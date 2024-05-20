Как улучшить жизнь украинцев сразу после войны: два возможных сценария

Какими темпами сможет расти Украина после окончания войны и какой может быть экономическая модель роста, рассказал член Совета НБУ Василий Фурман. «Минфин» выбрал главное.

Мы хорошо знаем, какие вызовы стоят во время войны перед Украиной. Если бы речь шла о человеке, то этот вопрос был бы сформулирован, как вопрос «жизни или смерти».

В случае страны, вопрос можно сформулировать так: «существование украинского государства/Украины, как политической нации».

Я не военный и не политический обозреватель, поэтому не буду делать предположений о дальнейшем ходе войны или возможностях ее политического урегулирования.

Лишь напомню вам точное высказывание четвертого премьер-министра Израиля, госпожи Голды Меир о наличии столь необходимого, политического пространства для урегулирования конфликта с соседями: «Мы хотим жить. Наши соседи хотят видеть нас мертвыми. Это не тот вопрос, который оставляет много пространства для компромисса».

В то же время, благодаря сверхчеловеческим усилиям Сил обороны Украины и наличию консолидированной позиции крупнейших западных демократий, по состоянию на третий год полномасштабного вторжения мы можем предположить, какими темпами сможет расти Украина после окончания большой войны и какой могла бы быть экономическая модель, которая приведет к таким результатам.

Как совершить скачок в будущее

Большинство подобных упражнений начинается с построения предположений в части того, что именно и как нужно сделать для того, чтобы оживить экономический рост. Но я предлагаю вам начать с формулировки цели: как, в теории, может выглядеть скачок в экономическом росте для Украины.

Поскольку «теоретический скачок» в росте — не самоцель, а должен привести к качественно новому уровню жизни украинцев в течение одного поколения (результат которого удалось достичь странам, присоединившимся к ЕС в 2004 году).

Дальнейшие предположения и расчеты будут базироваться на данных Всемирного банка и МВФ.

Сценарий консервативно-оптимистический

Кратко мы можем описать консервативно-оптимистический сценарий, как «евроатлантическая интеграция (вступление в ЕС и НАТО) в сочетании с качественным выполнением необходимого домашнего задания для такого вступления».

Под качественным выполнением «домашнего задания» мы понимаем проведение необходимых структурных реформ (обеспечение верховенства права, содействие конкуренции, уменьшение уровня коррупции, завершение судебной реформы и т. п. ), конвергенцию правового поля и финансовой системы из ЕС.

Как отмечалось выше, рост — не самоцель, а выступает лишь средством улучшения уровня благосостояния граждан Украины. Поэтому предположения о росте должны быть реалистичными (мы не «строим коммунизм»), то есть базироваться на динамике макроэкономических показателей, которая наблюдалась в прошлом в других странах.

Самой релевантной группой стран для Украины являются такие страны, как Польша, Литва, Латвия, Эстония, Латвия, Румыния и Хорватия. Выбор этих стран объясняется тем, что они географически и ментально близки Украине, вышли из бывшего социалистического лагеря и утвердились как независимые страны после распада СССР.

Эти страны также «стартовали» из одной с Украиной группы стран: стран с доходами на уровне ниже среднего (Lower-Middle-Income), но за 30 лет перешли в категорию стран с высоким уровнем доходов (более подробно см. классификацию Всемирного банка World Bank Country and Lending Groups).

Сценарий максимально оптимистичный

Максимально оптимистичный сценарий также базируется на опыте стран, которым удалось «перепрыгнуть» сразу две ступени в классификации стран Всемирного банка по уровню доходов, а именно Панамы и Китая. Выбор этих стран может казаться неочевидным, но он обусловлен следующими соображениями:

Масштабное послевоенное восстановление Украины по своему экономическому влиянию в наиболее оптимистическом макроэкономическом проявлении должно походить на реконструкцию Панамского канала в 2007—2016 годах, когда в течение десяти лет поступления прямых иностранных инвестиций в среднем составляли 10% ВВП (график 1), а рост реального ВВП превышал 7% в год.

Выбор Китая объясняется тем, что если окончание войны в Украине не приведет к дальнейшей геополитической фрагментации, а позволит оживить курс на дальнейшую глобализацию и демократизацию большего количества стран, это позволит Украине воспользоваться плодами не только интеграции в ЕС, но и более глубокой интеграции в мировую экономику.

К примеру, Китай получил максимальную выгоду от этого процесса, удачно интегрировав свою экономику в значительное количество глобальных цепей поставки и создания добавленной стоимости.

За 20 лет XXI века ВВП на человека в текущих ценах в Китае вырос в 12 раз: с 1 045 США в 2001 году до $12,6 тыс. в 2021 году.

Подобная взрывная динамика в Украине возможна, но потребует не восстановления старых «ископаемых и перерабатывающих» отраслей (ресурсоемких и энергозатратных), а создание принципиально новых.

Очевидными кандидатами на звание новых отраслей-драйверов станут аграрный сектор и переработка, военно-промышленный комплекс, сфера ІТ. В то же время у Украины есть потенциал для развития таких секторов, как: медицина, R&D (исследования и разработки), биотехнологии и цифровые отрасли.

Но конкуренция в этих отраслях растет, и привлечение необходимых инвестиций потребует не только выполнения «домашнего задания» в рамках евроатлантической интеграции, но и выполнения «факультативных задач», что позволит конкурировать с другими привлекательными для инвесторов юрисдикциями.

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Чем это может закончиться

Возможные последствия вышеописанных сценариев представлены на графике. Как видим, даже в условиях материализации консервативно-оптимистического сценария у Украины будет исторический шанс догнать по уровню жизни такие страны, как Румыния и Хорватия.

В случае «активной работы на результат» за 30 лет Украина догонит страны Балтии, уровень доходов в которых (например, в Эстонии) в 2023 году приблизился к аналогичному показателю для таких стран Старой Европы, как Франция или Бельгия.