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15 ноября 2026, 13:35 Читати українською

Откуда взялись €70 млрд для Украины: депутат требует от правительства объяснить, на что нужны деньги

Народная депутат Нина Южанина призвала правительство четко объяснить, сколько средств нужно Украине на 2027 год, на какие именно нужды они будут направлены и какие источники финансирования уже подтверждены международными партнерами. Поводом стали заявления представителей Еврокомиссии о дополнительной потребности Украины в 70 млрд евро, тогда как недавно Министерство финансов озвучивало значительно меньший дефицит внешнего финансирования государственного бюджета.

Народная депутат Нина Южанина призвала правительство четко объяснить, сколько средств нужно Украине на 2027 год, на какие именно нужды они будут направлены и какие источники финансирования уже подтверждены международными партнерами.
Сколько денег нужно Украине
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По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, Европейская комиссия прорабатывает возможность предоставить Украине еще €45 млрд. Общая дополнительная потребность в финансировании, по его оценке, составляет около €70 млрд. ЕС рассчитывает покрыть около двух третей этой суммы.

Южанина обратила внимание, что эти заявления прозвучали почти одновременно с презентацией украинской стороной бюджетных нужд на 2027 год. И цифры оказались существенно разными.

Сколько денег Украине нужно по оценке Минфина

10 ноября на заседании Украинской платформы доноров во Львове Министерство финансов сообщило, что общая потребность внешнего финансирования государственного бюджета на 2027 год составляет $52,6 млрд.

Из этой суммы $32,6 млрд, или около 62%, пока не обеспечены договоренностями с международными партнерами. Итак, речь идет о значительном дефиците ресурсов, которые Украина должна привлечь для выполнения бюджетных обязательств в следующем году.

В то же время, европейская оценка в €70 млрд касается дополнительной потребности в финансировании, которая может охватывать не только бюджетные расходы, но и оборонные нужды.

Почему возникла разница между цифрами

По мнению Южаниной, эти суммы нельзя напрямую сравнивать, поскольку они могут охватывать разные категории расходов. В частности, отдельно от финансирования государственного бюджета могут учитываться дополнительные потребности сил обороны.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщал о необходимости примерно $45 млрд дополнительных ресурсов для обороны вне бюджета. Это может частично объяснять, почему общая оценка международных партнеров оказалась выше суммы необеспеченного бюджетного финансирования.

Однако окончательно понять структуру потребностей можно только после обнародования детальных расчетов. Поэтому депутат отмечает необходимость объяснений от Министерства финансов: какие именно расходы учтены в оценке Еврокомиссии, как они соотносятся с бюджетными расчетами и не учитываются ли отдельные нужды дважды.

Читайте также: 99% стейблкоинов привязаны к доллару: МВФ предупредил о рисках для национальных валют

Откуда правительство планирует привлекать средства

Еще один вопрос, поднимаемый Южанином, касается реальных источников финансирования. Заявление Еврокомиссии о возможности предоставить дополнительные €45 млрд пока не означает, что эти деньги гарантированы Украине. Для их привлечения нужны конкретные механизмы и решения европейских партнеров.

Депутат призывает правительство объяснить, сколько средств уже подтверждено, сколько остается привлечь и на какие источники власти рассчитывают во время подготовки государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению.

Таким образом, главная проблема заключается не только в значительном дефиците внешнего финансирования, но и в отсутствии понятной публичной картины общих потребностей Украины. Правительство должно согласовать бюджетные и оборонные расчеты и объяснить, за счет каких международных ресурсов планирует покрывать расходы в следующем году.

Как мы писали: Откуда взяли деньги на новые выплаты: Южанина обратила внимание на перераспределение 17,5 млрд грн

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 ноября 2026, 14:04
#
Смешно читать «бредни» этого депутата!!!

А она, как депутат, в бывшем руководила комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики. не хочет рассказать ПОЧЕМУ был освобожден (2015 — 2017 года) ахметов от НДС на импорт угля с рф???
И почему нам, гражданам Украины подняли тариф на эл энергию в ПЯТЬ раз???
+
+15
Lesya31
Lesya31
15 ноября 2026, 14:33
#
Пока ще не підняли, тарифи мізерні, не бреши. А от скоро піднімуть сучасні хазяї!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
15 ноября 2026, 16:38
#
Гриша до сих пор живет в виртуалке времён правления Порошенко,
поэтому в ноябре 2026 пишет о 2015 — 2017 годах
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 ноября 2026, 16:45
#
Как хорошо что …не аноним. все про всех знает!

…только вот о себе просто молчит…
Молчит о источнике в котором он нашел несуществующее решение американского суда.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 ноября 2026, 16:48
#
Специально для …экмперта…
Если вы назовете хоть одну страну в которой принимают налоговую льготу под монополиста, я сразу вам переведу на любой счет в любой стране сумму в 100 евро!
+
+45
Lesya31
Lesya31
15 ноября 2026, 14:34
#
Мільярди потрібні для продовження геноциду, невже не зрозуміло. Як малі діти.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 ноября 2026, 16:43
#
100%
И скабеева и соловьев говорит тоже самое!!!
+
0
Pasha1233
Pasha1233
15 ноября 2026, 15:01
#
Комбриг Кирило Верес заявив про скорочення виплат у ЗСУ
https://tsn.ua/ukrayina/zarplata-stala-vdvichi-menshoiu-vidomyy-kombryh-pryholomshyv-zaiavoiu-pro-skorochennia-vyplat-u-zsu-3217215.html
А всім тиловим силовикам шалені підвищення.
Https://www.facebook.com/mezha.anticor/posts/бюджет-нацполіції-у-2027-році-зросте-на-36-млрд-грнмежа-проаналізувала-як-у-проє/122213990984342653/
+
0
lider2000
lider2000
15 ноября 2026, 16:30
#
Рабам деньги не нужны. Как сказал Мексиканец, после того как колл центры перестали работать, экономика Украины пошла в пике.
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