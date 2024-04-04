Международный реестр убытков: как зарегистрировать заявление и кому могут отказать

Недавно в Украине открылся Офис Международного реестра убытков. О том, какие дела он будет вести, и какую информацию следует подавать, в интервью Интерфакс-Украина рассказала заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудра.

Какие документы можно подать в Международный реестр убытков

2 апреля прием заявлений начинается по одной категории, определенной Советом Реестра, «Разрушенное или поврежденное жилье физических лиц».

Выбор именно этой категории был обусловлен большим количеством разрушенного жилья, и потому, что эта категория ущерба самая цифровизированная в Украине. Например, подтверждение права собственности можно получить из Государственного реестра вещных прав. Также благодаря работе программы «єВідновлення» к доказательствам можно добавлять акт комиссионного обследования поврежденного имущества. И по этой категории доказательства доступны, поэтому именно она выбрана первой.

В следующую очередь планируется обеспечить техническую возможность подачи заявлений по самым чувствительным категориям: телесные повреждения, потеря близких, сексуальное насилие, вынужденное переселение.

Также рассматривается подача заявлений об убытках, нанесенных критической инфраструктуре, ведь от этого зависит жизнедеятельность населения страны.

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Что будет происходить с заявлениями дальше

После того, как заявление будет заполнено, доказательства приложены — заявление передается в Международный Реестр убытков, там оно рассматривается, в соответствии с правилами рассмотрения заявлений, проверяется на соответствие установленным критериям и нормам.

После чего Совет Реестра принимает решение о внесении заявлений в Реестр. И такое заявление, согласно которому принято положительное решение, сохраняется в Реестре.

Следующий шаг — его передача Комиссии по рассмотрению заявлений на возмещение, именно она будет принимать решение о присуждении компенсаций.

После подачи заявления Секретариат Реестра проверяет все прилагаемые к нему документы: на доступность, читабельность, безопасность. Если какие-либо документы (файлы) невозможно открыть или они заражены компьютерными вирусами — заявителю сообщат об этом, и он сможет исправить недостатки.

Но если заявление не соответствует одному из критериев или всем критериям, предусмотренным Уставом, — повторная подача такого заявления не предусмотрена. Все правила подачи заявлений и доказательств определяются Советом Реестра для каждой категории убытков.

Хочу обратить внимание, что вся информация о правилах подачи, процедурах подачи заявлений находится как на сайте Министерства юстиции Украины, так и на сайте Реестра. Совсем скоро будет создан пошаговый алгоритм подачи заявления, информация будет опубликована на сайтах Реестра и Министерства юстиции Украины.

Какие данные можно предоставить дополнительно

Мое мнение о возможности выполнения решений украинских судов в иностранных юрисдикциях не изменилось: такое выполнение является крайне сложным, долговременным, и не факт, что оно вообще будет иметь результат.

Тем не менее, решение украинских судов может быть подано в Международный Реестр убытков, в качестве доказательной базы. Такие решения будут приняты Реестром, но Реестр не будет гарантировать, что они будут влиять на окончательное решение Компенсационной комиссии.

Но все же, если решение есть — это доказательство, его нужно загружать вместе с заявлением, другими доказательствами. Это точно не будет излишним.

Очередность подачи заявлений не влияет на очередность их рассмотрения для вынесения решения о выплатах, ведь Комиссия позже сама будет устанавливать очередность для рассмотрения заявлений. Будут утверждены правила работы Комиссии, правила рассмотрения этих заявлений.

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Куда пойдут деньги

Советом Реестра определено более 40 категорий различных видов убытков, заявления по которым могут быть приняты Реестром. Они включают вред, причиненный физическим, юридическим лицам всех форм собственности и государству Украины.

До момента создания Международного компенсационного механизма средства можно направлять в Фонд восстановления Украины или в специально созданный фонд, траст Всемирного банка или на эскроу-счет, открытый в европейском банке.

Также средства можно использовать на международные проекты по реконструкции и восстановлению Украины, на выплаты компенсаций пострадавшим физическим лицам, на гуманитарные цели или на другие цели, по согласованию с правительством Украины.

Все средства должны использоваться до тех пор, пока не будет создан Международный компенсационный фонд. После создания Международного компенсационного механизма, Фонда, — средства выплат, которые еще не выплачены через фонд Восстановления Украины, траст будут учтены при присуждении или выплате компенсаций.