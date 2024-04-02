Украинцы выиграли 397 судов по возмещению ущерба россией. Как подать на возмещение в Гаагу

Около 400 судебных решений по возмещению ущерба россией зафиксировано в Украине по состоянию на конец марта этого года по данным поисковика по судебному реестру Бабушка. Об этом говорится в сообщении Опендатабот.

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Решение суда

По меньшей мере, 397 решений вынесли украинские суды о возмещении ущерба, причиненного военной агрессией россии, с начала полномасштабного вторжения.

Количество таких дел стабильно растет: так, в 2022 году их было 44, а в 2023 году — уже 262 решения.

За три месяца 2024 года в реестр добавилось уже 91 судебное решение о возмещении россии ущерба, нанесенного войной.

Большинство решений касается взысканий в пользу людей — 292, еще 105 решений вынесено в пользу бизнеса.

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