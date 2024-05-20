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20 мая 2024, 14:12 Читати українською

G7 обсудит компромиссный план по росактивам

Министры финансов Большой семерки (G7) на этой неделе на встрече в Италии должны обсудить компромиссный план по замороженным активам России, пишет The Guardian. Он позволит Украине получить около 30 млрд евро.

Министры финансов Большой семерки (G7) на этой неделе на встрече в Италии должны обсудить компромиссный план по замороженным активам России, пишет The Guardian.

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Конфискация российских активов больше не рассматривается на уровне Большой семерки. Против нее выступают и страны Евросоюза, где физически расположены большинство этих активов, и Европейский центральный банк.

Соединенные Штаты и Великобритания попытаются убедить европейских союзников согласиться на компромиссный вариант. Они предлагают вместо относительно небольших сумм каждый год (как планирует Евросоюз) собрать крупный кредит или выпустить облигации на сумму около 30 млрд евро. Проценты по ним согласно идее будут платить с дохода от замороженных активов.

Страны G7 могли бы поддержать облигации государственной гарантией, чтобы усилить доверие частных инвесторов к такому инструменту.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
20 мая 2024, 16:33
#
Головне це результат, все інше — балачки. тому побачим, або велика сімка (G7) нормальні хлопці, або під*р*си як і кончена русня
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