Рада поддержала упрощение торговли подержанными авто

Верховная Рада приняла за основу законопроект № 9083 , предусматривающий дерегуляцию рынка подержанных автомобилей в Украине. Об этом сообщает глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Согласно пояснительной записке к документу, он разработан с целью усовершенствования торговли транспортными средствами, которые подлежат государственной регистрации в сервисных центрах МВД через субъектов хозяйствования, осуществляющих оптовую и розничную торговлю транспортными средствами и поставленные на учет в Главном сервисном центре МВД.

Как отметил Гетманцев, рынок подержанных автомобилей до войны составлял 1,7 млн автомобилей в год. В 2023 году было реализовано 780 тысяч таких транспортных средств. В этом году ожидается 1,5 млн. и только 2,5% от этого продаются в белую, от чего бюджет получает в среднем 19,8 тыс. грн.

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«Но для работы белого рынка есть помеха. Требование дополнительной регистрации авто на посредника с кучей ненужных справок. Отмена бессмысленной государственной регистрации б/у автомобилей торгующей организацией на себя, даже если она их покупает как товар для дальнейшей перепродажи, станет залогом для вывода из тени рынка, расширения деятельности белых автотрейдеров и ликвидации схем, из-за которых бюджет недополучает налоги», — отметил депутат.