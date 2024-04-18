Лагард выступила против конфискации и передачи Украине замороженных активов рф

Все предложения США по использованию более 260 млрд евро замороженных активов россии для финансирования военной помощи Украине нарушают международное право. Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пишет Financial Times.

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Почему Лагард против

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно», — сказала Лагард, выступая в Вашингтоне.

По ее словам, она видела четыре различные схемы по обходу юридических препятствий на пути конфискации. Но все они могут быть истолкованы как «нарушение международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы россия уважала», подчеркнула Лагард.

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