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23 мая 2024, 10:21 Читати українською

В Кабмине хотят повысить НДС и военный сбор с 1,5% до 5% — Forbes

Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов. Изменения касаются НДС и военного сбора, который могут не только повысить, но и ввести для ФОП на упрощенную систему налогообложения, пишет Forbes.

Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов.

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Что известно

Министерство финансов работает над законопроектом о повышении военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС).

Как планируют увеличивать налоги

Речь идет о росте НДС, военного сбора, а также введении его для ФОП, работающих на упрощенной системе налогообложения, говорят три депутата из финансово-экономического блока Рады.

Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят три депутата Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФОП, утверждают два депутата из финансово-экономического блока.

Об уровне роста НДС еще идут дискуссии, говорят два депутата. Вероятное увеличение — на 2−3%, добавляет один из собеседников.

Изменения не являются финальными, дискуссия по ним еще продолжается, говорят четверо собеседников в Раде и Кабмине.

Причина увеличения

Ключевая причина — увеличение военных потребностей, говорят два собеседника в Раде и чиновник в правительстве.

На дополнительную мобилизацию нужно около 300 млрд грн, прогнозировала глава бюджетного комитета Роксолана Подласа в конце января. И даже без учета мобилизации необходимо 400 млрд грн на закупку и ремонт военной техники, отмечала она.

Один из собеседников из финансового комитета Рады оценивает потребности бюджета в 400−500 млрд грн. Министр финансов Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов несколько меньше — в $5 млрд, что по нынешнему курсу составляет около 200 млрд грн.

На вопрос о возможном увеличении налогов Марченко не дал конкретного ответа, отметив, что этот вопрос будет решаться в ближайшее время. «Надо сначала правильно просчитать, — сказал глава Минфина. — Здесь нет одного магического решения, например, повысить военный сбор».

Сколько рост налогов принесет в бюджет

По расчетам Forbes, повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФОП) может принести бюджету дополнительно 90−100 млрд грн в год.

Когда могут принять повышение налогов

В Раду соответствующий законопроект может попасть в конце июня — начале июля, говорят два депутата из финансово-экономического блока. Даже если документ будет принят быстро, заработают новые ставки налогов не ранее сентября, считает один из них.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 20

+
+215
YevgenMuza
YevgenMuza
23 мая 2024, 10:26
#
Правильно, бо Євгену Дикому треба бюджет підняти на дослідження пінгвинів.
+
+228
Симон Петлюра
Симон Петлюра
23 мая 2024, 10:36
#
Це вже таке собі остаточне про «кінець епохі бідності» та «зробимо їх (нас) разом». Виборці Зеленського мають бути повністю задоволені. Хоча в українців ще залишається «шатать власть» аби не стати остаточно бидлом.
+
+140
Strain
Strain
23 мая 2024, 11:05
#
Ну тех, кто говорит о нелегитимности Зеленскогоуже называют врагами государства. Последние законы и ситуация в стране всё больше напоминает нашего неадекватного соседа.

Ждем обнуления срока Зеленского.
+
0
Riojas
Riojas
23 мая 2024, 12:36
#
Последние правки в закон по нацгвардии читали? Выйдите, пошатайте власть. Это вам не злочинна влада яныка.
+
+39
veritas69
veritas69
23 мая 2024, 10:43
#
Все вместе примерно +10% к расходам, а взамен ничего?
+
+141
stas12345
stas12345
23 мая 2024, 11:29
#
А взамен вас мобилизуют)
+
0
crocodille
crocodille
23 мая 2024, 10:45
#
Пригадується дивне: «Всем по 10%: детали новой налоговой реформы»

https://minfin.com.ua/2022/08/18/90717312/
+
+12
Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 мая 2024, 10:49
#
Нарешті Гетьманцев реалізує свій Нацсдох. ОК, заплатимо. Мене, якщо чесно цікавить тільки одне: коли нарешті буде змога фізично переїхати в іншу податкову юриздикцію.
+
+222
EvilReptiloid
EvilReptiloid
23 мая 2024, 11:00
#
Підозра така, що планується залізна завіса на десятиліття. Інакше Гетманцеви та інша зелена шобла не вели б себе так нахабно і розв’язно. Війна поступово зведеться до низькоактивної фази, проте не буде закінчена офіційно, а буде підтримуватись заради збереження військового стану, непроведення виборів та затягування гайок всередині країни.
Буде встановлена типова лівацька диктатура, правда без марксизму-ленінізму, зате з ключовою роллю держави (етатизм) в усіх аспектах людського життя. І все буде залежати від зв’язків у держапараті. Якщо вони є - ось тобі висока посада, броня від мобілізації, право кататись за кордон і участь у корупції. Немає зв’язків — мобілізація, обмеження прав, високі податки.
+
+56
SamBB
SamBB
23 мая 2024, 11:55
#
100% Питаю себе кому зараз вигідне закінчення війни, навіть якщо 100% перемога або десь посєрєдінкє як казав один з найвеличніших, так ось:
— Президент і оточення, ВР — невигідно бо нові вибори з 90% крупний проліт на виборах з всіма відповідними наслідками в лиці кримінальних проваджень і тд. від наступників.
— Держ. чиновники,силовики, прикордонники,поліція, прокурори і тд, — при мирняку з тим бізнесом що залишиться каси не зрубаєш, дозволів на виїзд не продасиш, на блок постах непокошмариш та й нарід масово дьорне хто ще думав.
— ТЦКшники, ВЛКшники і всі причасні ніколи більше такої капусти не нарубають як в сьогоднішньому моменті.
+
0
san4os
san4os
23 мая 2024, 12:24
#
Нарід масово не дьорне. Хто хотів дьорнути, уже переплив через Тису.
«на блок постах непокошмариш «- це дуже сумнівне задоволення. Вони кошмарять не тому що у них є така можливість, а тому що їм це приходиться робити…

Якщо закунчиться війна і Зеленський ще раз піде у президенти, то я думаю що він ще раз і переможе.
+
+29
EvilReptiloid
EvilReptiloid
23 мая 2024, 10:50
#
Ну, нехай спробують взяти більше податків з мого сплячого ФОПа, на якому за останній квартал нульовий оборот. А скоро взагалі доведеться його закрити, бо сенсу тримати жодної. Повернення до нормальності навіть не передбачається.
+
+29
SamBB
SamBB
23 мая 2024, 10:54
#
Веселить коли ці ідіоти наперед рахують прибутки, но щось мені підказує що в замін вони отримають, як завжди і підуть клянчити по світу знову.
+
+28
ESP3
ESP3
23 мая 2024, 11:36
#
Экономический блок у нынешнего правительства полное дно. Вместо того чтобы стараться сделать новое экономическое чудо, снизить налоги (в Швейарии НДС к примеру 7%!), заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал, проводить реформы который улучшают условия для бизнеса и т. д., все что они делают, это добивают последний бизнес который выжил. Уроды
+
+29
Lucarelli
Lucarelli
23 мая 2024, 11:40
#
Ну чего уроды? За них бОльшая половина страны проголосовала. А меньшинство должно подчиниться большинству, что и произойдёт.
+
0
Три літри
Три літри
23 мая 2024, 12:18
#
Чого ще чекати від весільних фотографів та сммщиків
+
+58
Hennady
Hennady
23 мая 2024, 11:37
#
І, як завжди, «затягування» торкнеться законослухняних, «білих», офіційних
+
0
malfar
malfar
23 мая 2024, 11:47
#
Черговий гвалт щоб відволікти увагу від провалів влади…
+
0
juular
juular
23 мая 2024, 12:12
#
Напомню, что только дикая и рабская вата не способна на «майдан».
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
23 мая 2024, 12:42
#
Так вот они какие — репарации и контрибуции :)
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