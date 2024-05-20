Гривна рекордно упала в паре с евро, G7 обсудит компромиссный план по росактивам: главное за понедельник

Национальный банк Украины повысил курс евро по отношению к гривне. Он составит 43,0802 грн за 1 евро (+0,3253 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был установлен 16 мая — 42,8501.

G7 обсудит компромиссный план по росактивам

Министры финансов Большой семерки (G7) на этой неделе на встрече в Италии должны обсудить компромиссный план по замороженным активам россии.

Гетманцев назвал лидеров банковского рынка в первом квартале 2024 года

За первый квартал 2024 года пятерка лидеров не изменилась. Наибольший прирост чистых активов показал Ощадбанк, в то время как показатели Приватбанка и Укргазбанка сократились.

Курс доллара 20−24 мая: будет ли и дальше укрепляться гривна

В середине мая на валютном рынке установилось небольшое затишье. Экспортеры немного решительнее продавали доллар перед уплатой налогов и под сельхозпроботы, поэтому Нацбанку удавалось активнее экономить валютные резервы, и он постепенно укреплял гривну.