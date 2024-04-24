Верховная Рада одобрила за основу законопроект № 11084 о так называемом «клубе белого бизнеса». Об этом сообщил заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк в телеграм-канале.
Рада дала добро на создание в Украине «клуба белого бизнеса»
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«За» законопроект проголосовали 270 народных депутатов.
«Если предприниматель отвечает простым и прозрачным критериям уровня уплаты налогов выше среднего по отрасли и выше среднего по отрасли уровня заработной платы, налоговый контроль в виде проверок за ним не осуществляется», — пояснил Железняк.
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Какие преимущества будут получать налогоплательщики
Согласно проекту закона, налогоплательщики, включенные в Перечень, будут получать следующие преимущества:
- мораторий на документальные проверки;
- сокращение сроков камеральной и документальной проверок в целях бюджетного возмещения — 5 календарных дней;
- индивидуальные налоговые консультации в течение 5 календарных дней;
- за налогоплательщиком закрепляется комплаенс-менеджер, с которым плательщик сможет взаимодействовать, в том числе с использованием средств дистанционной связи, в том числе в режиме видеоконференции;
- налогоплательщик по своему запросу в пятидневный срок имеет право получить сведения об имеющейся у органа контроля налоговой информации, которая может свидетельствовать о налоговых рисках в деятельности налогоплательщика, а также консультацию по устранению таких рисков.
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
Всі остальні компанії які не попадуть в клюб після прийняття закону можна вважати напівлегальними?