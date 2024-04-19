ЕС будет конфисковать имущество за обход санкций против россии

Страны Европейского Союза получили право конфисковать средства и имущество за обход санкций. Для этого они должны доказать, что стоимость подлежащих изъятию активов не соответствует доходам собственника. Это следует из директивы, размещенной в законодательной базе ЕС и Совета Е С , передает The Moscow Times.

«При определении, следует ли конфисковать имущество, национальные суды должны учитывать все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, например, стоимость имущества существенно непропорциональна законному доходу лица», — сказано в документе.

Также в пользу конфискации будут говорить отсутствие доказательств законности приобретения собственности и связь лица с преступной организацией.

В то же время, доказательство отдельных преступлений может быть «предварительным условием для конфискации непонятного богатства». Должно быть подтверждено, что такое имущество или денежные средства были получены именно в результате преступления.

В Еврокомиссии отмечали, что директива позволит сделать невозможным сохранность в руках преступников незаконно полученных средств и их инвестирование. Правоохранительные органы при этом будут иметь возможность отслеживать и замораживать подозрительные активы, чтобы не допустить их «исчезновения».

Конфискация «непонятных богатств» будет угрожать за незаконное обращение оружия, мошенничество и обход санкций.

Директива является одним из видов законодательства ЕС, но в отличие от постановления она не имеет прямого действия. Такой документ обязывает страны-члены внести коррективы в свои национальные законодательства.