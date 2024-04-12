Торговля подсанкционными товарами будет считаться уголовным преступлением во всех странах Евросоюза. Максимальная санкция — пять лет тюрьмы. Об этом сообщает Liga.net.
Совет ЕС утвердил директиву по криминализации обходу санкций
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Совет Евросоюза в пятницу, 12 апреля, поддержал директиву о гармонизации применения санкций ЕС между государствами-членами. Документ прописывает единые для всех стран формулировки нарушений и унифицированные наказания за них, говорится на сайте
Решение предусматривает, что все страны Евросоюза должны признать уголовным преступлением, например торговлю подсанкционными товарами или содействие в обходе запрета на въезд на территорию Евросоюза подсанкционным лицам. Подстрекательство и пособничество в совершении такого правонарушения также будет наказываться.
После вступления в силу директивы для физических лиц будет установлено одинаковое наказание в виде лишения свободы до пяти лет, если их действия касаются активов на сумму более 100 000 евро. Для компаний предусмотрены различные меры, включая монетарные и немонетарные (например, отмена разрешений, лишение права на льготы, ликвидация в судебном порядке, штрафы
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