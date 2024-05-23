Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов. Изменения касаются НДС и военного сбора, который могут не только повысить, но и ввести для ФОП на упрощенную систему налогообложения, пишет Forbes.
В Кабмине хотят повысить НДС и военный сбор с 1,5% до 5% — Forbes
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Что известно
Министерство финансов работает над законопроектом о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).
Как планируют увеличивать налоги
Речь идет о росте НДС, военного сбора, а также введении его для ФОП, работающих на упрощенной системе налогообложения, говорят три депутата из финансово-экономического блока Рады.
Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят три депутата Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФОП, утверждают два депутата из финансово-экономического блока.
Об уровне роста НДС еще идут дискуссии, говорят два депутата. Вероятное увеличение — на 2−3%, добавляет один из собеседников.
Изменения не являются финальными, дискуссия по ним еще продолжается, говорят четверо собеседников в Раде и Кабмине.
Причина увеличения
Ключевая причина — увеличение военных потребностей, говорят два собеседника в Раде и чиновник в правительстве.
На дополнительную мобилизацию нужно около 300 млрд грн, прогнозировала глава бюджетного комитета Роксолана Подласа в конце января. И даже без учета мобилизации необходимо 400 млрд грн на закупку и ремонт военной техники, отмечала она.
Один из собеседников из финансового комитета Рады оценивает потребности бюджета в 400−500 млрд грн. Министр финансов Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов несколько меньше — в $5 млрд, что по нынешнему курсу составляет около 200 млрд грн.
На вопрос о возможном увеличении налогов Марченко не дал конкретного ответа, отметив, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время. «Надо сначала правильно просчитать, — сказал глава Минфина. — Здесь нет одного магического решения, например, повысить военный сбор».
Сколько рост налогов принесет в бюджет
По расчетам Forbes, повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФОП) может принести бюджету дополнительно 90−100 млрд грн в год.
Когда могут принять повышение налогов
В Раду соответствующий законопроект может попасть в конце июня — начале июля, говорят два депутата из финансово-экономического блока. Даже если документ будет принят быстро, заработают новые ставки налогов не ранее сентября, считает один из них.
Комментарии - 20
Ждем обнуления срока Зеленского.
https://minfin.com.ua/2022/08/18/90717312/
Буде встановлена типова лівацька диктатура, правда без марксизму-ленінізму, зате з ключовою роллю держави (етатизм) в усіх аспектах людського життя. І все буде залежати від зв’язків у держапараті. Якщо вони є - ось тобі висока посада, броня від мобілізації, право кататись за кордон і участь у корупції. Немає зв’язків — мобілізація, обмеження прав, високі податки.
— Президент і оточення, ВР — невигідно бо нові вибори з 90% крупний проліт на виборах з всіма відповідними наслідками в лиці кримінальних проваджень і тд. від наступників.
— Держ. чиновники,силовики, прикордонники,поліція, прокурори і тд, — при мирняку з тим бізнесом що залишиться каси не зрубаєш, дозволів на виїзд не продасиш, на блок постах непокошмариш та й нарід масово дьорне хто ще думав.
— ТЦКшники, ВЛКшники і всі причасні ніколи більше такої капусти не нарубають як в сьогоднішньому моменті.
«на блок постах непокошмариш «- це дуже сумнівне задоволення. Вони кошмарять не тому що у них є така можливість, а тому що їм це приходиться робити…
Якщо закунчиться війна і Зеленський ще раз піде у президенти, то я думаю що він ще раз і переможе.