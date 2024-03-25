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25 марта 2024, 10:01 Читати українською

В Украине открыли Офис Реестра убытков: почему это важно

22 марта в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины. Первые заявки будут приниматься по разрушенному жилью. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

22 марта в Киеве открыли Офис Реестра ущерба, нанесенного российской агрессией против Украины.
Фото: depositphotos

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Что известно

«Благодарю за значительный прогресс на пути к тому, чтобы Реестр убытков начал эффективно функционировать. Важно, что уже скоро украинцы смогут подавать соответствующие заявления в Киеве», — отметил Зеленский.

Собеседники также обсудили усиление сотрудничества по созданию специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украины, в частности в рамках соответствующей Core Group, в которую уже вошли более 40 государств.

Кто может подать заявку

Офис ожидает в первой волне до 600 тыс. заявок, общее количество может достичь 8 млн обращений. Представить их могут не только граждане, но и бизнес и госструктуры.

«Следует помнить, что Реестр убытков — это только первый шаг. Мы продолжаем активную работу по созданию компенсационного механизма, который будет рассматривать заявления, зарегистрированные в Реестре, и выносить решение о присуждении компенсации. И мы, конечно, работаем над тем, чтобы эти решения можно было выполнить, и люди, компании и государство получили реальную, эффективную и справедливую компенсацию», — заявил Маркиян Ключковский, исполнительный директор Реестра ущерба, нанесенного агрессией российской федерации против Украины.

«Кроме того, мы будем поддерживать потенциальных заявителей, будем им сообщать о шагах, которые они должны предпринять для того, чтобы подать заявки. Будем проводить информационные кампании, чтобы граждане Украины знали и имели все возможности подать соответствующие заявки для удовлетворения своих интересов», — сказала Мария Пейчинович-Бурич, генеральный секретарь Совета Европы.

Источник: Минфин
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