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24 мая 2024, 19:01 Читати українською

Россияне используют новые технологии для выведения из строя Starlink на фронте

россия перед наступлением на Харьковщину развернула передовые технологии для препятствования работе спутникового интернета Starlink, используемого ВСУ для связи, сбора разведданных и атак беспилотников. Об этом сообщает The New York Times.

россия перед наступлением на Харьковщину развернула передовые технологии для препятствования работе спутникового интернета Starlink, используемого ВСУ для связи, сбора разведданных и атак беспилотников.
Фото: poltava.to

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По словам украинских чиновников, россияне развернули более мощное электронное оружие и более совершенные средства для вывода из строя системы Starlink.

«Эти успехи россии представляют серьезную угрозу для Украины, которой часто удавалось перехитрить российских военных с помощью фронтовой связи и других технологий, но находящейся в обороне от нового российского наступления», — отмечает издание.

В интервью этой неделе глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что недавние атаки россии на Starlink, вероятно, были предприняты с использованием новых и более совершенных технологий.

По его словам, россияне сейчас «испытывают разные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это очень важно для нас».

Федоров добавил, что Украина постоянно общается с SpaceX для решения проблем.

SpaceX не ответила на запросы издания о комментариях.

«Мы проигрываем борьбу с радиоэлектронным оружием», — сказал заместитель командира ударного беспилотного батальона «Ахиллес» 92-й бригады с исковым «Аякс».

Он также сообщил, что за день до российского наступления Starlink стал очень медленным.

Читайте также: Пентагон и Space X перекрыли доступ россии к Starlink

Бывшая сотрудница Министерства обороны США и эксперт по вопросам радиоэлектронной борьбы Кари А. Бинген сказала, что вмешаться в работу Starlink и другие спутниковые коммуникации можно с помощью использования радиочастот высокой мощности, которые перегружают линии связи.

По ее словам, невидимые атаки, как правило, производятся с транспортного средства с большой радиобашней, прикрепленной сверху.

Объяснения причин перебоев в работе Starlink в Украине в течение последнего года отличаются.

Некоторые эксперты говорят, что россия стала лучше вмешиваться в сигнал между спутниками и терминалами Starlink на земле, используя мощные и точные глушилки.

Другие предполагают, что работу сервиса нарушило специализированное электронное оружие, установленное на беспилотниках, которое может запутывать сигналы GPS.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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