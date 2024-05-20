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20 мая 2024, 16:32 Читати українською

Гривна падает: НБУ значительно повысил курс доллара

Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне. Курс евро обновил исторический максимум. Об этом говорится в данных НБУ.

Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне.

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Официальный курс

Официальный курс на 21 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,665 грн за 1 доллар (+0,2378 грн).

Курс евро составит 43,0802 грн за 1 евро (+0,3253 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был установлен 16 мая — 42,8501.

Читайте: Курс доллара 20−24 мая: будет ли и дальше укрепляться гривна

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
20 мая 2024, 16:46
#
Оф.курс НБУ за останній час:

19.04 = 39,6037 грн/$
22.04 = 39,7879 грн/$
23.04 = 39,7836 грн/$
24.04 = 39,5860 грн/$
25.04 = 39,4716 грн/$
26.04 = 39,6702 грн/$
29.04 = 39,6015 грн/$
30.04 = 39,6688 грн/$
01.05 = 39,5151 грн/$
02.05 = 39,6370 грн/$
03.05 = 39,5345 грн/$
06.05 = 39,3969 грн/$
07.05 = 39,3561 грн/$
08.05 = 39,2966 грн/$
09.05 = 39,3828 грн/$
10.05 = 39,5518 грн/$
13.05 = 39,7206 грн/$
14.05 = 39,6196 грн/$
15.05 = 39,6799 грн/$
16.05 = 39,5771 грн/$
17.05 = 39,4305 грн/$
20.05 = 39,4272 грн/$
21.05 = 39,6650 грн/$

Коливання курсу проходять у рамках раніше
визначеного коридору 39,2966 — 39,7879
+
+15
Segaf
Segaf
20 мая 2024, 17:30
#
Харе строщать .Все у нас хорошо .и скоро гривна будет 37.00)))))
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