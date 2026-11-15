Откуда взялись €70 млрд для Украины: депутат требует от правительства объяснить, на что нужны деньги

Народная депутат Нина Южанина призвала правительство четко объяснить, сколько средств нужно Украине на 2027 год, на какие именно нужды они будут направлены и какие источники финансирования уже подтверждены международными партнерами. Поводом стали заявления представителей Еврокомиссии о дополнительной потребности Украины в 70 млрд евро , тогда как недавно Министерство финансов озвучивало значительно меньший дефицит внешнего финансирования государственного бюджета.

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По словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, Европейская комиссия прорабатывает возможность предоставить Украине еще €45 млрд. Общая дополнительная потребность в финансировании, по его оценке, составляет около €70 млрд. ЕС рассчитывает покрыть около двух третей этой суммы.

Южанина обратила внимание, что эти заявления прозвучали почти одновременно с презентацией украинской стороной бюджетных нужд на 2027 год. И цифры оказались существенно разными.

Сколько денег Украине нужно по оценке Минфина

10 ноября на заседании Украинской платформы доноров во Львове Министерство финансов сообщило, что общая потребность внешнего финансирования государственного бюджета на 2027 год составляет $52,6 млрд.

Из этой суммы $32,6 млрд, или около 62%, пока не обеспечены договоренностями с международными партнерами. Итак, речь идет о значительном дефиците ресурсов, которые Украина должна привлечь для выполнения бюджетных обязательств в следующем году.

В то же время, европейская оценка в €70 млрд касается дополнительной потребности в финансировании, которая может охватывать не только бюджетные расходы, но и оборонные нужды.

Почему возникла разница между цифрами

По мнению Южаниной, эти суммы нельзя напрямую сравнивать, поскольку они могут охватывать разные категории расходов. В частности, отдельно от финансирования государственного бюджета могут учитываться дополнительные потребности сил обороны.

Ранее премьер-министр Сергей Корецкий сообщал о необходимости примерно $45 млрд дополнительных ресурсов для обороны вне бюджета. Это может частично объяснять, почему общая оценка международных партнеров оказалась выше суммы необеспеченного бюджетного финансирования.

Однако окончательно понять структуру потребностей можно только после обнародования детальных расчетов. Поэтому депутат отмечает необходимость объяснений от Министерства финансов: какие именно расходы учтены в оценке Еврокомиссии, как они соотносятся с бюджетными расчетами и не учитываются ли отдельные нужды дважды.

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Откуда правительство планирует привлекать средства

Еще один вопрос, поднимаемый Южанином, касается реальных источников финансирования. Заявление Еврокомиссии о возможности предоставить дополнительные €45 млрд пока не означает, что эти деньги гарантированы Украине. Для их привлечения нужны конкретные механизмы и решения европейских партнеров.

Депутат призывает правительство объяснить, сколько средств уже подтверждено, сколько остается привлечь и на какие источники власти рассчитывают во время подготовки государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению.

Таким образом, главная проблема заключается не только в значительном дефиците внешнего финансирования, но и в отсутствии понятной публичной картины общих потребностей Украины. Правительство должно согласовать бюджетные и оборонные расчеты и объяснить, за счет каких международных ресурсов планирует покрывать расходы в следующем году.

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