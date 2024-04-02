Около 400 судебных решений по возмещению ущерба россией зафиксировано в Украине по состоянию на конец марта этого года по данным поисковика по судебному реестру Бабушка. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.
Украинцы выиграли 397 судов по возмещению ущерба россией. Как подать на возмещение в Гаагу
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Решение суда
По меньшей мере, 397 решений вынесли украинские суды о возмещении ущерба, причиненного военной агрессией россии, с начала полномасштабного вторжения.
Количество таких дел стабильно растет: так, в 2022 году их было 44, а в 2023 году — уже 262 решения.
За три месяца 2024 года в реестр добавилось уже 91 судебное решение о возмещении россии ущерба, нанесенного войной.
Большинство решений касается взысканий в пользу людей — 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса.
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В 2024 году уже рассматривается как минимум 487 дел против страны-агрессорки, из них 310 дел возбуждено гражданами и 177 — бизнесом.
Как подать на возмещение в Гаагу
Реальное выполнение этих решений пока невозможно, ведь просто нет соответствующего механизма. Однако уже со 2 апреля 2024 года в Гааге открывается Реестр убытков для Украины.
Так, граждане, пострадавшие из-за войны россии после начала полномасштабного вторжения, могут подать заявление бесплатно через действие.
Нужно лишь предоставить необходимую информацию о пострадавших, их имуществе и повреждениях, а также оценку ущерба и дополнительные доказательства для подтверждения информации, изложенной в заявлении.
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