменьшением безвозмездной международной помощи, но и обеспечили небольшой, но рост бюджетных доходов.
За счет чего это удалось
Во-первых, за счет предварительных мер:
- дополнительного налога на прибыль банков,
- перераспределения военного НДФЛ в госбюджет,
- ускорение выплат части прибыли и дивидендов госкомпаниями
и т. д.
Во-вторых, за счет детенизации, свидетельством этого является значительный рост налоговых платежей в годовом измерении в сопоставимых условиях, а не за счет разовых факторов, как повышение ставки налога на прибыль для банков:
- акциз +78,2% год к году,
- импортный НДС +40,6%,
- внутренний НДС +59%.
Индикатив по налогам за 5 месяцев 2024 года перевыполнен более чем на 10% (+64 млрд грн),
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Неоднократно повторял, что здесь есть куда двигаться, но и не замечать шагов по детенизации также неправильно.
Это не вопрос слепой веры, это не вопрос тиражирования оценочных суждений «авторитетов» из соцсетей, а исключительно математика и бюджетный анализ.
Комментарии - 5
Але які претензії по ПДВ? Адже найбільше махінацій саме по ПДВ у нас історично, тому зростання платежів не визиває подиву, там ще вигрібати і вигрібати з тіні.
Минулого року було зібрано 167 млрд., за 4 місяці цього року, — 56 млрд.