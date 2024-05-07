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7 мая 2024, 15:30 Читати українською

Кредиторы ждут выплат по внешнему долгу: будет ли дефолт

Недавно стремительно разошлась новость со ссылкой на WSJ, что владельцы украинских евробондов хотят, чтобы Украина возобновила обслуживание соответствующих обязательств со следующего года в сумме до $0,5 млрд процентных платежей ежегодно. Согласно публикации, если стороны не договорятся об условиях реструктуризации, то Украина может объявить дефолт по окончании в августе действующих долговых каникул. Действительно ли это так, рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Недавно стремительно разошлась новость со ссылкой на WSJ, что владельцы украинских евробондов хотят, чтобы Украина возобновила обслуживание соответствующих обязательств со следующего года в сумме до $0,5 млрд процентных платежей ежегодно.

Чего хотят кредиторы

По данным СМИ, на Украину планируют надавить по поводу этого вопроса группы BlackRock BLK и Pimco (одни из крупнейших инвестиционных компаний в США).

Речь идет об инвесторах, которые владеют примерно пятой частью непогашенных еврооблигаций Украины (ориентировочно на сумму 20 миллиардов долларов). Недавно эта группа сформировала комитет и наняла юристов из Weil Gotshal & Manges и банкиров из PJT Partners для ведения переговоров по уплате процентов.

Главная цель: чтобы Киев, получивший около 60 миллиардов долларов помощи от США, возобновил выплаты в обмен на списание значительной части непогашенного долга страны.

Что происходит на самом деле

Для хайпа отдельные СМИ и ТГ-каналы сделали акцент на последнем, то есть на вероятном дефолте, которым с конца 90-х гг. у нас привыкли «пугать» при любом развитии событий.

В изрядно разнесенной на праздник заметке нет никакой сенсации. Возможная сделка по евробондам на сумму около $20 млрд и ВВП-варрантам включает две опции:

  1. продолжение отсрочки (аналогично той, которую мы получили по госдолгу перед Парижским клубом и странами G-7 до 2027 года),
  2. проведение полноценной реструктуризации с выпуском новых более долгих ценных бумаг, что может предусматривать списание определенной части долга в обмен на растянутые по времени компенсации и/или гарантии для кредиторов (в т.ч. по обслуживанию долга).

Кто хоть немного осведомлен, как происходят операции по реструктуризации, знают, насколько сложен этот процесс. К нему по обе стороны привлекаются финансовые и юридические советники, которые работают на условиях неразглашения информации (non-disclosureagreement, NDA).

Очевидно, нерезиденты — владельцы еврооблигаций, в большинстве своем представленные инвестфондами и страховыми компаниями, ожидают, что это будет полноценная реструктуризация.

Впрочем, публично в деталях, пока идут переговоры, они об этом заявить не могут, потому что NDA. А через частичный «слив» в СМИ — пожалуйста.

Это нужно воспринимать нормально, как элемент рыночного давления. Как оно будет — увидим, консультации продолжаются.

Согласие на реструктуризацию должны предоставить в целом не менее 2/3 владельцев еврооблигаций (не менее 50% по каждому выпуску), а в заметке WSJ речь шла об инвесторах, которые контролируют 20% долга.

Любые «инсайды» сейчас по поводу будущего соглашения и выводы на их основе, что выгодно, а что не выгодно Украине, — это чистая спекуляция.

Читайте также: Дефолт или новая отсрочка: как Украине договориться по евробондам

Что на столе

Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, — это то, что вероятность полноценного дефолта, когда стороны вообще не договорятся о реструктуризации, на данном этапе минимальная.

Очевидно, что Украина продолжает находиться в исключительных обстоятельствах из-за полномасштабной войны и не сможет обслуживать еврооблигации на рыночных условиях после завершения отсрочки в августе.

На каких условиях сможет — вопрос переговоров, где отдельным аспектом остается использование российских активов (доходов от них), в качестве гарантий/частичного источника погашения расходов на обслуживание внешнего госдолга в будущем.

С другой стороны, долговое соглашение с внешними кредиторами является частью программы МВФ, которая должна предоставить свою экспертизу и «зонтик» для проведения таких переговоров. По программе EFF, в 2024 — I квартале 2027 гг. Украина должна сэкономить на выплатах по внешнему госдолгу $11,8 млрд, в т. ч. $4,6 млрд в 2024 году.

К тому же, никакого «полезного дефолта» не существует, и никто в нем не заинтересован. Начиная с 2016 года, Украина выстраивала доверительные отношения с коммерческими внешними кредиторами, действуя как предполагаемый заемщик даже в таких сложных условиях, как сейчас.

Подытоживая, Украина и внешние кредиторы приступили к консультациям по предстоящему долговому соглашению по еврооблигациям (и отдельно ВВП-варрантам), которые должны завершиться к августу.

Это часть программы по МВФ. Все опции — продолжение отсрочки или полноценная реструктуризация с частичным обслуживанием и списанием — на столе.

Переговоры не будут легкой прогулкой — это факт, но не сомневаюсь, что они закончатся соглашением в ближайшие месяцы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
7 мая 2024, 16:52
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Не маю сумнівів, що вони закінчаться (не вигідною для України) угодою найближчими місяцями
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