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24 апреля 2024, 15:54 Читати українською

«Сделано в Украине»: Государство компенсирует аграриям 25% стоимости сельхозтехники 44 отечественных производителей

Аграрии могут получить 25% компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники 44 украинских производителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

Аграрии могут получить 25% компенсации стоимости приобретенной сельхозтехники 44 украинских производителей.
Фото: НБУ

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В обновленный список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, стоимость которых частично компенсируется за счет бюджетных средств, включено 2289 номенклатурных позиций продукции 44 производителей.

«В этом году на реализацию программы мы заложили в бюджет 1 млрд грн и рассчитываем, что поддержкой от государства смогут воспользоваться около 4 000 аграриев», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.

Сельхозтехника

Среди приложенных к перечню позиций, в частности, тракторы для сельского и лесного хозяйства, почвообрабатывающая техника и оборудование (плуги, бороны, культиваторы), посевные и почвообрабатывающие комплексы, семенные бункеры и накопители-перегружатели зерна, машины для очистки, сортировки, калибровки семян, зерно и бобовых культур, погрузчики зерна, машины для внесения минеральных удобрений, опрыскиватели для химической защиты сельскохозяйственных культур, тракторные прицепы и прицепы-самосвалы для перевозки зерна, оборудование для содержания свиней, КРС и телят, для доения коров, техника и оборудование для садоводства и ягод, оборудование для сушки зерна.

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По мере поступления и рассмотрения новых заявок от производителей техники и оборудования список будет обновляться. Чтобы быть включенным в список, производитель должен подать заявку и документы к ней в Минэкономики.

Заявки по включению техники в перечень в текущем бюджетном периоде подаются до 31 октября.

Чтобы получить 25% компенсацию стоимости приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики, приобрести необходимую технику и подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2024 года правительство утвердило изображение торговой марки для товаров, произведенных в Украине — «Сделано в Украине», им бесплатно сможет пользоваться бизнес, общественные организации и госучреждения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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potator
potator
24 апреля 2024, 16:19
#
Дискова борона навісна таурус-2.4н-01 В наявності
139 050 ₴ на сайте не мандариновогоарахамия
210 900 на сайте выробника украины, правда с ндс и тебе еще вернут 25%,
как писала одна девочка пора учится дышать маткой , так может не заметят что ты подсасываешь неоплаченный воздух
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