Рада дала добро на создание в Украине «клуба белого бизнеса»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Страхование жилья от ракет и шахедов
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОСтрахование жилья от ракет и шахедовМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОСтрахование жилья от ракет и шахедовМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2024, 12:33 Читати українською

Рада дала добро на создание в Украине «клуба белого бизнеса»

Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11084 о так называемом «клубе белого бизнеса». Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11084 о так называемом «клубе белого бизнеса».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

«За» законопроект проголосовали 270 народных депутатов.

«Если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется», — пояснил Железняк.

Читайте: Гетманцев и другие депутаты предлагают создать в Украине клуб белого бизнеса

Какие преимущества будут получать налогоплательщики

Согласно проекту закона, налогоплательщики, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:

  • мораторий на документальные проверки;
  • сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — 5 календарных дней;
  • индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;
  • за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
  • налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у органа контроля налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+8
Riojas
Riojas
24 апреля 2024, 12:40
#
А забронировать часть сотрудников такой шикарный бизнес может?
+
0
bonv
bonv
24 апреля 2024, 12:45
#
Багато назв та толку мало.
+
+8
eljaaff
eljaaff
24 апреля 2024, 12:59
#
Это очередной клуб приближенных к телу- с «широкими возможностями» и «яркими перспективами»? Было такое и при Азарове и при Юще и при Яныке — только называлось по другому… фио руководителей страны другие, а методы старые … какую партию не создавай все равно КПСС получается…
+
0
SamBB
SamBB
24 апреля 2024, 13:04
#
«комплаєнс-менеджер» — це перегорівша ''інвест-няня" :))) ?
Всі остальні компанії які не попадуть в клюб після прийняття закону можна вважати напівлегальними?
+
0
Валерка Котовский
Валерка Котовский
24 апреля 2024, 13:34
#
Пасиба, особенно во время войны, когда большие бизнесы рухнули, всё держится на малых, которые в 70% случаях работают на чёрную
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Игорь Лесничий и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами