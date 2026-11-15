Фонд Джорджа Сороса резко увеличил инвестиции в Intel до $340 млн и сократил долю в NVIDIA: какие еще акции в его портфеле

Инвестиционная компания Soros Fund Management, управляющая активами семьи американского миллиардера Джорджа Сороса, почти в 28 раз увеличила количество акций Intel в третьем квартале 2026 года. К концу сентября фонд владел 2,83 млн акций производителя чипов общей стоимостью около $340,3 млн. Об этом пишет Investing.com

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Об этом свидетельствует квартальная отчетность компании, представленная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 13 ноября. Еще в конце второго квартала Soros Fund Management имел всего 100 тыс. акций Intel. Таким образом, за три месяца позиция выросла примерно на 2,73 млн. акций, или на 2730%.

Увеличение инвестиций произошло на фоне неоднозначной ситуации в Intel. С одной стороны, компания извлекает выгоду от роста спроса на центральные процессоры для дата-центров искусственного интеллекта. С другой стороны, производитель сталкивается с проблемами на рынке персональных компьютеров, производственными ограничениями и значительными затратами на расширение мощностей.

Несмотря на эти риски, акции Intel с начала 2026 подорожали почти на 62%.

Какие акции Soros Fund Management продавал

Параллельно с наращиванием позиции в Intel фонд сократил вложения в ряд других технологических компаний.

В частности, доля Apple уменьшилась на 25,7% — до 393 680 акций. Инвестиции в ON Semiconductor сократились гораздо сильнее: на 92,7%, до 16 594 акций.

Также фонд уменьшил количество акций Nvidia на 19,3% — примерно до 858,8 тыс. В то же время полностью выходить из инвестиций у производителя графических процессоров он не стал.

Какие еще компании есть в портфеле Сороса

Отчетность за третий квартал показывает, что Soros Fund Management продолжает вкладывать средства в американские технологические компании, полупроизводителей, энергетический сектор и другие отрасли.

Среди крупнейших позиций фонда, кроме Intel:

Amazon — акции примерно на $262,9 млн. Число бумаг за квартал сократилось на 10,8%.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — около $250,4 млн. Фонд увеличил позицию примерно на 5,1%.

Alphabet (Google) — около $206,8 млн. Количество акций почти не изменилось.

Nvidia — около $196,1 млн после сокращения позиции на 19,3%.

Zscaler — около $178,2 млн. Это одна из новых позиций в портфеле.

Meta Platforms — около $109,9 млн. Количество акций компании фонд увеличило почти в семь раз — примерно на 596%.

Кроме технологического сектора, среди заметных вложений есть энергетические и коммунальные компании. В частности фонд держит акции PG&E, Entergy и American Electric Power. Также в отчетности фигурируют инвестиции в Shopify, Tesla, McDonald's, Honeywell, Capital One и другие компании.

Изменения в портфеле свидетельствуют об активной перегруппировке инвестиций: фонд увеличивал вложения в отдельных производителей чипов и технологические компании, но сокращал или закрывал ряд других позиций. К примеру, в третьем квартале он полностью вышел из акций Electronic Arts, Super Micro Computer и Digital Realty.

В то же время, сама отчетность не объясняет мотивов этих решений. Она лишь указывает, какие ценные бумаги находились в портфеле на отчетную дату.

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Почему отчетность не показывает текущих инвестиций Сороса

Данные о портфеле обнародуются с задержкой. Форма 13 °F отражает позиции по состоянию на 30 сентября 2026 года, хотя в SEC ее подали только 13 ноября. Поэтому после отчетной даты фонд мог снова покупать или продавать акции.

Кроме того, 13 °F не является полным описанием всех активов компании Soros Fund Management. Она охватывает определенные американские ценные бумаги, подлежащие раскрытию, но не дает полной картины относительно наличных денег, большинства облигаций, коротких позиций и активов на других рынках.

Следовательно, эти данные позволяют оценить направление инвестиционных изменений фонда, но не подтверждают, что Джордж Сорос или его компания до сих пор владеют всеми указанными акциями.

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