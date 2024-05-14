Еда «тушит» инфляцию: почему в Украине дешевеют многие продукты

Инфляция в Украине продолжает замедляться . В годовом исчислении по итогам апреля рост потребительских цен остался на мартовском уровне — 3,2%, но по итогам месяца снизился с 0,5% в марте до 0,2% в прошлом месяце — во многом благодаря динамике цен на продукты. «Минфин» разбирался, что происходит с ценами на еду.

По информации Госстата, среди продуктов больше всего (на 19,2%) подешевели яйца. На 2,4−0,3% снизились цены на сахар, сало, продукты переработки зерновых, овощи, молоко.

Но есть и продукты, которые продолжают дорожать.

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Как Европа влияет на украинские цены

Глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что ключевым фактором, который сыграл на понижение инфляции, оказалась блокировка границ.

«Многие экспортные партии яиц, сахара, меда и других продуктов из-за блокировки польской границы оказались на внутреннем рынке, что давит на цены», — пояснил «Минфину» глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Польская граница «непроходная» уже несколько месяцев, огромные очереди фур выстраиваются и на границах с другими европейскими странами.

«В итоге экспорт многих товаров существенно замедлился. Особенно логистически сложных категорий, таких как, к примеру, яйца. Это достаточно хрупкая продукция, требующая особенного режима хранения и к тому же с ограниченным сроком годности. Многие экспортеры попросту развернули партии товара, которые планировали поставить в ЕС, и теперь пытаются продать их внутри страны. В итоге цены падают. Дешевеет также подсолнечное масло. Переизбыток предложения и дальше будет давить на цены», — отметил Пендзин.

В апреле цены на десяток яиц упали еще на 8−10 гривен. На рынках их уже продавали по 20−30 гривен, в магазинах — по 40−42 гривны даже перед Пасхой, когда этот товар традиционно дорожает минимум на 15% из-за повышения спроса.

Как говорит исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко, помимо проблем с экспортом в ЕС, поставки яиц на внешние рынки осложняет обострение ситуации в Красном море. «Логистика, кроме того, что дорогая, еще и увеличилась в два раза по времени», — пояснил он.

В то же время птицефабрики наращивают производство: за первый квартал этого года оно выросло на 16,2%, поэтому фабрики были вынуждены снизить отпускные цены более чем на 50%. В рознице стоимость яиц пока упала не так существенно, поэтому ритейлу еще есть куда снижать цены, и яйца могут и дальше дешеветь. Тем более, что на рынке увеличивается сезонное предложение от частных домохозяйств.

Подсолнечное масло, по данным Госстата, за год (апрель к апрелю) снизилось в цене на 15,4%. Хотя, в сравнении с мартом, цена немного отыграла падение (плюс 0,8%). Экспорт украинских семян подсолнечника во многие страны Восточной Европы лицензируется, объемы снизились, поэтому на внутреннем рынке много недорогого сырья, что позволяет переработчикам снижать цены на масло.

Дешевеет также сахар: за год — минус 15,1%, минус 2,4% в апреле к марту.

В прошлом году Украина активно наращивала экспорт сахара в ЕС, что возмутило местных фермеров. С июня сахар попадает «под надзор»: если объемы его поставок в Европу превысят средние размеры за период со второй половины 2021 года по 2023 год, на сахар могут вернуть квоты и пошлины.

Но уже сейчас отгрузки в ЕС упали из-за блокировки границ. В то же время, как отметили в ассоциации «Укрсахар», у отрасли есть избыточные мощности по переработке, тогда как внутреннее потребление сейчас сравнительно невысокое. Поэтому возможно проседание цен на сахар еще минимум на 5−7%.

Почему дешевеют мясо, молоко и хлеб

Некоторые продукты продолжают дорожать — к примеру, хлеб. Если в марте этот товар подорожал всего на 0,1%, то в прошлом месяце — уже на 0,8%, что почти совпадает с прогнозами. Ожидалось, что цены на хлеб будут расти по меньшей мере на 1% каждый месяц, ведь хлебопекарское производство очень энергоемкое, а электроэнергия для бизнеса стоит недешево.

Тоже самое по макаронам — вместо ожидаемого роста цен на 1−3% в месяц, в апреле цены на них показали нулевой рост.

Ситуацию до сих пор спасало удешевление муки. «Сейчас она почти на 30% дешевле, чем в прошлом году. Причина та же — проблемы с экспортом зерна, и в результате — переизбыток предложения пшеницы на внутреннем рынке», — говорит Пендзин.

«Повышения цен на макароны пока точно не планируем. Для этого причины — подорожание муки или энергоносителей, но сейчас ни того, ни другого не происходит. И хотя у предприятия есть другие проблемы — в частности, с персоналом, — продукция не дорожает», — объяснил «Минфину» глава концерна «Ярослав» (в него входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук.

Мясо в марте подешевело на 0,4%, а в апреле цена осталась неизменной. В Ассоциации «Свиноводы Украины» говорят, что уже под конец месяца закупочные цены на свиней просели еще на 1−3% — до 63−65 гривен за килограмм, а в западных областях — до 62 гривен. В среднем по стране ценник упал на 1,7% за неделю.

В Ассоциации производителей молока фиксируют снижение цен и объясняют это удешевлением молочного сырья. В апреле средняя стоимость молока экстра-класса снизилась, по сравнению с мартом, на 12 копеек — до 14,38 грн за килограмм без НДС, а в целом, с учетом сырья других сортов, ценник упал на 2 копейки — до 14,09 гривен за килограмм без НДС. В результате Госстат зафиксировал снижение цен на молоко в апреле к марту на 0,3%.

По словам главы ассоциации производителей молока Георгия Кухалейшвили, сырье дешевеет из-за увеличения его предложения на рынке. Из-за теплой погоды сезон большого молока — увеличение надоев — стартовал раньше обычного. И сейчас в Украине переизбыток молока.

Переработчики же меньше нуждаются в сырье из-за снижения темпов экспорта. В то же время растет импорт молочки, в частности, польской. Украина входит в тройку самых больших рынков сбыта для польских производителей этой продукции. Это не позволяет отечественным производителям даже думать о повышении цен.

Глава «Молочного альянса» Сергей Вовченко говорит, что на данный момент они не видят ни необходимости, ни возможности пересматривать ценники.

Хотя еще пару месяцев назад молочке прочили подорожание до 10%.

Впрочем некоторые импортные молочные изделия дорожают. В частности, речь идет о сырах. По данным Госстата, с января по апрель сыр вырос в цене на 2,5%, а за год — на 7,8%. «Тут эффект закрытых границ срабатывает в противоположную сторону — из-за удорожания логистики те же польские сыры становятся дороже», — объяснил Пендзин.

Почему турецких овощей может стать меньше

Интересная ситуация с овощами. По данным Госстата, в марте они подешевели, по сравнению с февралем, на 0,6%, а в апреле к марту — на 1,7%, но все равно стоили на 19,1% дороже, чем в конце прошлого года.

По данным профильной плодоовощной площадки EastFruit, в апреле в Украине заметно подешевели морковь и лук.

Причем переизбыток лука в стране сейчас такой большой, что некоторые фермеры готовы отдавать его даром — лишь бы вывезли со складов. Подобные объявления появились на большой торговой площадке EF Trade Platform. «Отдам лук бесплатно на условиях самовывоза», — пишет предприниматель из Киевской области. Он предлагает огромные объемы — 5 тонн лука, правда, товар далеко не в лучшей кондиции — лук уже пророс.

«Очевидно, что многим обладателям запасов лука в этом сезоне было непросто сохранить качество этой продукции длительное время, так как для них это был первый опыт. После того, как в прошлом году оптовые цены на лук превысили доллар за килограмм, весной многие решили заработать не только на выращивании, а и на его хранении.

Это привело к резкому увеличению производства. Подобные тенденции отмечались не только в Украине, но и других странах: Молдове, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, что привело к большому излишку лука на рынке", — отметил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ОНН (ФАО) Андрей Ярмак.

Кроме того, как отмечают эксперты EastFruit, выращивание лука в Украине сместилось с юга в центральные и западные регионы, где условия для данной культуры менее подходящие. Поэтому возникли проблемы с хранением, в феврале-марте фермеры начали перебирать прошлогодний урожай, так как он начал портиться. А цены пошли вниз. В итоге, если в прошлом году лук в Украине продавался по 30−40 гривен за килограмм, то сейчас стоит до 10−12 гривен.

Из-за проблем с хранением и качеством продукции упали и цены на морковь — сейчас ее продают по 8−10 гривен, что на 75% дешевле, чем прошлой весной.

Картофель в апреле также подешевел на 14% — до 12−17 гривен в опте. Но картофель в этом году все равно остается дорогим — цены в 2,7 раза выше, чем в 2023 году.

«Картофель хорошего качества сильно дешеветь не будет, так как на рынке его осталось мало, а вот продукцию низкой кондиции и дальше станут распродавать», — отметил Пендзин.

По словам главы Ассоциации «Теплицы Украины» Алексея Чайки, в этом году не наблюдается повышения цен на тепличные овощи. «Огурец предлагается от 60 гривен, помидоры — от 70 гривен за килограмм. Главная причина — переизбыток на рынке дешевой турецкой продукции», — пояснил он.

Правда, ситуация может кардинально измениться. Тепличники инициировали начало антидемпингового расследования по турецким огурцам и томатам. Межведомственная комиссия по внешней торговле при Минэкономики недавно уже открыла по этому поводу дело. По итогам расследования, на турецкие овощи могут ввести дополнительную пошлину (в среднем по антидемпинговым мерам она составляет 10−30%, но конкретные цифры в каждом случае разные).

Это позволит украинским производителям повысить цены на свою продукцию. Но обычно подобные расследования могут длится и 6−12 месяцев, поэтому в ближайшее время рост цен на тепличную продукцию украинцам не грозит.

«Скорее всего, летом, когда увеличивается сезонное предложение по многим продуктам питания, цены и дальше будут снижаться, или, по крайней мере, не станут существенно повышаться. А вот что будет с осени, зависит как от урожая, так и от условий его экспорта, а также ряда других факторов — цен на топливо, электроэнергию и пр.», — подытожил Олег Пендзин.