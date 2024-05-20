Национальный банк Украины повысил курс доллара по отношению к гривне. Курс евро обновил исторический максимум. Об этом говорится в данных НБУ.
Гривна падает: НБУ значительно повысил курс доллара
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Официальный курс
Официальный курс на 21 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,665 грн за 1 доллар (+0,2378 грн).
Курс евро составит 43,0802 грн за 1 евро (+0,3253 грн). Это исторический максимум. Предыдущий был установлен 16 мая — 42,8501.
Читайте: Курс доллара 20−24 мая: будет ли и дальше укрепляться гривна
Источник: Минфин
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17.05 = 39,4305 грн/$
20.05 = 39,4272 грн/$
21.05 = 39,6650 грн/$
Коливання курсу проходять у рамках раніше
визначеного коридору 39,2966 — 39,7879