Кредитори чекають на виплати за зовнішнім боргом: чи буде дефолт

Нещодавно жваво розійшлась новина з посиланням на WSJ, що власники українських євробондів хочуть, аби Україна поновила обслуговування відповідних зобов’язань із наступного року у сумі до $0,5 млрд відсоткових платежів щорічно. Згідно з публікацією, якщо сторони не домовляться про умови реструктуризації, то Україна може оголосити дефолт після закінчення у серпні діючих боргових канікул. Чи це дійсно так, розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

Чого хочуть кредитори

За даними ЗМІ, на Україну планують натиснути щодо цього питання групи BlackRock BLK та Pimco (одні з найбільших інвестиційних компаній у США).

Йдеться про інвесторів, що володіють приблизно п'ятою частиною непогашених єврооблігацій України (орієнтовно на суму 20 мільярдів доларів). Нещодавно ця група сформувала комітет і найняла юристів із Weil Gotshal & Manges та банкірів із PJT Partners для ведення переговорів щодо сплати відсотків.

Головна мета: щоб Київ, який щойно отримав близько 60 мільярдів доларів допомоги від США, відновив виплати в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.

Що відбувається насправді

Для хайпу окремі ЗМІ та ТГ-канали зробили акцент на останньому, тобто на ймовірному дефолті, яким із кінця 90-х рр. у нас звикли «лякати» за будь-якого розвитку подій.

У замітці, що рясно рознесли на свято, немає жодної сенсації. Можлива угода за євробондами на суму близько $20 млрд та ВВП-варантами включає дві опції:

продовження відстрочки (аналогічно тій, яку ми отримали щодо держборгу перед Паризьким клубом та країнами G-7 до 2027 року), проведення повноцінної реструктуризації із випуском нових довших цінних паперів, що може передбачати списання певної частини боргу в обмін на розтягнуті у часі компенсації та/або гарантії для кредиторів (в т.ч. щодо обслуговування боргу).

Хто хоч трохи обізнаний, як відбуваються операції з реструктуризації, знають, наскільки складним є цей процес. До нього з обох боків залучаються фінансові і юридичні радники, які працюють на умовах нерозголошення інформації (non-disclosureagreement, NDA).

Очевидно, нерезиденти — власники єврооблігацій, що здебільшого представлені інвестфондами та страховими компаніями, очікують, що це буде повноцінна реструктуризація.

Утім, публічно у деталях, доки йдуть перемовини, вони про це заявити не можуть, бо NDA. А через частковий «злив» у ЗМІ — будь-ласка.

Це варто сприймати нормально, як елемент ринкового тиску. Як воно буде — побачимо, консультації тривають.

Згоду на реструктуризацію мають надати загалом не менше 2/3 власників єврооблігацій (не менше 50% за кожним випуском), а у замітці WSJ йшлося про інвесторів, які контролюють 20% боргу.

Будь-які «інсайди» зараз щодо майбутньої угоди і висновки на їх основі, що вигідно, а що не вигідно Україні, — це чиста спекуляція.

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Що є на столі

Єдине, про що можна говорити з впевненістю, — це те, що вірогідність повноцінного дефолту, коли сторони взагалі не домовляться про реструктуризацію, на даному етапі є мінімальною.

Очевидно, що Україна продовжує перебувати у виняткових обставинах через повномасштабну війну і не зможе обслуговувати єврооблігації на ринкових умовах після завершення відстрочки у серпні.

На яких умовах зможе — питання перемовин, де окремим аспектом залишається використання російських активів (прибутків від них), як гарантії/часткового джерела погашення витрат на обслуговування зовнішнього держборгу у майбутньому.

З іншого боку, боргова угода із зовнішніми кредиторами є частиною програми МВФ, який має надати свою експертизу та «парасольку» для проведення таких перемовин. За програмою EFF, у 2024 — І кварталі 2027 рр. Україна має заощадити на виплатах за зовнішнім держборгом $11,8 млрд, в т. ч. $4,6 млрд у 2024 році.

До того ж жодного «корисного дефолту» не існує, і ніхто в ньому не зацікавлений. Починаючи з 2016 року, Україна вибудовувала довірливі відносини із комерційними зовнішніми кредиторами, діючи як передбачуваний позичальник навіть у таких складних умовах, як зараз.

Підсумовуючи, Україна та зовнішні кредитори узялися до консультацій щодо майбутньої боргової угоди за єврооблігаціями (та окремо ВВП-варантами), що мають завершитись до серпня.

Це частина програми з МВФ. Всі опції — продовження відстрочки або повноцінна реструктуризація із частковим обслуговуванням і списанням — на столі.

Перемовини не будуть легкою прогулянкою — це факт, але не маю сумнівів, що вони закінчаться угодою найближчими місяцями.