Число американцев, которые говорят о недостаточной помощи Украине, растет

Приблизительно одинаковое количество американцев считают, что их страна делает слишком мало и слишком много для помощи Украине в войне. Таковы результаты опроса Gallup, состоявшегося в середине марта. В то же время, социологи отмечают положительную динамику — количество тех, кто за увеличение помощи нашему государству, идет вверх.

Поскольку военная помощь Украине остается в тупике в Палате представителей США, сами американцы разделились поровну: по 36% тех, кто считает, что Соединенные Штаты делают слишком много для помощи Украине, и тех, кто говорит, что этого недостаточно. Однако, это более благоприятный баланс мнений для Украины, чем прошлой осенью, когда больше людей считали, что США делают слишком много (41%), а о недостаточности помощи говорили 25%.

Это произошло из-за того, что представление американцев о том, кто побеждает в войне, также изменилось, и сейчас больше опрошенных говорят, что преимущество у россии, а не у Украины, хотя большинство взрослых американцев все еще не видят победителем ни одну из сторон.

Избиратели демократов больше поддерживают помощь Украине, чем избиратели республиканцев. Однако, разрыв сейчас рекордно высокий, учитывая всплеск убеждений «демократов» с прошлой осени, что США делают недостаточно. Минимальное согласие «республиканцев» с этой позицией не изменилось, а взгляды «независимых» ближе к «республиканцам».

Впервые менее 30% американцев говорят, что США предоставляют достаточные средства для поддержки Украины, хотя это был самый распространенный взгляд еще в июне, когда такого мнения придерживались 43%. Прошлой осенью вырос процент тех, кто говорил, что США делают слишком много, хотя с тех пор это мнение уменьшилось.

Считаете ли вы, что Соединенные Штаты делают слишком много, чтобы помочь Украине, недостаточно или достаточно — общие результаты опроса

Сейчас 60% «демократов» (рост на 22 п.п.) считают, что поддержка Украины недостаточная, тогда как 34% независимых (рост на 9 п.п.) — соглашаются. В то же время, взгляд «республиканцев» практически не изменился: 15% считают, что США делают недостаточно.

Считаете ли вы, что Соединенные Штаты делают слишком много, чтобы помочь Украине, недостаточно или достаточно — опрос по принадлежности к определенной партии

Большинство поддерживают возврат территорий Украины

55% американцев считают, что США должны продолжать поддерживать Украину в возврате ее территорий, даже если это требует длительного участия, а не прекращать как можно быстрее войну. Эти показатели не изменились, по сравнению с опросом в октябре. Однако, процент американцев, которые сейчас выступают за продолжение борьбы за возврат территорий Украины, ниже 62−66%, которые предпочитали это в период с августа 2022 г. по июнь 2023 г.

Подавляющее большинство «демократов» (77%) предпочитают помочь Украине вернуть территории. В то же время, 45% «республиканцев» и 47% независимых поддерживают этот подход, хотя незначительное большинство обеих партийных групп поддерживает скорейшее прекращение войны.

Большинство американцев, 65%, продолжают считать, что война в Украине зашла в тупик, но сейчас они чаще (23%), чем в октябре (14%), считают, что россия побеждает. Число американцев, которые верят, что Украина выиграет войну, составляет 12%, а в октябре их было 20%.

Действия республиканцев ближе избирателям

Американцы немного чаще говорят, что республиканцы в Конгрессе лучше справляются с ответом США на войну в Украине, чем Джо Байден (49% против 44% соответственно). Подобным образом Дональд Трамп (50%) опережает Байдена (46%) как потенциально лучший в реагировании США.

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Значительное большинство «республиканцев» и «демократов» называют лидеров своей партии и кандидата в президенты, как лучших менеджеров ответа Соединенных Штатов на российско-украинскую войну, а большинство «независимых» предпочитают лидеров республиканцев.