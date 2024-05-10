Инфляция в Украине осталась на уровне 3,2% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Инфляция в Украине остается на минимальном уровне 3,2%
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Как и в марте рост потребительских цен в апреле остался на минимальном уровне с октября 2020 года (2,6%).
Инфляция в апреле составила 0,2%, с начала года — на 1,4%.
Питание и безалкогольные напитки за год подешевели на 0,5%. Больше всего подорожали масло — на 14,9%, молоко — на 9,3%, фрукты — на 7,0%, сыр и мягкий сыр — на 7,8%.
В то же время яйца подешевели на 41,9%, растительное масло — на 15,4%, сахар — на 15,1%, овощи — на 13,9%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 8,0%, на одежду и обувь упали на 6,2%.
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,9%.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4
Яйца подешевели!
А что с рыбкой?
Что с маслов сливочным? Что с детским питанием,что с лекарствами, а с топливом что?