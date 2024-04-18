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18 апреля 2024, 10:12 Читати українською

Лагард выступила против конфискации и передачи Украине замороженных активов рф

Все предложения США по использованию более 260 млрд евро замороженных активов россии для финансирования военной помощи Украине нарушают международное право. Об этомзаявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пишет Financial Times.

Все предложения США по использованию более 260 млрд евро замороженных активов россии для финансирования военной помощи Украине нарушают международное право.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Почему Лагард против

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно», — сказала Лагард, выступая в Вашингтоне.

По ее словам, она видела четыре различные схемы по обходу юридических препятствий на пути конфискации. Но все они могут быть истолкованы как «нарушение международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы россия уважала», подчеркнула Лагард.

Читайте: Выплата Украине замороженных российских активов: не если, а как и когда

Глава европейского ЦБ отметила, что ускорение процедуры конфискации «поднимает целый ряд других вопросов», которые касаются финансовой стабильности и ответственности.

Она также указала на «огромную асимметрию» в размещении российских активов: в еврозоне заморожены свыше 200 млрд евро, а в США — только 6 млрд.

При этом Лагард заявила, что «нет ни единого сомнения» в том, что россию следует заставить заплатить за восстановление Украины после войны.

Читайте также: Парламент Швейцарии поддержал конфискацию российских активов в пользу Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 10

+
0
viajador
viajador
18 апреля 2024, 10:57
#
Отже, Христина згідна фінансувати оборону України проти кацапії за рахунок Європейського центрального банку.
+
+59
QW ER
QW ER
18 апреля 2024, 11:25
#
Ну как финансировать, периодически скидывать минимально расчитанную дозу помощи в No man land Украина что бы не проиграть и не выиграть еще 10 лет, намного дешевле чем самой воевать с Россией.
+
+29
Rubi0
Rubi0
18 апреля 2024, 11:30
#
Ну логично, им проще напечатать 250 млрд пожертвовав парой процентов инфляции, чем подрывать доверие
+
+178
TAN72
TAN72
18 апреля 2024, 11:12
#
То есть убивать и бомбить это не нарушает международного права.
+
0
Rubi0
Rubi0
18 апреля 2024, 11:35
#
Самое интересное что действительно нет таких норм. Есть Женевские конвенции призванные уменьшить боль и страдание при войнах, но даже они не запрещают саму войну как явление.
+
0
diany
diany
18 апреля 2024, 13:35
#
Ну так не можна захищати міжнародне право порушуючи це ж саме право. треба проводити все по процедурі - фіксувати збитки від агресії подавати в суд і вигравати справу. а це досить довга процедура, потрібно доводити буквально по кожному будинку що ось він був, а ось попала російська ракета і він знищено і ось оцінка вартості цього будинку. пройти через всі етапи апеляції. і коли справу виграно можна затребувати компенсацію і у випадку невиплати піднімати питання про конфіскацію.
+
0
bonv
bonv
18 апреля 2024, 12:07
#
США та їхні союзники в G7 вивчатимуть можливості для розблокування майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Продовжують шукати. можливості…
+
+39
gucci
gucci
18 апреля 2024, 12:26
#
Коли поляків ловитимуть у бусики для мобілізації, наші хлопці-біженці-ухилянти стоятимуть в стороні і хіхікатимуть зловтішно
+
0
milon
milon
18 апреля 2024, 13:36
#
Так этого не будет никогда
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 апреля 2024, 13:28
#
Це логічно. Як голова ЕЦБ вона розуміє, що якщо вона не буде відстоювати інтереси своїх інвесторів, то ніхто її бонди купувати не буде. Тут не треба шукати ніякого подвійного дна.
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