В Украине создают «клуб белого бизнеса»: что стоит за этой инициативой

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 мая 2024, 8:50 Читати українською

В Украине создают «клуб белого бизнеса»: что стоит за этой инициативой

Законопроект о создании «клуба белого бизнеса» (№ 11084) во время военного положения Верховная Рада поддержала в первом чтении в апреле. Он подается как прогрессивный шаг в направлении к улучшению налогового администрирования. Почему на самом деле изменения создадут очередной коррупционный инструмент и расширят полномочия налоговиков, рассказал вице-президент ICC Ukraine Дмитрий Алексеенко.

Законопроект о создании «клуба белого бизнеса» (№11084) во время военного положения Верховная Рада поддержала в первом чтении в апреле.

Откуда появилась идея «клуба белого бизнеса»

Суть предлагаемых нововведений указана в пояснительной записке к законопроекту, которая была подготовлена главой комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниилом Гетманцевым. В этой записке он ссылается на свою научную статью 2018 года, в которой предлагается внедрение института Cooperative Compliance для государственного регулирования налогообложения. По факту предлагается ввести в Украине новый метод налогового контроля — систему Horizontal Monitoring (горизонтальный мониторинг), которая успешно работает в Нидерландах с 2005 года.

Идея «горизонтального мониторинга» основана на принципах прозрачности, доверия и сотрудничества между налоговыми органами и налогоплательщиками. В Нидерландах главная особенность этого метода состоит в добровольном участии. Компании, в основном крупный бизнес, могут подавать заявку на участие в программе, соглашаясь предоставлять полную и своевременную информацию о своих налоговых делах.

Это демонстрирует их готовность к открытому диалогу и сотрудничеству с налоговыми органами. Преимуществами участия для бизнеса является уменьшение неопределенности в отношении налоговых обязательств, более быстрое решение потенциальных налоговых вопросов, уменьшение административной нагрузки и улучшение репутации компании, как ответственного налогоплательщика. Важно, что соглашения о «горизонтальном мониторинге» между бизнесом и налоговыми органами заключаются на неопределенный период времени, но, как правило, не менее чем на 3−5 лет.

Чем отличается украинская модель

Однако в предложенном законопроекте есть существенные отличия от нидерландской модели. Во-первых, в отличие от Нидерландов, в Украине именно Государственная налоговая служба будет ежеквартально решать, кто может входить в «клуб белого бизнеса», формируя и утверждая соответствующий «Перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства».

По факту вводится сегрегация на «белый» и «черный» бизнес, зависимая от решений ГНС. «Комплаенс-менеджеры», закрепленные за бизнесом, получат коррупционный инструмент для давления путем включения-исключения из этого Перечня — каждые 3 месяца налоговые инспекторы смогут определять, каким компаниям или ФОП будут угрожать проверки и блокировка налоговых накладных, а каким — нет.

Самое интересное, что похожий механизм «горизонтального мониторинга» уже внедрялся в Украине в мае 2011 года. Также эта система с 2013 года работает в рф, где тоже установлены требования к размеру и уплате налогов компаниями и ФОП, которые могут присоединиться к этой модели налогового мониторинга.

Кроме очевидного коррупционного и дискриминационного назначения, в законопроекте есть ряд других дискуссионных положений и потенциальных рисков:

Применение понятия «налогоплательщик с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства» автоматически устанавливает презумпцию вины для всех других плательщиков. Хотя отношения ГНС с бизнесом должны базироваться на том, что любой налогоплательщик рассматривается как такой, который добросовестно выполняет свой налоговый долг.

Отсутствуют расчеты по ориентировочному количеству таких «добросовестных» плательщиков и фискальных последствий для бюджета. ГНС не берет на себя обязательств по публикации Перечня и прозрачности наполнения членов «клуба белого бизнеса».

Исходя из предыдущего пункта, неясно, смогут ли контролирующие органы обеспечить предоставление необходимого количества комплаенс-менеджеров и надлежащее взаимодействие. Вместо сокращения штата ГНС, возможен сценарий роста численности сотрудников и соответствующие дополнительные бюджетные расходы.

Отдельные критерии, такие как отсутствие несогласованных налоговых обязательств по результатам проверок, могут быть обжалованы плательщиком и не обязательно свидетельствуют о несоблюдении законодательства.

В законопроекте нет нормы, которая касается вопроса исключения плательщиков из Перечня, если они перестали отвечать критериям очередного ежеквартального пересмотра.

Таким образом, принятый в первом чтении законопроект № 11084, несмотря на определенные параллели с нидерландской моделью «горизонтального мониторинга», содержит значительные риски коррупционного и дискриминационного характера.

Предоставление ГНС полномочий самостоятельно определять «белый» и «черный» бизнес, отсутствие прозрачности и расчетов потенциальных последствий указывают на то, что настоящая цель законопроекта — создание инструмента давления на бизнес, а не реальное улучшение налогового администрирования.

Что нужно изменить

Для успешного внедрения Cooperative Compliance требуется комплексный подход, основанный на доверии, прозрачности и добровольном участии налогоплательщиков, чего нет в предложенном документе. Поэтому законопроект № 11084 в текущей редакции не должен быть поддержан и требует существенной доработки.

Читайте также: Налоговиков могут наделить полномочиями судов: будут ли доверять фискалам люди

Соответственно, восстановление доверия к Государственной налоговой службе возможно только путем назначения независимого руководства через конкурс по аналогии с НАБУ и САП, переаттестации персонала, проверки его на добросовестность, возвращение KPI и отчетности по этим показателям, качественного, конструктивного сотрудничества с общественностью. И никак не путем создания «клубов белого бизнеса» и возврата других сомнительных «ноу-хау».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
bonv
bonv
2 мая 2024, 10:49
#
Для успішного впровадження Cooperative Compliance потрібен комплексний підхід, заснований на довірі, прозорості та добровільній участі платників податків, чого наразі немає у запропонованому документі.
Бла-бла-бла і нічого на виході. Потрібно — немає.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами