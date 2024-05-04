НБУ внедряет самый большой пакет смягчения валютных ограничений. Что изменится для бизнеса

Нацбанк вводит крупнейший пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что смягчил НБУ

Отменил все валютные ограничения для импорта работ и услуг

НБУ обеспечивает возможность бизнеса покупать и переводить иностранную валюту за границу для проведения операций по импорту работ и услуг. В связи с этими изменениями теряет свою актуальность постановление Кабмина от 24 февраля 2022 года № 153 «Об отдельных вопросах обеспечения осуществления импорта». В связи с этим НБУ обратится к Правительству с предложением по его отмене.

Кроме того, НБУ обеспечил возможность бизнеса покупать валюту и переводить средства за границу для оплаты аэропортовых и портовых сборов, штрафов, а также членских взносов. Это связано с тем, что вышеупомянутое постановление Правительства Украины также частично содержит соответствующие операции.

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Такие изменения поддержат украинских производителей и обеспечат возможность отечественного бизнеса выходить на новые рынки, в том числе те, из которых вытесняются производители страны-агрессора благодаря санкциям.

Что это дает: Это соответственно будет способствовать постепенному увеличению поступления экспортной выручки в Украину.

Обеспечил возможность бизнесу репатриировать «новые» дивиденды

Предприятия смогут репатриировать дивиденды по корпоративным правам или акциям за границу, начисленным по результатам деятельности за период, начинающийся с 1 января 2024 года. Это смягчение не касается выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли за предыдущие периоды или резервного капитала.

Чтобы минимизировать риски для макрофинансовой стабильности, Национальный банк установил ежемесячный лимит для репатриации «новых» дивидендов на уровне 1 млн евро в эквиваленте. Контроль соблюдения этой нормы будет обеспечиваться благодаря автоматизированной информационной системе НБУ «Е-лимиты».

Что это дает: Предоставление возможности репатриировать новые дивиденды будет способствовать притоку новых инвестиций в Украину, минимизирует риски сворачивания деятельности предприятий с иностранным капиталом и поддержит экономику.

Разрешил перевод средств за границу по лизингу/аренде

Юридические лица и физические лица-предприниматели будут иметь возможность переводить средства за границу для расчетов по договорам лизинга/аренды без дополнительных ограничений по предмету лизинга/аренды, а также дать заключение договора. Ранее такое разрешение распространялось только на лизинг/аренду транспортных средств.

Что это дает: Соответствующие изменения позволят бизнесу также рассчитаться по ранее заключенным договорам по лизингу-аренде, что фактически сделает возможным заключение новых договоров и привлечение в Украину необходимого оборудования для ведения бизнес-деятельности.

Смягчил ограничения в части погашения «новых» внешних кредитов

НБУ упрощает условия для покупки валюты резидентами с целью обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым поступают в иностранной валюте из-за рубежа после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках.

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В частности, с трех до одного года уменьшается минимальный срок пользования «новым» кредитом, за достижение которого разрешается покупать иностранную валюту для погашения такого кредита. Соответственно, запрет покупать валюту для погашения «новых» кредитов будет применяться исключительно для погашения краткосрочных кредитов сроком до одного года.

Кроме того, НБУ позволит бизнесу покупать иностранную валюту для уплаты процентов по «новым» кредитам, независимо от срока пользования кредитом.

Что это дает: Все это приведет к увеличению возможностей украинского бизнеса привлекать новые внешние кредиты не только от официальных партнеров, но и от частных инвесторов.

Разрешил погашать проценты по «старым» внешним кредитам

Резиденты-заемщики смогут переводить средства за границу для оплаты процентных платежей по «старым» внешним кредитам, которые в соответствии с условиями кредитного договора подлежат уплате в период с 24 февраля 2022 года.

В рамках одного договора для просроченных (по состоянию на 1 мая 2024 года) процентных платежей предоставлена возможность переводить не более 1 млн. евро в эквиваленте за один календарный квартал. В то же время, это ограничение не будет применяться к будущим плановым процентным платежам.

Для защиты макрофинансовой стабильности предусмотрены дополнительные условия для проведения следующих операций:

отсутствие просроченной задолженности по соответствующему кредитному договору по состоянию на 24 февраля 2022 года;

запрещено осуществлять покупку и перевод средств за счет кредитов или ссуд, полученных от резидентов;

не предусмотрено досрочное исполнение платежей или реструктуризация просроченных платежей.

Что это дает: Эти изменения позволят минимизировать вероятность дефолтов украинских заемщиков и обеспечат более благоприятные условия для реструктуризации внешних кредитов, а также улучшат условия для привлечения нового капитала в Украину.

Смягчил ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний

НБУ позволит представительствам международных карточных платежных систем и иностранных авиакомпаний покупать и перечислять иностранную валюту за границу на счет нерезидента-юридического лица, чьи интересы эти представительства представляют в Украине. Ежемесячный лимит для проведения таких операций (одним представительством одной компании) установлен на уровне 5 млн евро в эквиваленте.

Что это дает: Такие изменения, в частности, поспособствуют дальнейшему развитию безналичных расчетов в Украине.

Когда смягчения вступят в силу

Подавляющее большинство из них вступят в силу с 4 мая 2024, лишь возможность репатриировать «новые» дивиденды заработает с 13 мая 2024 года.

Напомним

На монетарном брифинге 25 апреля глава НБУ Андрей Пышный анонсировал в ближайшее время шаги по валютной либерализации в рамках согласованной с Международным валютным фондом стратегии смягчения валютных ограничений.