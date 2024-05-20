Гетманцев назвал лидеров банковского рынка в первом квартале 2024 года

За первый квартал 2024 года пятерка лидеров не изменилась. Наибольший прирост чистых активов показал Ощадбанк , в то время как показатели Приватбанка и Укргазбанка сократились. Чистые активы по всем банкам за первые 3 месяца года выросли на 1,4% (+41 млрд грн), прежде всего вследствие прироста кредитного портфеля и вложений в ОВГЗ. Об этом написал в телеграм-канале Глава Налогового Комитета Даниил Гетманцев .

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Топ — 5 банков по размеру чистых активов:

1. Приватбанк — 672,7 млрд грн.

2. Ощадбанк — 372,1 млрд. грн.

3. Укрэксимбанк — 270,3 млрд грн.

4. Райффайзен Банк — 195,6 млрд. грн.

5. Укргазбанк — 172,3 млрд грн.

Топ — 5 банков по размеру депозитного портфеля населения:

1. Приватбанк — 388,8 млрд грн.

2. Ощадбанк — 187,2 млрд грн.

3. Универсалбанк/monobank — 67,4 млрд грн.

4. Райффайзенбанк — 61,1 млрд грн.

5. ПУМБ — 48,6 млрд грн.

По пятерке лидеров, в первом квартале 2024 года: ПУМБ сдвинул с 5-го месяца Сенс банк, депозиты населения в Приватбанке и Ощадбанке немного сократились, в банках с частным капиталом наоборот немного увеличились. По всем банкам депозиты населения почти не изменились (увеличились на 0,1%).

Топ-5 банков по размеру чистой прибыли:

1. Приватбанк — 13,9 млрд грн.

2. Ощадбанк — 4,9 млрд грн.

3. Райффайзен — 2,5 млрд грн.

4. Укрэксимбанк — 2,5 млрд грн.

5. ПУМБ — 2,1 млрд грн.

С первой пятерки выбыл Укрсибанк — его место занял Укрэксимбанк. В общей сложности банки получили 40,5 млрд грн чистой прибыли, что на 18% (+6,2 млрд грн) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Топ — 5 банков по собственному капиталу:

1. Приватбанк — 100,4 млрд грн.

2. Ощадбанк — 33 млрд грн.

3. Райффайзен банк — 24,4 млрд грн.

4. ПУМБ — 19,6 млрд. грн.

5. Укрсиббанк — 19 млрд грн.