В Украине создают «клуб белого бизнеса»: что стоит за этой инициативой

Законопроект о создании «клуба белого бизнеса» (№ 11084) во время военного положения Верховная Рада поддержала в первом чтении в апреле. Он подается как прогрессивный шаг в направлении к улучшению налогового администрирования. Почему на самом деле изменения создадут очередной коррупционный инструмент и расширят полномочия налоговиков, рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Откуда появилась идея «клуба белого бизнеса»

Суть предлагаемых нововведений указана в пояснительной записке к законопроекту, которая была подготовлена главой комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилом Гетманцевым. В этой записке он ссылается на свою научную статью 2018 года, в которой предлагается внедрение института Cooperative Compliance для государственного регулирования налогообложения. По факту предлагается ввести в Украине новый метод налогового контроля — систему Horizontal Monitoring (горизонтальный мониторинг), которая успешно работает в Нидерландах с 2005 года.

Идея «горизонтального мониторинга» основана на принципах прозрачности, доверия и сотрудничества между налоговыми органами и налогоплательщиками. В Нидерландах главная особенность этого метода состоит в добровольном участии. Компании, в основном крупный бизнес, могут подавать заявку на участие в программе, соглашаясь предоставлять полную и своевременную информацию о своих налоговых делах.

Это демонстрирует их готовность к открытому диалогу и сотрудничеству с налоговыми органами. Преимуществами участия для бизнеса является уменьшение неопределенности в отношении налоговых обязательств, более быстрое решение потенциальных налоговых вопросов, уменьшение административной нагрузки и улучшение репутации компании, как ответственного налогоплательщика. Важно, что соглашения о «горизонтальном мониторинге» между бизнесом и налоговыми органами заключаются на неопределенный период времени, но, как правило, не менее чем на 3−5 лет.

Чем отличается украинская модель

Однако в предложенном законопроекте есть существенные отличия от нидерландской модели. Во-первых, в отличие от Нидерландов, в Украине именно Государственная налоговая служба будет ежеквартально решать, кто может входить в «клуб белого бизнеса», формируя и утверждая соответствующий «Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства».

По факту вводится сегрегация на «белый» и «черный» бизнес, зависимая от решений ГНС. «Комплаенс-менеджеры», закрепленные за бизнесом, получат коррупционный инструмент для давления путем включения-исключения из этого Перечня — каждые 3 месяца налоговые инспекторы смогут определять, каким компаниям или ФОП будут угрожать проверки и блокировка налоговых накладных, а каким — нет.

Самое интересное, что похожий механизм «горизонтального мониторинга» уже внедрялся в Украине в мае 2011 года. Также эта система с 2013 года работает в рф, где тоже установлены требования к размеру и уплате налогов компаниями и ФОП, которые могут присоединиться к этой модели налогового мониторинга.

Кроме очевидного коррупционного и дискриминационного назначения, в законопроекте есть ряд других дискуссионных положений и потенциальных рисков:

Применение понятия «налогоплательщик с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» автоматически устанавливает презумпцию вины для всех других плательщиков. Хотя отношения ГНС с бизнесом должны базироваться на том, что любой налогоплательщик рассматривается как такой, который добросовестно выполняет свой налоговый долг.

Отсутствуют расчеты по ориентировочному количеству таких «добросовестных» плательщиков и фискальных последствий для бюджета. ГНС не берет на себя обязательств по публикации Перечня и прозрачности наполнения членов «клуба белого бизнеса».

Исходя из предыдущего пункта, неясно, смогут ли контролирующие органы обеспечить предоставление необходимого количества комплаенс-менеджеров и надлежащее взаимодействие. Вместо сокращения штата ГНС, возможен сценарий роста численности сотрудников и соответствующие дополнительные бюджетные расходы.

Отдельные критерии, такие как отсутствие несогласованных налоговых обязательств по результатам проверок, могут быть обжалованы плательщиком и не обязательно свидетельствуют о несоблюдении законодательства.

В законопроекте нет нормы, которая касается вопроса исключения плательщиков из Перечня, если они перестали отвечать критериям очередного ежеквартального пересмотра.

Таким образом, принятый в первом чтении законопроект № 11084, несмотря на определенные параллели с нидерландской моделью «горизонтального мониторинга», содержит значительные риски коррупционного и дискриминационного характера.

Предоставление ГНС полномочий самостоятельно определять «белый» и «черный» бизнес, отсутствие прозрачности и расчетов потенциальных последствий указывают на то, что настоящая цель законопроекта — создание инструмента давления на бизнес, а не реальное улучшение налогового администрирования.

Что нужно изменить

Для успешного внедрения Cooperative Compliance требуется комплексный подход, основанный на доверии, прозрачности и добровольном участии налогоплательщиков, чего нет в предложенном документе. Поэтому законопроект № 11084 в текущей редакции не должен быть поддержан и требует существенной доработки.

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Соответственно, восстановление доверия к Государственной налоговой службе возможно только путем назначения независимого руководства через конкурс по аналогии с НАБУ и САП, переаттестации персонала, проверки его на добросовестность, возвращение KPI и отчетности по этим показателям, качественного, конструктивного сотрудничества с общественностью. И никак не путем создания «клубов белого бизнеса» и возврата других сомнительных «ноу-хау».