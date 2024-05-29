Правительство готовит повышение налогов: как это сделать, не навредив людям

Для обеспечения растущих военных нужд украинское правительство рассматривает возможность повышения налогов, в частности, увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, повышение НДС на 2−3% и введение 5% военного сбора для ФОПов. Хотя необходимость таких шагов в условиях войны понятна и оправдана, у них могут быть неоднозначные последствия для экономики и общества.

Повышение военного сбора и НДС может существенно увеличить поступления в бюджет. По некоторым оценкам, дополнительные 3,5% военного сбора принесут около 100 млрд грн в год, а каждый процент повышения НДС — еще 40 млрд грн. В условиях острого дефицита ресурсов это может стать весомым вкладом в финансирование критических военных нужд.

Три причины не повышать налоги

В то же время от повышения налоговой нагрузки может быть негативный эффект. Во-первых, рост НДС неизбежно приведет к удорожанию большинства товаров и услуг, что ускорит инфляцию и снизит покупательную способность населения. Это особенно болезненно ударит по самым уязвимым слоям, таким как пенсионеры, которые и так страдают от последствий войны.

Во-вторых, повышение налогов создает риски для бизнеса и инвестиций. В условиях нестабильности и неопределенности дополнительное налоговое бремя может побуждать предпринимателей сворачивать деятельность или уходить в тень. Это особенно актуально для малого и среднего бизнеса, часто балансирующего на грани выживания. Идея введения 5% военного сбора для ФОП, по сути, является дополнительным налогом на доход, который снизит предпринимательскую активность и легальную занятость.

В третьих, резкое повышение налогов может не дать ожидаемого эффекта и ударит по экономике уже в 2025 году. Чрезмерное налогообложение приводит к сокращению налогооблагаемой базы и, соответственно, уменьшению налоговых поступлений. Иными словами, вместо дополнительных ресурсов бюджет может недополучить средства из-за сужения экономической деятельности и роста теневого сектора.

Как высокие налоги будут влиять на экономику

По прогнозам МВФ, опубликованным в марте этого года, инфляция снизится с 12,9% в 2023 году до 6,4% в 2024 году. Однако запланированное повышение ставки НДС может создать дополнительное инфляционное давление, приблизив показатель к уровню предыдущего года.

Что касается темпов экономического роста, МВФ предусматривает замедление роста реального ВВП с 5% в 2023 году до 3−4% в 2024 году.

Ожидаемое снижение уровня безработицы с 19,1% в 2023 году до 14,5% в 2024 году также может затормозить. Рост налогового бремени создаст дополнительные вызовы для бизнеса — в первую очередь малого и среднего.

Где взять деньги: альтернативный вариант

Поэтому перед принятием решения о повышении налогов правительство должно тщательно взвесить все «за и против», оценить потенциальные риски и рассмотреть альтернативы. В частности, следует активизировать усилия по детенизации экономики, чтобы расширить налогооблагаемую базу без повышения ставок.

По разным оценкам, из-за схем уклонения и минимизации Украина ежегодно недополучает сотни миллиардов гривен налоговых поступлений. Борьба с «серым» импортом, контрабандой и контрафактом, оздоровление таможни, прозрачная приватизация, — эти и другие шаги могут принести бюджету значительные средства.

Напомню, что Национальная стратегия доходов на 2024−2030 годы предусматривала поэтапное повышение налогов в Украине, но при предварительном выполнении ряда важных шагов, направленных на улучшение администрирования налогов и доверия между бизнесом и властью. Похоже, что правительство решило проигнорировать эти необходимые этапы преобразований и сразу перейти к повышению фискального давления.

Это вызывает серьезную обеспокоенность, ведь без реальных изменений в работе налоговых и таможенных органов, без эффективного противодействия коррупции и злоупотреблениям, без создания справедливых и прозрачных правил игры для всех участников рынка само повышение налогов вряд ли принесет ожидаемый результат. Более того, это может только усугубить ситуацию, подорвав доверие бизнеса и населения к власти.

В ближайшей перспективе необходима комплексная налоговая реформа, которая будет стимулировать развитие бизнеса и инвестиций. Та же замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал может способствовать экономическому росту без потерь для бюджета.

Особо тревожным сигналом является отсутствие прогресса в реформировании Бюро экономической безопасности (БЭБ). Этот орган создавался для защиты экономических интересов государства, противодействия экономическим преступлениям и обеспечения справедливых условий для ведения бизнеса. Но вместо того, чтобы сосредоточиться на стратегических задачах, БЭБ часто занимается мелочными делами и давлением на предпринимателей. А такие инициативы, как «клуб белого бизнеса» от Государственной налоговой службы, лишь усиливают впечатление, что основной целью является не партнерство с добропорядочным бизнесом, а создание новых коррупционных схем.

Повышать или нет

В целом, хотя повышение военного сбора и НДС может оказать определенное негативное влияние на экономику в краткосрочной перспективе, оно необходимо для обеспечения критически важных военных потребностей в условиях войны. Ключевое — найти баланс между фискальной консолидацией и поддержкой экономического обновления.

При этом финансовая поддержка от международных партнеров остается критически важной для Украины. Своевременное поступление внешнего финансирования на льготных условиях вместе с мобилизацией внутренних ресурсов поможет Украине удовлетворить свои финансовые потребности и обеспечить фискальную и долговую устойчивость.

Поэтому очень важно обеспечить эффективность и прозрачность использования средств. Повышение налоговой нагрузки будет восприниматься обществом более позитивно, если люди будут видеть, что их деньги идут на конкретные дела — закупку оружия и строительство фортификаций. Для этого следует аккумулировать поступления от военного сбора в специальном фонде с четким целевым назначением, а не в общем фонде госбюджета, как это происходит сейчас.

Но ключом к финансовой устойчивости и уменьшению долговой нагрузки является экономический рост. Поэтому все усилия должны быть направлены на создание благоприятных условий для бизнеса и инвестиций, развитие критической инфраструктуры, стимулирование экспорта и внутреннего спроса. Нужны разумные регуляторные решения и прекращение произвола контролирующих органов, которые раскроют потенциал украинской экономики.

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Только такой комплексный подход позволит Украине в эти очень сложные времена собрать необходимые ресурсы для Победы и сохранить экономический потенциал для послевоенного восстановления.