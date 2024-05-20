Курс доллара 20-24 мая: будет ли гривна и дальше укрепляться

В середине мая на валютном рынке установилось небольшое затишье. Экспортеры немного более решительно продавали доллар перед уплатой налогов и под сельхозработы, так что Нацбанку удавалось более активно экономить валютные резервы, и он постепенно укреплял гривну. При этом регулятор продолжал говорить о дальнейшем смягчении ограничений и запретов. «Минфин» узнал, что происходило на рынке и планы регулятора по валютной либерализации.

Откуда появился дополнительный доллар

Первая декада мая завершилась подорожанием доллара на межбанке — с 39,35 грн/$ до 39,52 грн/$ (с 6 по 10 мая). Но на минувшей неделе мы увидели небольшое снижение его курса — на 6 копеек (до 39,52 грн/$). Хотя за последние 5 дней торгов котировки просаживались и до 39,31 грн/$ (пятница), и это был недельный минимум, под закрытие недели котировки немного скорректировались вверх.

На торгах Bloomberg цены двигались в такой динамике с пропорциональным пересчетом официального курса Нацбанка (на следующий день по итогам торгов):

понедельник , 13 мая — открытие 39,58 грн/$ и закрытие 39,68 грн/$ (официальный курс 39,7206 грн/$);

, 13 мая — открытие и закрытие 39,68 грн/$ (официальный курс 39,7206 грн/$); вторник , 14 мая — открытие 39,63 грн/$ и закрытие 39,62 (39,6196 грн/$);

, 14 мая — открытие 39,63 грн/$ и закрытие 39,62 (39,6196 грн/$); среда , 15 мая — открытие 39,59 грн/$ и закрытие 39,49 грн/$ (39,6799 грн/$);

, 15 мая — открытие 39,59 грн/$ и закрытие 39,49 грн/$ (39,6799 грн/$); четверг , 16 мая — открытие 39,41 грн/$ и закрытие 39,34 грн/$ (39,5771 грн/$);

, 16 мая — открытие 39,41 грн/$ и закрытие 39,34 грн/$ (39,5771 грн/$); пятница, 17 мая — открытие 39,37 грн/$ и закрытие 39,52 грн/$ (39,4305 грн/$).

На понедельник, 20 мая, НБУ установил официальный курс на уровне 39,4272 грн/$ — то есть укрепил гривну за неделю на 0,7%.

Аппетиты спекулянтов стали заметно скромнее: в эту пятницу максимальная цена предложения (ценники, которые ставили продавцы, но по которым не фиксировалось реальных сделок) достигала лишь 39,545 грн/$, хотя в то же время неделю назад это было 39,86 грн/$.

Валютное предложение на Bloomberg было стабильным, и цена «желаемых ценников» высоко не поднималась

Национальный банк продолжал доминировать на межбанке, однако уже не так сильно, как неделей ранее, — постепенно увеличивались продажи доллара со стороны экспортеров.

Например, 1 мая доля нацбанковских продаж доллара на Bloomberg достигала 86% объема рынка, 6 мая она была в районе 66%, а на прошлой неделе — двигалась уже в рамках 54−57%.

Общий объем торгов Bloomberg с 13 по 17 мая почти не изменился — $878 млн против $880 млн неделей ранее. А вот сокращение долларовых продаж Нацбанка составило 8% — с $533 млн до $490 млн.

На протяжении недели объем торгов на Bloomberg и продажи Национального банка менялись в такой динамике:

понедельник , 13 мая — $222,3 млн, из которых НБУ продал $119 млн (54% рынка);

, 13 мая — $222,3 млн, из которых НБУ продал $119 млн (54% рынка); вторник , 14 мая — $174 млн, НБУ — $99 млн (57%);

, 14 мая — $174 млн, НБУ — $99 млн (57%); среда , 15 мая — $182,2 млн, НБУ — $100,5 млн (55%);

, 15 мая — $182,2 млн, НБУ — $100,5 млн (55%); четверг , 16 мая — $139,8 млн, НБУ — $77,2 млн (55%);

, 16 мая — $139,8 млн, НБУ — $77,2 млн (55%); пятница, 17 мая — $160,4 млн, НБУ — $88 млн (55%).

Рост рыночных продаж доллара объясняют преимущественно двумя причинам:

Уплата налогов до 20 мая, под которые экспортеры конвертировали валютную выручку.

Продажи доллара сельхозпроизводителями, которым гривна сейчас нужна на закупку химии, удобрений для полей.

Все старались выгадать самый выгодный момент для валютных продаж, самый лучший курс, постепенно наполняя рынок долларом.

Что происходит на наличном рынке

На черном рынке цена продажи наличного доллара людям на прошлой неделе опустилась с 39,96 грн/$ до 39,88 грн/$, а выкупа — поднялась с 38,74 грн/$ до 39,39 грн/$.

В кассах банков средний наличный курс продажи опустился совсем немного — с 39,955 грн/$ до 39,9 грн/$, а покупки — с 39,5 грн/$ до 39,4 грн/$. В конце недели максимальный ценник был на уровне 40,1 грн/$ — его ставили Международный инвестбанк и Траст-Капитал, рядом был курс государственного Сенс Банка — 40,05 грн/$. При этом стало больше банков, у которых наличный доллар был дешевле 40 грн.

Десятки банков держали наличный курс продажи ниже 40 грн/$

Карточные курсы оставались в широком диапазоне на продаже — от 39,30 грн/$ (Укрсиббанк) до 40,45 грн/$ (Аккордбанк) и на покупке — от 38,51 грн/$ (Укрсиббанк) до 39,9 грн/$ (Юнекс Банк).

Читайте также: Закрыть счет, изменить финансовый номер: как решить проблемы с банком удаленно

Средняя стоимость доллара при покупке на текущий счет в рамках лимита 50 тыс. грн в месяц (с правом мгновенного снятия) к пятнице, 17 мая, составила 39,72 грн/$. При этом минимальный ценник на 39,68 грн/$ ставил Аккордбанк, а максимальный — на 40,57 грн/$ — банк «Украинский капитал».

Что будет с валютными правилами и курсом

На прошлой неделе глава Нацбанка Андрей Пышный снова публично поднял вопрос о новом смягчении валютных ограничений. Конкретных шагов и сроков он не называл, но источники «Минфина» объяснили, что пересмотр валютных правил, скорее всего, произойдет ближе к началу июля. Их еще не согласовали с МВФ, что уже стало обязательной процедурой.

Но есть и хорошая новость: в Национальном банке не исключают пересмотра ряда ограничений для населения:

лимитов для карточных расчетов за границей;

лимитов по снятию наличных со счетов.

Также допускают изменения по части продажи банковских металлов.

Впрочем, все это пока только рассматривается регулятором, просчитываются риски, и окончательное решение еще не принято.

Бизнесу же хотят создать благоприятные условия для обслуживания старых долгов перед нерезидентами, чтобы посодействовать привлечению новых кредитов из-за границы.

Ситуация на межбанке более-менее стабильная и могут формироваться оптимальные условия для валютной либерализации.

На этой неделе от экспортеров снова ждут активных продаж доллара на межбанке, в первую очередь, от агросектора. Рабочий курсовой коридор на Bloomberg может закрепиться в рамках 39,30−39,50 грн/$, при этом не исключаются и более существенные укрепления гривны — до 39,10−39,20 грн/$.