Бюджетная математика: как Украине удалось увеличить доходы

Несмотря на сокращение грантов в бюджет от партнеров в 5 раз (на 180 млрд грн), доходы бюджета в годовом измерении выросли. За счет чего, рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев .

По данным Министерства финансов, в январе-мае 2024 года сумма грантов (безвозмездной международной помощи, которая зачисляется в доходы государственного бюджета) составила 44,7 млрд грн.

Против аналогичного периода прошлого года, она сократилась более чем в 5 раз, или на 180,6 млрд грн. Если за 5 месяцев 2023 года гранты занимали 31% (!) в доходах общего фонда госбюджета, то за 5 месяцев 2024 года — только 6%.

В то же время доходы государственного бюджета выросли год к году. За 5 месяцев доходы государственного бюджета составили 1074,8 млрд грн (+13,8 млрд грн, или +1,3% к аналогичному периоду прошлого года), в т. ч. доходы общего фонда — 775,4 млрд грн (+39 ,7 млрд грн, или на 5,4%).

То есть мы не только самостоятельно закрыли достаточно большой разрыв в доходах, вызванный уменьшением безвозмездной международной помощи, но и обеспечили небольшой, но рост бюджетных доходов.

За счет чего это удалось

Во-первых, за счет предварительных мер:

дополнительного налога на прибыль банков,

перераспределения военного НДФЛ в госбюджет,

ускорение выплат части прибыли и дивидендов госкомпаниями и т. д.

Во-вторых, за счет детенизации, свидетельством этого является значительный рост налоговых платежей в годовом измерении в сопоставимых условиях, а не за счет разовых факторов, как повышение ставки налога на прибыль для банков:

акциз +78,2% год к году,

импортный НДС +40,6%,

внутренний НДС +59%.

Индикатив по налогам за 5 месяцев 2024 года перевыполнен более чем на 10% (+64 млрд грн), в т. ч. ГНС — на 11,3% (44,7 млрд грн), ГМС — 9,1% (+19, 6 млрд грн).

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Неоднократно повторял, что здесь есть куда двигаться, но и не замечать шагов по детенизации также неправильно.

Это не вопрос слепой веры, это не вопрос тиражирования оценочных суждений «авторитетов» из соцсетей, а исключительно математика и бюджетный анализ.