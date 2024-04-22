Закон о мобилизации: новые правила для тех, кто за границей, и уклонистов

На прошлой неделе вступил в силу новый закон о мобилизации. Что именно меняется благодаря ему, какими будут правила вручения повесток и прохождения ВЛК, ЭП рассказал руководитель практики трудоустройства и военного права ЮК «Сирота, Дзис, Мельник & партнеры» Владислав Кепко. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Военный учет и уточнение данных в ТЦК и СП

Призывники, военнообязанные, резервисты будут обязаны в семидневный срок уведомлять органы, где они состоят на военном учете, теперь также об изменении номеров средств связи и адреса электронной почты (в случае ее наличия).

Вероятно, будут использованы адреса электронной почты, которые граждане систематически подтверждают при актуализации данных в приложении «Дія»; также, не исключено, что для этих целей может быть использован адрес электронной почты, используемый гражданами при работе с цифровыми сервисами для пациентов, через которые они получают доступ к медицинским услугам.

Гражданам нужно будет уточнить свои учетные данные (в т.ч. номера телефонов и адреса электронной почты (при наличии электронной почты) в ТЦК и СП с 12 августа 2024 года по 11 октября 2024 года.

Будет создан электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. На это КМУ дается срок до 17 июня 2024 (включительно). Однако, регистрация граждан будет пока добровольной.

Правила выдачи повесток

Электронные повестки на уровне закона не предусмотрены. Однако, изменения могут быть введены на уровне актов КМУ или МОУ.

Со временем будет изменена официально утвержденная форма повестки, что позволит ТЦК и СП оформлять повестки так, как они делают это сейчас, не ссылаясь на распоряжение руководителя ТЦК и СП, что до сих пор предусматривает официально утвержденная форма повестки.

Иными словами, кажется, что будет легализовано вручение повесток, выписанных на «коленке» представителями ТЦК и СП. Таким образом, отказываться от получения повестки в связи я этим будет уже нарушением закона со стороны граждан.

Для тех, кто пришел в ТЦК и СП добровольно (без повестки) с целью призыва на службу, будет предоставлено 2 месяца после прохождения ВЛК, чтобы уладить свои дела перед призывом по мобилизации.

При вручении повестки граждане обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность (например, паспорт/ID-карту) не только представителям полиции, но и представителям ТЦК и СП. Также будет обязательным носить с собой и предъявлять по требованию указанных лиц военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного, свидетельство о приписке к призывному участку).

Аналогичные права будут у представителей Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ). При выезде за границу нужно будет предъявлять военно-учетный документ (актуальный). К примеру, если у работника есть отсрочка на основании бронирования, но он не предъявляет военно-учетный документ по требованию представителя ГПСУ, ему будет отказано в выезде за границу.

Представители полиции, ТЦК и СП, начиная с 17 июля 2024 года (включительно), будут иметь право проводить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов (например, планшетов, нагрудных камер и т. п. ).

В то же время, представители ТЦК и СП по требованию гражданина будут обязаны назвать свои ФИО, должность, а также предъявить служебные удостоверения. Если отказываются, гражданин имеет право отказаться от получения повестки.

Когда можно не явиться по повестке

В законе четко закрепляются причины, по которым гражданин имеет право не явиться по повестке:

препятствие стихийного характера; болезнь гражданина; военные действия на соответствующей территории и их последствия, или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок.

Последняя причина сформулирована достаточно широко, что позволит гражданам обосновывать форс-мажорные обстоятельства, которые не позволили лично явиться в ТЦК. То есть будет пространство для отстаивания своих прав, в случае применения ТЦК и СП штрафа за неявку по повестке.

Также уважительной причиной неприбытия будет признаваться смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) гражданина или близкого родственника его супруги (супруга).

В случае наличия такой причины и неприбытия в ТЦК и СП гражданин будет обязан в кратчайшие сроки, но не позднее 3 суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК и СП, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения в ТЦК и СП, или любым другим способом с последующим прибытием в ТЦК и СП в срок, не превышающий 7 календарных дней.

Прохождение ВЛК

КМУ обязан в течение 3 месяцев провести проверку обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте от 25 до 50 лет, которым в период после 24 февраля 2022 года и до 18 мая 2024 года впервые установлена инвалидность II и III групп (за определенными исключениями). Граждане мужского пола, которые оформляли инвалидность ІІ и ІІІ групп в этот период, могут быть вовлечены в этот процесс.

Правила призыва

КМУ обязан разработать порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, что может добавить гражданам дополнительных обязанностей или уточнить действующие.

Из основных и до сих пор проблемных на практике эпизодов порядок будет предусматривать:

взаимодействие ТЦК и СП и полиции по задержанию лиц, которые не являются в ТЦК и СП по повесткам;

порядок предоставления отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации;

организацию медицинского осмотра военнообязанных;

процедуру оформления призыва на военную службу во время мобилизации.

Призыв женщин

Изменения по мобилизации женщин, по сути, отсутствуют. Они по-прежнему не подлежат призыву во время мобилизации.

Норма звучат так: «Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. В мирное время женщины могут приниматься на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту)».

Между двумя предложениями нормы усматривается разница:

в военное время — призыв в добровольном порядке.

в мирное время — «только» в добровольном порядке (по контракту).

На первый взгляд, разница может быть в том, что в первом предложении подразумеваются два вида военной службы: (i) военная служба по призыву во время мобилизации, и (ii) военная служба по контракту, а во втором предложении — одна: только (ii), поскольку на службу (i) в мирное время призыв не совершается. Однако, все равно кажется странным, почему в первом предложении (что касается военного времени) также не указано слово «только».

В любом случае, мы не видим надежной юридической основы для армии для призыва женщин на военную службу во время мобилизации вне их воли.

Отсрочка

Кабмин разработает порядок, где должна быть закреплена процедура оформления отсрочек. То есть, если, например, гражданину нужно доказать, что отсутствуют невоеннообязанные трудоспособные лица, которые обязаны содержать родителей — лиц с инвалидностью, то в таком порядке КМУ должно быть указано, в частности:

какие документы следует подавать в ТЦК и СП;

можно ли подавать документы через представителя, а не только лично;

каков срок рассмотрения документов и оформление отсрочки;

должен ли ТЦК и СП выдать документ, подтверждающий оформление отсрочки,

если да — каким должен быть этот документ, и т. д.

Что касается оснований для получения отсрочки — они изменились. Отсрочку потеряют, в частности, следующие люди:

многодетные родители, у которых есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

у чьих жена или муж III группу инвалидности;

у кого родители мужа или жены I или II группы инвалидности, у них есть дочь или сын, которые не являются военнообязанными;

студенты, получающие уровень образования, что ниже ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной законом. То есть, когда бакалавр повторно учится на бакалавриате, или магистр повторно учится на магистратуре, или магистр повторно учится на бакалавриате по другой специальности. Такие люди имеют право доучиться до конца учебного года, после чего являются подлежащими призыву на военную службу во время мобилизации.

Граждане за границей

Граждане, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок свыше 3 месяцев (т.е. речь о тех, кто прошел специальную процедуру выезда за границу, и у кого стоит соответствующий штамп в загранпаспорте), обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМУ, которое будет определять порядок военного учета таких граждан (на это КМУ дается срок до 17 мая 2024 года), стать на военный учет.

Внедрено ведение военного учета в том числе для граждан, постоянно проживающих за границей. КМУ должен создать соответствующий порядок.

Совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будет осуществляться только при наличии действительных военно-учетных документов. В случае, если такие документы отсутствуют, — консульские действия будут совершаться при их одновременном обновлении.

Указанное не будет распространяться на:

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, которые находятся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей;

в условиях военного положения оформление за границей паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии военно-учетных документов.

Хотя это на данный момент прямо и не предусмотрено законопроектом, учитывая связь этого положения с другими положениями законопроекта, вероятно, подразумеваются актуальные военно-учетные документы.

Обновление данных можно будет осуществить через официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанные на официальном сайте ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете. Однако, по состоянию на сегодняшний день, нам известно лишь о нескольких сайтах ТЦК и СП, по которым отсутствует информация, являются ли они официальными.

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Базовая военная подготовка

Вводится базовая военная подготовка для лиц от 18 до 25 лет. Граждане смогут выбирать, когда проходить подготовку.​

Ответственность гражданина

Определен порядок применения мер воздействия к гражданам, не выполняющим обязанности по мобилизации. Так, предусмотрена следующая последовательность действий:

В случае невыполнения гражданином обязанностей по мобилизации, руководитель ТЦК и СП обращается в органы в системе полиции по осуществлению административного задержания и доставке такого гражданина в ТЦК и СП. В случае невозможности осуществления административного задержания и доставки гражданина в ТЦК и СП, руководитель ТЦК и СП в течение 5 дней направляет такому гражданину письменное требование о выполнении обязанности; предусмотрена отправка такого требования средствами почтовой связи, и не упоминается об отправке через электронный кабинет; В случае, если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности), ТЦК и СП обращается в суд по поводу ограничения права такого лица на управление ТС.

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Ограничения управления ТС могут быть применены только по совокупности требований: