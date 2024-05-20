Гривна падает: НБУ значительно повысил курс доллара

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Официальный курс на 21 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,665 грн за 1 доллар (+0,2378 грн).

Курс евро составит 43,0802 грн за 1 евро (+0,3253 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был установлен 16 мая — 42,8501.

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