Представители Пентагона предотвратили несанкционированное использование российскими военными терминалов спутникового интернета Starlink в Украине. Об этом заявил руководитель отдела космической политики Пентагона Джон Пламб в интервью Bloomberg.
Пентагон и Space X перекрыли доступ россии к Starlink
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По его словам, США были активно вовлечены в работу с правительством Украины и SpaceX, чтобы противостоять незаконному использованию россии терминалов Starlink.
«Сейчас мы успешно противостояли использованию россией Starlink, но я уверен, что рф продолжит попытки найти способы использования Starlink и других коммерческих систем связи», — сказал он.
При этом Пламб не стал рассказывать, как именно удалось ограничить доступ россии к Starlink.
По данным Bloomberg, терминалы Starlink продолжают рекламироваться для продажи в россии. Продавцы в объявлениях предлагают устройства, якобы оформленные по подписке на жителей европейских стран, где технология лицензирована.
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Напомним
Недавно Bloomberg сообщал, что терминалы Starlink можно нелегально купить во всем мире.
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