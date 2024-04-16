Россияне проговорились: сколько на самом деле заморожено российских денег

Россияне случайно проговорились, сколько их активов заморожено в странах Запада, и эта сумма почти на $100 млрд больше оценок наших союзников. Откуда возник разрыв и почему точный подсчет важен для Украины, рассказал финансовый аналитик Виталий Шапран .

На прошлой неделе исполнилось 2 года, как руководитель фракции «справедливая россия» Сергей Миронов случайно обнародовал объем ЗВР российского центробанка. Этот объем был заморожен в начале полномасштабной агрессии. Напомним, что по состоянию на начало первого квартала 2022 года это составляло $392,9 млрд.

Г-ну Миронову быстро закрыли рот и подчистили за ним в интернет-СМИ, а примерно через месяц на публике появился министр финансов рф Антон Силуанов и начал рассказывать, что на самом деле заморозили примерно $300 млрд. Эту заниженную оценку подхватил российский Интерфакс, откуда она плавно перенеслась в Reuters, Bloomberg и FT.

Если покопаться в протоколах заседаний госдумы, то можно найти осторожные выступления Миронова на заседаниях профильного комитета, где он отказывается называть точную сумму обездвиженных российских ЗВР, но говорит: «Мы же с вами знаем, сколько там заморожено».

Эта сумма — $392,9 млрд — ориентировочно рассчитывалась на 1 апреля 2022 года, тогда золото стоило примерно $1 750 за унцию, сейчас $2 350. ЦБР в 2022 году заявлял, что все 2 300 тонн золота, вроде бы, хранились в его хранилищах в рф.

На самом же деле это не так, поскольку управление ЗВР предусматривает корректировку торговых позиций, и часть золота центробанк должен был держать за границей для расчетов и коррекции позиции. Поэтому оценка в $392,9 млрд, вероятнее всего, на сегодняшний день занижена.

Как замороженные активы помогут Украине

Почему это важно для Украины? На этот вопрос есть несколько ответов.

1. От наших партнеров раздаются оценки замороженных российских активов на уровне $300−330 млрд — именно эту сумму обсуждают, как залог по возможному кредиту от G-7. Но ведь разница между утечкой от Миронова и обсуждаемой цифрой сейчас составляет около $100 млрд!

Либо не все нашли в G-7 и нужно лучше поискать, либо кто-то, вопреки правительственным санкциям, разблокировал активы ЦБР, тогда он должен понести наказание и компенсировать стоимость активов, которые дали россиянам забрать домой. Этот вопрос требует ясности и четкого ответа: где именно делась разница почти в $100 млрд. И уже от ответа будут зависеть дальнейшие действия Украины.

2. США и ЕС следует внести ясность в правовое поле, чтобы ЦБР, наконец, в 2024 году, после аудита, вынужден был списать замороженные ЗВР, доступа к которым у него нет.

Политическая позиция ЕС уже официально оформлена и говорит о том, что россиянам будет возвращен ЗВР только после компенсации Украине. В США у законотворцев был более радикальный подход, который сразу предполагает конфискацию активов рф. В этих условиях ЦБР будет вынужден показать реальную картину со своими запасами, в т. ч. по золоту, что, скорее всего, обвалит курс рубля.

Поэтому промедление с решениями по российским ЗВР не только ставит Украину перед необходимостью поиска финансирования, но и позволяет ЦБР и российским пропагандистам уверять, что россияне могут распоряжаться ЗВР, которые, по факту, обездвижены в странах G-7.

Приблизительно с ноября 2023 года иностранные СМИ активно разносят информацию, что ЕЦБ, якобы, против передачи даже доходов от замороженных российских ЗВР Украине, и что, якобы, это окажет негативное влияние на привлекательность евро. На самом деле такие рыночные слухи удивляют.

Во-первых, если ограничиваться только передачей доходов, а не конфискацией, то, действительно, зона евро может испытать отток ликвидности больший, чем будет передано Украине, но в случае полной конфискации российских ЗВР убытков не будет ни у кого, кроме россиян.

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Во-вторых, большинство активов ЦБР хранятся в депозитарии Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии, его деятельность регулируется преимущественно ESMA, а не ЕЦБ. ЕЦБ сохраняет свое влияние на Euroclear, например, через платформу TARGET2-Securities, впрочем, последнее слово там за ESMA и Еврокомиссией.