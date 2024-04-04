Международный реестр убытков: как зарегистрировать заявление и кому могут отказать

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 апреля 2024, 8:50 Читати українською

Международный реестр убытков: как зарегистрировать заявление и кому могут отказать

Недавно в Украине открылся Офис Международного реестра убытков. О том, какие дела он будет вести, и какую информацию следует подавать, в интервью Интерфакс-Украина рассказала заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра.

Недавно в Украине открылся Офис Международного реестра убытков.

Какие документы можно подать в Международный реестр убытков

2 апреля прием заявлений начинается по одной категории, определенной Советом Реестра, «Разрушенное или поврежденное жилье физических лиц».

Выбор именно этой категории был обусловлен большим количеством разрушенного жилья, и потому, что эта категория ущерба самая цифровизированная в Украине. Например, подтверждение права собственности можно получить из Государственного реестра вещных прав. Также благодаря работе программы «єВідновлення» к доказательствам можно добавлять акт комиссионного обследования поврежденного имущества. И по этой категории доказательства доступны, поэтому именно она выбрана первой.

В следующую очередь планируется обеспечить техническую возможность подачи заявлений по самым чувствительным категориям: телесные повреждения, потеря близких, сексуальное насилие, вынужденное переселение.

Также рассматривается подача заявлений об убытках, нанесенных критической инфраструктуре, ведь от этого зависит жизнедеятельность населения страны.

Читайте также: В «Дії» появился новый сервис: Можно добавить уничтоженную недвижимость в международный Реестр убытков

Что будет происходить с заявлениями дальше

После того, как заявление будет заполнено, доказательства приложены — заявление передается в Международный Реестр убытков, там оно рассматривается, в соответствии с правилами рассмотрения заявлений, проверяется на соответствие установленным критериям и нормам.

После чего Совет Реестра принимает решение о внесении заявлений в Реестр. И такое заявление, согласно которому принято положительное решение, сохраняется в Реестре.

Следующий шаг — его передача Комиссии по рассмотрению заявлений на возмещение, именно она будет принимать решение о присуждении компенсаций.

После подачи заявления Секретариат Реестра проверяет все прилагаемые к нему документы: на доступность, читабельность, безопасность. Если какие-либо документы (файлы) невозможно открыть или они заражены компьютерными вирусами — заявителю сообщат об этом, и он сможет исправить недостатки.

Но если заявление не соответствует одному из критериев или всем критериям, предусмотренным Уставом, — повторная подача такого заявления не предусмотрена. Все правила подачи заявлений и доказательств определяются Советом Реестра для каждой категории убытков.

Хочу обратить внимание, что вся информация о правилах подачи, процедурах подачи заявлений находится как на сайте Министерства юстиции Украины, так и на сайте Реестра. Совсем скоро будет создан пошаговый алгоритм подачи заявления, информация будет опубликована на сайтах Реестра и Министерства юстиции Украины.

Какие данные можно предоставить дополнительно

Мое мнение о возможности выполнения решений украинских судов в иностранных юрисдикциях не изменилось: такое выполнение является крайне сложным, долговременным, и не факт, что оно вообще будет иметь результат.

Тем не менее, решение украинских судов может быть подано в Международный Реестр убытков, в качестве доказательной базы. Такие решения будут приняты Реестром, но Реестр не будет гарантировать, что они будут влиять на окончательное решение Компенсационной комиссии.

Но все же, если решение есть — это доказательство, его нужно загружать вместе с заявлением, другими доказательствами. Это точно не будет излишним.

Очередность подачи заявлений не влияет на очередность их рассмотрения для вынесения решения о выплатах, ведь Комиссия позже сама будет устанавливать очередность для рассмотрения заявлений. Будут утверждены правила работы Комиссии, правила рассмотрения этих заявлений.

Читайте также: Украинцы выиграли 397 судов по возмещению ущерба россией. Как подать на возмещение в Гаагу

Куда пойдут деньги

Советом Реестра определено более 40 категорий различных видов убытков, заявления по которым могут быть приняты Реестром. Они включают вред, причиненный физическим, юридическим лицам всех форм собственности и государству Украины.

До момента создания Международного компенсационного механизма средства можно направлять в Фонд восстановления Украины или в специально созданный фонд, траст Всемирного банка или на эскроу-счет, открытый в европейском банке.

Также средства можно использовать на международные проекты по реконструкции и восстановлению Украины, на выплаты компенсаций пострадавшим физическим лицам, на гуманитарные цели или на другие цели, по согласованию с правительством Украины.

Все средства должны использоваться до тех пор, пока не будет создан Международный компенсационный фонд. После создания Международного компенсационного механизма, Фонда, — средства выплат, которые еще не выплачены через фонд Восстановления Украины, траст будут учтены при присуждении или выплате компенсаций.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами