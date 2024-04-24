Рада дала добро на создание в Украине «клуба белого бизнеса»

Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11084 о так называемом «клубе белого бизнеса». Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.

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«За» законопроект проголосовали 270 народных депутатов.

«Если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется», — пояснил Железняк.

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Какие преимущества будут получать налогоплательщики

Согласно проекту закона, налогоплательщики, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества: