Бюджетная математика: как Украине удалось увеличить доходы

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 июня 2024, 16:05 Читати українською

Бюджетная математика: как Украине удалось увеличить доходы

Несмотря на сокращение грантов в бюджет от партнеров в 5 раз (на 180 млрд грн), доходы бюджета в годовом измерении выросли. За счет чего, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Несмотря на сокращение грантов в бюджет от партнеров в 5 раз (на 180 млрд грн), доходы бюджета в годовом измерении выросли.

По данным Министерства финансов, в январе-мае 2024 года сумма грантов (безвозмездной международной помощи, которая зачисляется в доходы государственного бюджета) составила 44,7 млрд грн.

Против аналогичного периода прошлого года, она сократилась более чем в 5 раз, или на 180,6 млрд грн. Если за 5 месяцев 2023 года гранты занимали 31% (!) в доходах общего фонда госбюджета, то за 5 месяцев 2024 года — только 6%.

В то же время доходы государственного бюджета выросли год к году. За 5 месяцев доходы государственного бюджета составили 1074,8 млрд грн (+13,8 млрд грн, или +1,3% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. доходы общего фонда — 775,4 млрд грн (+39 ,7 млрд грн, или на 5,4%).

То есть мы не только самостоятельно закрыли достаточно большой разрыв в доходах, вызванный уменьшением безвозмездной международной помощи, но и обеспечили небольшой, но рост бюджетных доходов.

За счет чего это удалось

Во-первых, за счет предварительных мер:

  • дополнительного налога на прибыль банков,
  • перераспределения военного НДФЛ в госбюджет,
  • ускорение выплат части прибыли и дивидендов госкомпаниями и т. д.

Во-вторых, за счет детенизации, свидетельством этого является значительный рост налоговых платежей в годовом измерении в сопоставимых условиях, а не за счет разовых факторов, как повышение ставки налога на прибыль для банков:

  • акциз +78,2% год к году,
  • импортный НДС +40,6%,
  • внутренний НДС +59%.

Индикатив по налогам за 5 месяцев 2024 года перевыполнен более чем на 10% (+64 млрд грн), в т. ч. ГНС — на 11,3% (44,7 млрд грн), ГМС — 9,1% (+19, 6 млрд грн).

Читайте также: Правительство готовит повышение налогов: как это сделать, не навредив людям

Неоднократно повторял, что здесь есть куда двигаться, но и не замечать шагов по детенизации также неправильно.

Это не вопрос слепой веры, это не вопрос тиражирования оценочных суждений «авторитетов» из соцсетей, а исключительно математика и бюджетный анализ.

Автор:
Гетманцев Даниил
председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцев Даниил
Верховная Рада
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+35
Sinteo
Sinteo
5 июня 2024, 16:17
#
На зв’язку головне гусещипадло країни 😂🤮
+
+15
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
5 июня 2024, 16:23
#
Нєобучаємий знов виходить на зв’язок…
+
+15
Prya
Prya
5 июня 2024, 16:43
#
Закошмарили людей так, что страшно просто высунуться. Не верю, что это не будет видно на бюджете. Просто краткосрочный всплеск, за которым последует глубокий спад. Впрочем, жизнь после осени у нас, похоже, уже не планируется.
+
0
Smehue4ki
Smehue4ki
5 июня 2024, 18:05
#
По акцизам розумію, що +78 це разовий ефект і нарікання зрозумілі коментаторів тут на форумі, що підакцизні товарі підуть в тінь.
Але які претензії по ПДВ? Адже найбільше махінацій саме по ПДВ у нас історично, тому зростання платежів не визиває подиву, там ще вигрібати і вигрібати з тіні.
+
0
vt313
vt313
5 июня 2024, 18:47
#
Чому разовий?
Минулого року було зібрано 167 млрд., за 4 місяці цього року, — 56 млрд.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают BatonUA, Itessecah и 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами