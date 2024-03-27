Дефолт или новая отсрочка: как Украине договориться по евробондам

У властей осталось четыре месяца, чтобы договориться о реструктуризации долга по еврооблигациям и отсрочить выплату $4,5 млрд. В условиях тотального дефицита госбюджета и несвоевременного поступления внешний помощи вернуть этот долг нет возможности, о чем регулярно говорит руководство Нацбанка. Эксперты же настоятельно рекомендуют договариваться об отсрочке погашения не только на $4,5 млрд, а о всех платежах по бондам на $23,3 млрд.

Как возникли огромные проценты

Вопрос обязательной реструктуризации выплат по еврооблигациям Украины на прошлой неделе поднял глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Через соцсети он напомнил общественности о предстоящей в августе 2024 года выплате процентов и погашении украинских долларовых еврооблигаций 2015 года выпуска объемом $912,4 млн и купоном 7,75% (серия XS1303921214).

Гетманцев уточнил, что речь идет о $4,5 млрд, большая часть которых это проценты:

$3,61 млрд — проценты;

$0,91 млрд — погашение.

Так не часто бывает, чтобы проценты по бумагам превышали сумму их выпуска/погашения. Но в данном случае это так, потому что этот выпуск еврооблигаций прошел реструктуризацию два года назад, в самом начале полномасштабного вторжения, когда выплаты было невозможно обеспечить. Сейчас властям предстоит договариваться о новой реструктуризации поверх старой.

Потому процентов набежало в четыре раза больше одолженной суммы.

«$3,61 млрд процентов, накопившихся за два года (с августа 2022 года) — это с процентами на проценты. Но там есть нюанс: по условиям облигаций, мы можем как оплатить все эти накопленные проценты сразу, так и капитализировать их (то есть увеличить сумму долга). При втором варианте нам нужно будет лишь уплатить $0,67 млрд процентов, а на другую сумму увеличить наш долг», — объяснил «Минфину» ситуацию руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

Сколько стоят бонды

Потребность в реструктуризации по евробондам прекрасно понимают в Министерстве финансов, которое во время войны функционирует в условиях острого дефицита госбюджета, и у него свободных средств для долговых выплат. К тому же, Украина взяла на себя обязательство перед МВФ договориться с держателями бумаг, что указано в последних наших Меморандумах. Видно, что Фонд не хочет, чтобы мы расплачивались с держателями бумаг его новыми траншами.

«По условиям реструктуризации евробондов Украина согласилась платить купон 7,75% годовых по еврооблигациям, выпущенным до 2015 года. Выплата процентов производится в марте и сентябре. С началом войны Украина не производит выплат по еврооблигациям, договорившись о перенесении всех выплат на 2 года, и этот срок истекает этим летом.

Соответственно, до сентября нужно договориться о реструктуризации, чтобы не было необходимости входить в дефолт по данным обязательствам, поскольку вполне понятно, что в текущих условиях отсутствует возможность заплатить этим кредиторам", — отметил нам директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

Еще за месяц до начала войны, когда эти евробонды должны были гаситься в сентябре 2022 года (до первой отсрочки), они стоили около 90 центов за 1 доллар номинала. После вторжения страны-террориста цена падала до 14 центов и поднималась до 38,57 в сентябре 2023-го, а прошлую неделю они закончили на уровне 35,86, приподнявшись в пятницу на 8,5%.

«Преимущественно, все два года после начала полномасштабного вторжения украинские еврооблигации торгуются на уровне около 30% от номинала, что отражает риски войны и неопределенности относительно дальнейшей доли выплат по еврооблигациям», — сказал «Минфину» старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

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Дефолт или реструктуризация

Многие удивились сообщению Даниила Гетманцева лишь за 4 месяца до предельного срока выплат. Ведь с самого начала полномасштабной войны было ясно, что Украина не сможет проводить крупные выплаты по своему госдолгу, и совершенно точно это стало понятно с конца 2023 года, когда возникли проблемы со своевременностью международной помощи (кредиты, гранты) для нашей страны.

Впрочем, Дмитрий Чурин уточнил «Минфину», что неформальные переговоры с держателями бондов начались раньше и, видимо, продолжаются до сих пор.

«В публичном пространстве никто не сообщает, какие предлагаются условия реструктуризации, однако, учитывая действие текущей программы МВФ до 2027 года, перенос начала выплат по евробондам будет, как минимум, до 2027-го», — отметил Чурин, и заверил, что наши власти смогут достичь договоренностей с кредиторами.

«Хотя кредиторам и хотелось бы получить полную сумму своих инвестиций в евробонды Украины, нужно откровенно констатировать наступление действительно форс-мажорных обстоятельств», — добавил он.

Не исключается и более продолжительная отсрочка выплат по бондам.

«На мой взгляд, в этом году нам не нужно ничего придумывать, и просто договориться с кредиторами об очередном перенесении всех платежей еще на 4 года. Если сейчас начать что-то дополнительно придумывать, то договориться будет крайне сложно. Ведь все понимают, что в бюджете нет денег на выплату этих долгов. Если Украина (или МВФ, как фактический инициатор этих переговоров) будет что-то дополнительно придумывать — это затянется», — считает Александр Паращий.

Другие эксперты также верят в соглашение с держателями еврооблигаций.

«Инвесторы, в целом, положительно настроены по поводу полноценной реструктуризации, а не продолжения приостановки выплат, о которой договорились в 2022 году. Поэтому добиться согласия не должно быть сложно», — заверил Тарас Котович.

Вероятность дефолта по бондам допускают немногие, хотя эксперты не видят в нем огромной сенсации и не считают его катастрофическим для рынка в целом.

«Объявление дефолта по еврооблигациям Украины не удивит финансовый мир. Объем украинского долга по евробондам мизерный, с точки зрения глобального долгового рынка, поэтому инвестиционные фонды, имеющие в своих портфелях еврооблигации Украины, должны быть готовы зафиксировать определенный убыток по данной инвестиции из-за последствий российской военной агрессии», — полагает Дмитрий Чурин.

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Основные держатели евробондов

Основными держателями еврооблигаций Украины являются крупные западные банки, инвестфонды и страховые компании. Александр Паращий собрал для «Минфина» фигурантов:

Black Rock; Neuberger Bergman; Allianz SE; Vanguard; Capital Group; Royal Bank of Canada; Credit Suisse; UBS; Credit Agricole; Intesa Sanpaolo.

Считается, что у нашего Министерства финансов с ними хорошие отношения, которые позволят выйти на соглашение, не исключается также помощь со стороны Нацбанка.

По условиям выпусков, Украина должна получить разрешение на реструктуризацию не менее 2/3 от основной суммы долга и не менее 50% от каждого выпуска отдельно.

При этом аналитики говорят о договоренностях не только по вышеупомянутому выпуску (XS1303921214), который нужно гасить летом, а по всем еврооблигациям.

«Общая сумма, которая может стать предметом переговоров, составляет примерно $23,3 млрд, и включает как озвученные г-ном Гетманцевым суммы, так и остальные еврооблигации с погашением в 2025—2035 годах. Это общий номинал всех суверенных еврооблигаций и проценты, начисленные и не уплаченные за период приостановки выплат (с августа 2022 года)», — рассказал Тарас Котович.

Из официальных правительственных данных видно, что речь может идти не только о бумагах, которые гасятся в этом году, но и 13 других выпусков. В том числе тех, которые нужно будет гасить в ближайшие годы:

сентябрь 2025 года — $1,4 млрд;

февраль 2026 года — $750 млн;

сентябрь 2026 года — $1,4 млрд;

сентябрь 2027 года — $1,3 млрд;

июнь 2028 года — €1 млрд;

сентябрь 2028 года — $1,3 млрд и т. д.

Это только погашение еврооблигаций, без процентов, где также немалые суммы. Полный список выплат можно получить от Министерства финансов и изучить даты с суммами.

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МВФ — главный кредитор, но на отсрочку не пойдет

Впрочем, даже если власти могут договориться об отсрочках с держателями еврооблигаций, это не значит, что Украина, в принципе, перестанет платить по госдолгу во время войны, причем платить немало. Основным кредитором нашей страны, кроме Евросоюза (макрофин и отдельная помощь от разных стран) и США, от которых еще надеемся получить $60 млрд, остается Международный валютный фонд. А вот МВФ нам поблажек с выплатами не обещает, и даже не собирается их обсуждать.

Александр Паращий считает, что договориться о реструктуризации кредитов с МВФ нереально.

«Наибольшие выплаты по госдолгу в этом году — перед МВФ. Примерно $2,3 млрд от правительства и еще $1,1 млрд от Национального банка», — уточнил Паращий.

Утешить может только то, что МВФ продолжает предоставлять Украине новые кредитные транши. На этой неделе в Украину уже перечислены $880 млн, хотя понятно, что этой суммы не хватит даже для того, чтобы покрыть текущие долговые выплаты Фонду. Но относительно этой части долга власти не рискнут даже подумать о дефолте и будут обеспечивать выплаты даже в сложной военной ситуации. С другими же новыми заимствованиями должно быть легче.

«Долговая нагрузка Украины действительно сильно увеличилась. С начала полномасштабной войны наша страна привлекла от международных партнеров около $74 млрд. В то же время, большая часть этих средств поступала в форме грантов или льготных кредитов. Соответственно, сейчас не тот момент, когда нужно волноваться, как обслуживать дополнительные долги, так как первоочередная задача власти — договориться о поступлении еще больших объемов помощи и инвестиций для победы над страной-террористом», — резюмировал Дмитрий Чурин.